Путин сдержит слово благодаря инициации КПРФ референдума по пенсионному возрасту!?!
21:57. 10 июля 2018 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На снимке: единственный депутат, отказавшийся приветствовать стоя конгрессменов США, – Наталья Поклонская. Что ж, девушка взрослеет, молодец…
Но это также означает, что все присутствовавшие депутаты от КПРФ расписались в преданности американскому хозяину.
Зюганов, конечно, красиво выступает (видео 1). И инициатива московской ячейки КПРФ (Мельников) об инициации всенародного референдума по вопросу предполагаемой пенсионной реформы, безусловно, более чем своевременна (видео 2).
Только, единожды предавший, кто ж тебе поверит??! И что при проверке подписей высказавшихся граждан не отыщутся случайные фальсификации, которые не позволят ЦИКу утвердить требуемые два миллиона подписей?
Единственный вариант, что подпиндосская КПРФ действительно доведёт сбор подписей до голосования на референдуме, – это прямое указание Путина. Которому требуется сдержать данное слово о неповышении пенсионного возраста, но при этом не войти в прямой конфликт ни с глобальным управлением, ни с кланом, поддерживающим либероидное правительство РФ. И предотвратить готовящиеся уличные майданные протесты.
Также нельзя сбрасывать со счетов, что в самой партии псевдокоммунистов идут процессы внутренней борьбы и за влияние, и за приближения линии партии к интересам страны и народа. Собственно, время рашкиных-зюгановых объективно подходит к концу.
Так что, дорогие друзья, будем надеяться, что референдум инициирован по указанию Президента, поэтому к сбору подписей надо отнестись со всей серьёзностью.
Видео 1
Видео 2
Но это также означает, что все присутствовавшие депутаты от КПРФ расписались в преданности американскому хозяину.
Зюганов, конечно, красиво выступает (видео 1). И инициатива московской ячейки КПРФ (Мельников) об инициации всенародного референдума по вопросу предполагаемой пенсионной реформы, безусловно, более чем своевременна (видео 2).
Только, единожды предавший, кто ж тебе поверит??! И что при проверке подписей высказавшихся граждан не отыщутся случайные фальсификации, которые не позволят ЦИКу утвердить требуемые два миллиона подписей?
Единственный вариант, что подпиндосская КПРФ действительно доведёт сбор подписей до голосования на референдуме, – это прямое указание Путина. Которому требуется сдержать данное слово о неповышении пенсионного возраста, но при этом не войти в прямой конфликт ни с глобальным управлением, ни с кланом, поддерживающим либероидное правительство РФ. И предотвратить готовящиеся уличные майданные протесты.
Также нельзя сбрасывать со счетов, что в самой партии псевдокоммунистов идут процессы внутренней борьбы и за влияние, и за приближения линии партии к интересам страны и народа. Собственно, время рашкиных-зюгановых объективно подходит к концу.
Так что, дорогие друзья, будем надеяться, что референдум инициирован по указанию Президента, поэтому к сбору подписей надо отнестись со всей серьёзностью.
Видео 1
Видео 2
Источник: ss69100.livejournal.com