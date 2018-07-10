Никотиновый геноцид: Чёрт из табакерки

«Полем, полем, полем, белым, белым полем дым.

Волос был чернее смоли – стал седым.»

Выходной день. Захожу в супермаркет. Иду по торговым рядам. Народу немного – раннее утро. За спиной двое посетителей. Слышу диалог:

– Зарплата – просто слёзы. Ни на что не хватает. Совсем ни на что. Копейки считаю.

– Как маленькая? Ты же почти 400 евро получаешь. Неужели не хватает?

– Сам посчитай – на одни сигареты в месяц почти сотня из них уходит. Четверть зарплаты. На самое необходимое не хватает…

Поворачиваюсь – совсем ещё молодой человек, но выглядит явно старше своих лет. Берёт с полки и небрежно бросает в корзину пельмени, сосиски и какую-то сомнительную колбасу. Действительно – хватает, видимо, только на самое необходимое – дешёвые полуфабрикаты и сигареты. И если пельмени – это всё-таки роскошь, то без сигарет-то, понятное дело, никуда. Так ведь и на них с трудом хватает. Довели народ.

Заворачиваю во фруктовые ряды, подхожу к прилавку с яблоками и медленно наполняю пакет. Яблоки качественные и недорогие. Мимо идут папа с дочкой. Дочка заискивающе заглядывает папе в лицо и с надеждой спрашивает:

– Пап, купи яблок. Это же одни из первых в этом летнем сезоне – так по ним соскучилась.

– Нет, доча, дорого. Нам не хватит. Мне ещё сигареты надо купить. И пиво. Футбол сегодня – наши играют.

Вот так воспитываешь детей, воспитываешь, а потом это чудо тебе такую наглость выдает – пожертвуй, дескать, папа, своими сигаретами и купи дочке яблоки. Это же голова может просто заболеть от такой наглости. Наглое растёт поколение, нечего сказать. Завязываю пакет с фруктами, взвешиваю, иду к кассе. Очередь короткая – утро всё-таки. Впереди меня мужчина лет 30, наклоняясь к кассирше, показывает на витрину с сигаретами, и та, достав пачку, кладёт ее на кассу. «Курение убивает» – написано крупными чёрными зловещими буквами, и рядом рисунок, от которого аппетит у меня портится на весь день. Мужчина, как ни в чём не бывало, смотрит на пачку, одобрительно кивает головой и кладет её себе в карман. «Наверное, читать не умеет» – с робкой надеждой мелькает наивная мысль в моей голове. «Может обратить его внимание на эту надпись? Может, не заметил» – мелькает мысль вторая, еще более глупая, чем первая. Потом понимаю, что, судя по внешнему виду, его стаж не меньше десяти лет и шанс, что он меня услышит – как говорится, легче верблюду сквозь игольное ушко…

Никотиновый капкан: Кто расставляет сети?

Выхожу на улицу и понимаю, что я, наверное, чего-то не понимаю. Возле входа стоит толпа молодых людей, и все так же с равнодушным видом вытягивают одну за другой сигареты из таких же пачек с чёрным зловещим «Курение убивает». Какая-то пандемия – то ли слепоты, то ли безграмотности, то ли наркомании. У одного из молодых людей на куртке виднеется выполненная цветами национального флага надпись «Россия». Патриот, видимо. Интересно, знает ли этот «патриот», что своим регулярным потреблением никотинового яда он спонсирует стратегических противников своей Родины, и в первую очередь – табачные корпорации, которые давно ведут подлую холодную войну против его страны, каждый день уничтожая его соотечественников их же собственными руками? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Девяносто семь процентов! Позволяя уничтожать своих собственных граждан, само государство на этом не зарабатывает практически ничего!

Не будем голословными. Врага нужно знать в лицо. Владельцем львиной доли табачных брендов (патриотичные названия – «Пётр I», «Русский Стиль», «Наша Прима», «Тройка» и даже легендарный «Беломорканал» – это все их «подарки») в России является японская компания Japan Tobacco. Годовая прибыль данной компании составляет 42 миллиарда долларов. Однако и это не предел. Годовая прибыль другого торговца смертью British American Tobacco, владельца таких марок, как «Dunhill», «Kent», «Pall Mall», «Vogue», «Rothmans», «Lucky Strike», «Viceroy», «Ява Золотая» – 60 миллиардов долларов. Узнаете знакомые бренды? Курите на здоровье. Теперь вы знаете, кому приносите прибыль.

А «патриот», внесший свою лепту в эти миллиарды, тем временем потянулся за второй сигаретой. Печально даже не то, что этот «патриот» травит себя сам, а то, что он, по сути, каждый день спонсирует новые рекламные кампании и производство новых табачных снарядов, которые будут и дальше программировать и убивать его соотечественников. Когда-то мы платили дань монгольскому хану. Теперь, видимо, платим японцам. Только без всякой войны, без всякого насилия. Самое интересное, что сама Япония является одной из самых некурящих стран мира, и к 2040 году правительство Японии планирует ввести полный запрет на курение. Благо, средства для таких масштабных реформ у них есть – русские «накурили». А «патриот», тем временем, снова зашёл в супермаркет – за новой пачкой. Он не знает о том, что сейчас внесёт свой вклад в убийство в среднем 400 тысяч человек, которые ежегодно умирают в России от проблем, связанных с курением.

Никотин – опасный наркотический яд, и это научно доказано, однако его никто и никогда не приравняет к таким наркотикам как героин, кокаин и иже с ними. Открываем Большую медицинскую энциклопедию (Главный редактор А.Н. Бакулев. 2-е издание, 1960 г.), том 14, С.1051-1058, Статья: «Курение табака». Читаем: «Курение табака – один из наиболее распространенных видов наркомании». Почему в нашей стране не идёт борьба с наркоманией – вопрос остаётся открытым. Кстати, не задумывались, почему героин и кокаин всё-таки запрещены официально, а никотин считается чуть ли не продуктом питания? Всё очень просто. И дело тут отнюдь не в сострадании к людям. Просто от героина и кокаина «рабы» умирают слишком быстро, это невыгодно с точки зрения бизнеса. А курильщик лет сорок худо-бедно протянет и как раз к выходу на пенсию оставит этот бренный мир. Так сказать «безотходное производство» – родился, отработал своё и умер. И никакой нагрузки на пенсионный фонд. Чистый бизнес, ничего личного. Поэтому выгоднее подсаживать людей на никотин и алкоголь, чем на более тяжелые наркотики.

«Капля никотина убивает лошадь» – эту поговорку запустил в народ, очевидно, какой-то здравомыслящий человек, где-то в середине 20 века, но нашлись «добрые люди», которые тут же запустили в народ контр-шутку – «Убей в себе лошадь». И уверяю вас: эту шутку придумал далеко не курильщик, а наверняка, кто-то из очень опытных маркетологов, оформив её для толпы как смешной народный анекдот. Это типичный приём бесструктурного управления обществом: какое-то деструктивное явление надо как следует высмеять, тогда люди перестанут всерьез об этом задумываться. И надо признать – работает просто «на ура».

Замечали, что зависимые люди обычно относятся к своей зависимости с юмором? Это отнюдь не признак хорошего чувства юмора. Их просто научили так мыслить, потому что когда людям смешно – у них автоматически отключается критическое мышление. Попробуйте курильщику рассказать о вреде курения. Как минимум в 50% случаев вы услышите в ответ что-нибудь вроде «кто не курит и не пьёт – тот здоровеньким помрёт». Смешно, весело. А когда начнутся проблемы со здоровьем – виновата, конечно же, будет экология. И эту мысль курильщику тоже успешно вбили в голову. Обратите внимание – часто и навязчиво нам рассказывают о том, какая у нас плохая экология. Думаете, это проявление заботы о нас? Как бы не так. Это всё для того, чтобы смерть в 50-60 лет не вызывала никаких вопросов. И мы уже давно воспринимаем смерть в 60 лет как норму. И при таком наборе шаблонов мышления шансов доказать что-либо зависимому человеку просто нет. Потому что на все адекватные аргументы уже давно придуманы ответы. Придуманы и заботливо помещены в голову потребителя сигарет.

Представьте себе такую ситуацию – вы стоите в очереди в аптеке. Какой-то посетитель покупает некую ёмкость, на которой устрашающе написано «Осторожно! ЯД!», ну а под надписью – череп с костями, всё как полагается. И вот, лихорадочно запихивая сдачу в карман, этот посетитель прямо здесь, у порога аптеки открывает ёмкость и, недолго думая, вливает в себя её содержимое. Реакция любого адекватного человека будет вполне предсказуема – вызов скорой, которая диагностирует острое отравление и попытку суицида. А после товарищ на какое-то время отправится в заведение с мягкими стенами подлечить пошатнувшееся здоровье. А потом попадёт на учёт в психоневрологический диспансер, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Ситуация довольно печальная.

Однако когда то же самое каждый день происходит в супермаркете – когда люди покупают пачки с ядом, на которых написано, что он их убивает – никаких вызовов скорой и увлекательного курорта с мягкими стенами почему-то не происходит. Почему? Да потому что убивать себя таким образом давно стало нормой. А вот почему это стало нормой – вопрос открытый. Как же происходит это внедрение в сознание человека установки о том, что пойти купить в магазине яд, поджечь его и вдыхать в себя ядовитый противный дым, который будет причинять колоссальный вред – это нормально?

По статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить в подростковом возрасте. Любопытные данные, не правда ли? Маркетинговая кампания табачных корпораций направлена в первую очередь на подростков по той простой причине, что подростком проще управлять. Психика его ещё не сформирована, он стремится выделиться из толпы, стремится стать взрослым, самоутвердиться, повысить самооценку. Как это проще всего сделать? Привнести в свою жизнь атрибуты взрослой жизни – алкоголь, сигареты, наркотики, секс. На этой особенности подростковой психики и играют табачные корпорации. Главная сфера их деятельности – телевидение. Ещё совсем недавно сложно было найти молодёжный сериал, в котором в каждой серии не демонстрировались бы сцены курения. Вспомните, в тех же «Интернах» было даже отдельное помещение, в котором постоянно собирались главные герои поболтать с сигаретой. И обратите внимание – героями сериала являются именно деятели медицины, которые традиционно обладают неким авторитетом в вопросах здоровья. И у среднестатистического зрителя этот факт вызывает сомнения в том, что никотин так уж вреден, раз профессиональные врачи позволяют себе курить. Причём все это снято красиво и со вкусом – курильщики грациозно держат сигарету, виртуозно пускают дым кольцами, и при этом чаще всего курят именно те герои сериалов, которым стремится подражать среднестатистический подросток. Сейчас эту чересчур явную пропаганду курения пытаются немного прикрыть, хотя бы запретив спонсировать из госбюджета подобные фильмы или добавляя предупреждающие надписи, но общая ситуация от этого пока не сильно изменилась.

Это основы психологии, которыми в совершенстве владеют табачные маркетологи. Хочешь заставить подростка что-либо делать – покажи ему, что это круто, что это модно, что это вызывает уважение окружающих. А внушить подростку, я вас уверяю, можно всё, что угодно. Достаточно посмотреть на «фриков», которые вытворяют со своим телом то, за что ещё лет 30 назад их упрятали бы в психиатрическую лечебницу: начиная от пирсинга и татуировок, чуть ли не на лбу, и заканчивая актами откровенного мазохизма.

Если подобная манипуляция сознанием через СМИ вам кажется бредом из области теории заговоров, задайте себе вопрос – зачем в фильмах регулярно вставляют сцены с употреблением алкоголя и табака? В 9 из 10 случаев подобная сцена никак не влияет на сюжет, она просто вписана в сценарий на первый взгляд безо всякого смысла. Так, дескать, для антуража. В молодёжном телесериале «Физика или химия» независимым экспертами было обнаружено 49 эпизодов курения за месяц. Не слишком ли много «антуража»? Стоимость съемки только одной серии другого молодёжного сериала «Кухня» составила 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов за одну серию! Кто же этот сказочный волшебник на голубом вертолёте, который так переживает за нашу молодежь, что готов выложить такие деньги только ради того, чтобы развеять скуку подростков по вечерам? Как вы думаете, кто проспонсировал этот бессмысленный развлекательный контент? Может быть те, кто вписали в сюжет сцены с алкоголем и табаком?

Однако телевидение – это далеко не весь арсенал табачных корпораций. Как вы думаете, почему в магазинах часто можно видеть наклейки с сообщением о том, что сигареты не продаются лицам до 18 лет «Есть 18 – докажи!»? На первый взгляд, здравая идея. На самом деле это очередная манипуляция всё теми же особенностями подростковой психики. Любой подросток сознательно или подсознательно стремится поскорее стать взрослым полноправным полноценным человеком. И когда он видит, что нечто ему недоступно в силу возраста, он подсознательно начинает этого желать. Маркетологи прекрасно знакомы со всеми тонкостями психологии людей, и в частности подростков. Поэтому сегодня методика подсаживания на сигареты отработана досконально. Например, табачные корпорации часто финансируют и организовывают различные «профилактические беседы» в школах и иных образовательных учреждениях, где якобы рассказывают о вреде курения. На самом же деле они мягко и ненавязчиво внушают подросткам, что курить или нет – это выбор взрослого человека. А какой подросток не считает себя взрослым?

Таким образом, вся их якобы борьба с курением – не более чем театр абсурда, где для наивных зрителей разыгрывается некое представление. А врут маркетологи, ушедшие на службу к современным легальным наркобаронам, постоянно. В этом суть их профессии. Придумываются и другие уловки. Например, выпуск сигарет, вред которых якобы значительно меньше чем обычных. С этой целью были когда-то придуманы сигареты с фильтром, что позволило значительно расширить аудиторию курильщиков. Но это не более чем плацебо и очередная рекламная уловка. Ещё одна хитрость – разделение сигарет на «легкие» и «суперлёгкие», которые отличаются от обычных лишь тем, что в производстве таких сигарет применены специальные вещества, помогающие купировать рвотный рефлекс у начинающего курильщика. Это дало табачным корпорациям новый сегмент потребителей – женщин и подростков. Для них даже выпускаются специальные марки тонких сигарет с красивыми названиями и яркими красочными упаковками, которые создают иллюзию того, что они не опаснее, чем конфеты.

Табачные корпорации стремятся создать товар под любого потребителя. Для этой цели на поток поставлена продажа кальянов и электронных сигарет, и внедряется мода на их курение. Опять же – иллюзия того, что это менее вредно, а на самом деле является потаканием разрушающей здоровье опасной зависимости. Зачем, дескать, отказываться? Переходи на электронные сигареты – они же такие безвредные, а удовольствие аналогичное. Но это дичайшая ложь. Вред – практически тот же самый, да и электронный сигареты чаще становятся средством приобщения к курению, а не точкой выхода из него. При курении электронной сигареты человек также вдыхает никотин. То же самое и с кальяном. Во время курения кальяна человек вдыхает в сто-двести раз больше дыма, чем при курении сигареты.

Ну и главная ложь табачных корпораций в том, что состав этих «пищевых продуктов» держится в строжайшем секрете и на пачке, конечно же, не печатается. Под скромным названием «смола», которое указано в составе этого «продукта», скрывается ряд из десятков и сотен крайне токсичных компонентов, среди которых присутствуют даже радиоактивные изотопы радия, калия и свинца, которые приводят к мутации ДНК, а также аммиак, полоний, сероводород и многие другие. Все вышеуказанные уловки активно используются табачными корпорациями, и средств они на это не жалеют. Ведь средства, затраченные на все вышеописанные манипуляции, вернутся в многократном размере, потому что подросток, клюнувший на пропаганду табачных маркетологов, становится для них дойной коровой, чаще всего на всю оставшуюся жизнь.

Почему это происходит?

Много песен мы в сердце сложили,

Воспевая родные края,

Беззаветно тебя мы любили,

Святорусская наша земля.

Высоко ты главу поднимала,

Словно солнце, твой лик воссиял,

Но ты жертвою подлости стала

Тех, кто предал тебя и продал.

Почему же всё это происходит? Неужели никто не видит, что в стране проводится настоящий никотиновый геноцид? Кто выпустил этого чёрта из табакерки и позволяет ему безнаказанно убивать людей? Есть широко распространённое ошибочное мнение, что продажа сигарет пополняет бюджет. И, дескать, если зависимость нельзя контролировать, то почему с её помощью хотя бы не пополнить бюджет? И это снова очередная ложь. По данным Минздрава РФ, убытки, причиняемые государству заболеваниями и гибелью населения из-за курения, в десять раз превышают прибыль от акцизов. За 2012 год эти убытки составили более триллиона (!) рублей. Кто и зачем стал пособниками торговцев смертью в нашей стране? Какие цели преследует эта «пятая колонна»?

Японская табачная компания Japan Tobacco, отправляя тонны пачек яда в Россию, зарабатывает миллиарды на «глупых русских». А тем временем, японское правительство активно борется с курением в своей стране, а вскоре и вовсе введёт запрет на курение. И всё верно: там, где живут – не гадят. А «русские Иваны» – пусть курят. Табачные маркетологи там, за океаном, в свою очередь посмеются над тем, как мы тут делаем «сознательный выбор» и несём деньги в магазины за яд, который вдвое сократит нашу жизнь. Равноценный обмен. А за океаном только деньги считают. Ну а честь и совесть продажных чиновников, которые позволяют травить собственный народ, видимо стоит недорого. Прибыль от продажи яда с лихвой перекрывает все убытки. Интересно, по какому курсу нынче тридцать сребреников на рубли меняют!?

Тем временем день незаметно подошел к полудню. На скамейке у подъезда уже собрался «клуб по интересам». Интерес вполне для нашего двора обычный – самоотравление. Все с сигаретами. Рядом молодая мама с коляской. Пепел с сигареты кружился в медленном вальсе с лёгким летним ветерком и залетал прямо в коляску. Но для ребенка это только начало. Впереди у него увлекательное детство – в тумане табачного дыма. Если ему повезёт и курить будет только мать, то количество вдыхаемого им никотина будет соответствовать двум сигаретам в день, а если курит ещё и отец, то детство будет ещё «веселее». Так что ребенок будет травиться никотином из-за того, что его мать стала жертвой рекламы. Но это её выбор. И его тоже. Ребёнок ведь в принципе-то может и не дышать. А раз дышит – значит, это его выбор. Как и выбор ещё 80 миллионов людей, которые ежедневно вынуждены дышать дымом просто потому, что у кого-то рядом наркотическая зависимость от никотина. И выбор 400 000 человек, которые каждый год умирают в нашей стране от болезней, связанных с курением. Ровно 40 дивизий. На каких фронтах идёт эта война, где мы теряем 40 дивизий ежегодно? Нет никакой войны. Нет никаких «похоронок». Есть только счета зарубежных корпораций и их местных «полицаев», которые увеличиваются в геометрической прогрессии. Вот это единственный признак невидимой войны. Войны, которая спустя столько лет идёт по заветам побежденного нашими отцами Гитлера – «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены. Только водка и табак».

Слава Ветер

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Источник: feedproxy.google.com