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Новый российский самолёт «ослепит» противника (ФОТО)

09:20. 10 июля 2018 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:
Новый российский самолёт «ослепит» противника (ФОТО) | Русская весна

Армии технологически развитых государств сегодня жестко завязаны на орбитальные группировки, которые обеспечивают связь, дают «картинку» с поля боя, упрощают навигацию экипажам самолетов и ведут крылатые ракеты к цели. 

Эффективного оружия, позволяющего уничтожать спутники, не существует. Но разрушить каналы связи с космосом вполне реально. Для этого в России разрабатывается уникальный самолет — постановщик помех, способный парализовать противника, едва появившись над полем боя.

О том, что известно об этой машине, — в материале РИА Новости.

Четыре эскадрильи

Рабочее название перспективного самолета — «Порубщик-2». Со временем он заменит в частях ВКС первый «Порубщик» — Ил-22ПП (постановщик помех).

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, новая машина сможет осуществлять радиоэлектронное подавление любых целей — наземных, воздушных, морских и космических.

Эскизный проект уже готов, скоро начнутся опытно-конструкторские работы.

Планер, на базе которого создают самолет, пока не называется. По словам источника РИА Новости, это может быть Ту-214, Ил-76 или совсем другой самолет.

«Перспективной машине необходим достаточно большой внутренний объем фюзеляжа, чтобы вместить сложное оборудование, — рассказал РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Самолет должен обеспечивать достаточную мощность электропитания, чтобы это оборудование работало, а также „уметь” взлетать и садиться на военные аэродромы.

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Гражданский борт не подойдет. Полагаю, платформой для „Порубщика-2” станет создаваемый сегодня в России перспективный военно-транспортный самолет Ил-276».

Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276

Напомним, разработкой Ил-276 занимается корпорация «Иркут». Этот военно-транспортный самолет относится к категории средних. Грузоподъемность — 12 тонн на дальности до 2700 километров, 20 тонн на две тысячи километров, или до 90 десантников.

Скорость — до 870 километров в час, потолок — 12 километров. Стоимость одной машины предположительно 35–40 миллионов долларов. Идеальный вариант в качестве платформы для «Порубщика-2». Одно из главных преимуществ перед Ил-22ПП — турбовентиляторные двигатели, более мощные и экономичные, чем турбовинтовые.

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«Думаю, для подавления сигнала спутниковой группировки потенциального противника нам необходимо по эскадрилье на каждое оперативно-стратегическое командование, то есть четыре эскадрильи по 12 самолетов», — подчеркнул Мураховский.

Перебить сигнал

Сейчас ВКС России располагает тремя Ил-22ПП «Порубщик», поступившими в войска осенью 2016-го. Эти машины созданы на базе самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20, впервые поднявшегося в воздух полвека назад — 21 марта 1968-го.

Ресурс их модернизации практически исчерпан, очевидно, поэтому в ОПК и задумались о принципиально новой машине на другой платформе. Самое заметное конструктивное отличие Ил-22ПП от базового варианта — несколько крупных обтекателей на бортах, в которых располагаются антенны.

По данным из открытых источников, при создании штатной системы РЭБ самолета применялись технические решения, значительно повысившие ее боевые возможности по сравнению с комплексами предыдущих поколений.

Фирменная черта «Порубщика» — способность избирательно воздействовать на сигналы с определенной частотой, не затрагивая другие. Иными словами, самолет глушит чужие сигналы, не перебивая свои.

Принцип действия машин такого типа, если говорить упрощенно, — подняться на высоту, просканировать все имеющиеся радиосигналы, выявить частоты, на которых работают передатчики противника, выбрать среди них наиболее важный диапазон и включить аппаратуру постановки помех.

Над самолетом раскрывается непроницаемый «зонтик», глушащий или серьезно ослабляющий радиосигналы противника. Постановщик помех не выводит из строя передающую или принимающую технику, а нарушает канал связи между ними.

Конечно, такой самолет уязвим для истребителей и зенитных средств. Однако бортовой комплекс самообороны серьезно осложняет обнаружение «глушителя» и наведение на него средств поражения. Несколько летающих «глушилок» если и не парализуют, то сильно затруднят действия противника в заданном районе.

«Порубщик» способен эффективно бороться со всеми возможными целями — самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами ПВО и беспилотной авиацией. «Порубщик-2», как утверждается, сможет глушить сигналы даже со спутников.

При достаточном количестве таких самолетов и грамотном их использовании противник, хорошо развитый технологически (например, войска блока НАТО), полностью лишится своего превосходства в воздухе.

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Андрей Коц 

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Вячеслав 10 июля 2018 в 10:48 Ссылка Пометить
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    Вот ещё бы самолёты, одновременно, оскопляли наших врагов… А то задолбали они уже всех своей воинственностью…

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