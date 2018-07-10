Сколько зарабатывают в Пенсионном фонде РФ?

Управленческий персонал Пенсионного фонда России за 2017 год задекларировал доходы в 506 млн рублей. Это на 32 млн больше, чем в 2016 году.

Каждый месяц в Пенсионный фонд России курьер привозит Forbes, Esquire и “RWAY. Бюллетень о недвижимости”. Эти журналы входят в список изданий, на которые Пенсионный фонд оформил годовую подписку (кстати, это стоит 4,3 млн рублей, то есть около 300 среднероссийских пенсий; всего в списке несколько десятков разных изданий).

Forbes — журнал о миллиардерах. Esquire — журнал для “успешных джентльменов”. Что такое “RWAY. Бюллетень о недвижимости”, вы можете понять, например, по заголовку одного из последних текстов в этом журнале: “Состояние элитного рынка жилья Санкт-Петербурга”. И служащие ПФР, как видно из их деклараций, очень хорошо вписываются в целевую аудиторию этих изданий.

Глава ПФР Антон Дроздов заработал за 2017 год 3,9 млн рублей, его супруга — 4,9 млн рублей. В 2016 году их семейный доход был чуть побольше — на 4 млн. У семьи есть семикомнатная квартира площадью 335 квадратных метров, а также 4 земельных участка, загородный дом, “мерседес” и “лексус”.

Интересная декларация у зама Дроздова Николая Козлова. За 2017 год его семейный доход (вместе с супругой) составил 26 млн рублей. У семьи 4 квартиры, земельный участок площадью 30 соток, коттедж в России и дача на Кипре.

Как говорится на сайте ПФР, Николай Козлов занял свою должность в 2011 году, а до этого был председателем совета директоров инвестиционной компании “Риком-Траст”. По данным базы “СПАРК-Интерфакс”, Козлов и сейчас остаётся совладельцем этой компании.

А разрешено ли это законом? На этот счёт есть специальное Постановление правительства, посвящённое конфликту интересов в сфере обязательного пенсионного страхования. Если сотрудник ПФР имеет долю в компании, которая участвует в системе инвестирования пенсионных накоплений, то это предконфликтная ситуация, о которой нужно уведомить начальство.

Начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Павел Хрипунов заработал за 2017 год 19 млн рублей и ездит на Cadillac a1 CTS.

У начальника отдела по организации закупок Алексея Стёпина семейный доход — всего 2 млн, зато ездит госслужащий на Porsche Cayenne.

Всего 186 членов правления, работников исполнительной дирекции и ревизионной комиссии задекларировали доходы за 2017 год размером 506 млн рублей. Получается, что средний доход — 227 тыс. рублей в месяц. Это в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата по Москве, и в 6,5 раза больше, чем средняя зарплата по России.

Доходы за 2016 год (тогда сотрудников, которые должны отчитываться, было 185) составили 474 млн рублей.

Пенсии в России, в отличие от зарплат в ПФР, всегда были, мягко говоря, небольшими. Понятно, что Пенсионному фонду в своих расходах следует экономить не менее тщательно, чем пенсионеру в магазине. Но ПФР не раз уличали в необоснованных тратах.

Ранее Лайф изучил полётные ведомости ПФР. Оказалось, что руководство и даже менеджеры среднего звена Пенсионного фонда летают бизнес-классом и тратят по 100—200 тысяч рублей на перелёт, скажем, из Москвы в Калининград, Симферополь, Сочи и даже Женеву и Париж (туда они путешествуют для обмена опытом с зарубежными коллегами).

В 2017 году сообщалось, что ФАС заинтересовалась командировками сотрудников ПФР — на это было потрачено 27 млн рублей.

Как рассказывал Лайф, один из журналов, который выписывает ПФР, называется “Пенсия”. На него Пенсионный фонд тратит по 500 тыс. рублей в год, плюс этот журнал закупают региональные отделения. А зарабатывает на этом экс-партнёр зампреда правления ПФР Сергей Афанасьев. Этот издательский бизнес принёс за последние 15 лет полмиллиарда рублей выручки.

В пресс-службе Пенсионного фонда Лайфу сообщили, что оперативно ответить на вопросы о доходах служащих не получится. Зато пояснили, зачем ПФР выписывает Forbes — “для мониторинга информации по теме пенсионного обеспечения”. А журнал о недвижимости нужен для работы департаменту капитального строительства фонда.