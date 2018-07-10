Между пенсией, харакири и могилой

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила, что нижняя палата российского парламента планирует доработать правительственный законопроект о пенсионной реформе. Для этого будут привлечены независимые эксперты. Тем не менее, она считает, что повышение пенсионного возраста вряд ли удастся избежать, так как «граждане, рождённые в трудные для страны времена, не смогут обеспечить пенсии тем, кто появился на свет в 1960-е годы».

Поскольку Бессараб — член фракции «Единая Россия», которую возглавляет нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, главный «толкач» реформы, её заявление наверняка согласованно на самом верху. По сути, начинается политический спектакль под названием «общественная дискуссия», на которой настаивает президент Владимир Путин. Очевидно и то, что власти, почувствовав глухое недовольство народа, решили немного подсластить горькую пилюлю.

Но каковы бы не были споры, неизменно делается акцент на дефиците ПФР. Ибо отчисления в него, как известно, не покрывают выплаты пенсий. Сумма дотаций на самом деле не маленькая — 3 трлн. рублей ежегодно.

Все дело в том, что уже сегодня на одного пенсионера приходится 2,3 работника, после 2023 года будет 2, а затем еще меньше. В итоге вливания из казны и госфондов будут расти, как снежный ком, тогда как, по мнению апологетов реформы, эти деньги разумно потратить на промышленность и сельское хозяйство.

Иначе говоря, инициаторы резкого повышения пенсионного возраста видят себя чуть ли ни экономистами-камикадзе, которые героически идут на непопулярные меры. Ясное дело, всякая критика ими отвергается как контрпродуктивная. Дескать, власти и рады бы оставить все, как есть, но «денег нет».

Правительство «юристов» напоминает самодовольных генералов, которые готовятся к прошедшей войне. Доморощенные чиновники ставят на численность рабочей силы, а не на продуманные программы по разработке систем автоматизации и роботизации, их масштабирования в качестве типовых проектов.

Плохо это потому, что пенсионная реформа даст нынешнему правительству время для дальнейшего «приятного управления» страной, поскольку, достигнув бездефицитного бюджета ПФР и имея нефтяные деньги, можно имитировать бурную деятельность, по факту лишь осваивая бюджетные деньги. В результате такой «расслабухи» Россия навсегда попадет с число технологических аутсайдеров.

Не секрет, кабмин «юристов» немного зашевелился только после падения цен на нефть в 2008 и в 2014 годах, а также в ответ на западные санкции. Именно поэтому чиновники начали хоть что-то делаться для стимулирования экономики.

Но даже сейчас, спустя четыре года после крымских событий, которые разделили нашу историю на «до» и «после», в стране нет четкого представления, куда идти дальше. Если, к примеру, заглянуть на сайт Минпромторга, можно увидеть бессистемное затыкание «технологических дыр» в рамках импортозамещения. Конечно, России нужны большая газовая турбина, гражданские самолеты и высокоскоростные двигательные установки отечественного производства. Однако в не меньшей, а даже в большей степени национальная промышленность нуждается в автоматизированных гибких производствах и роботах нового поколения, в том числе и программных, которые не только заместят рабочие места в реальном секторе экономике, но и в сфере нематериального бизнеса.

Государства, которые сталкиваются с дефицитом рабочей силы, активно внедряют средства автоматизации, а не причитают по поводу «демографических ям». Так, в 2017 году в Австралии парк роботов увеличился на 16%, в Америке — на 9%, в ЕС — на 7%. Уже подсчитано, что в мире в 2020 году будут трудиться более 3 млн. роботов, многие из которых способны заменить в сутки более 40 человек.

И здесь ничего кивать на более поздний выход на пенсию в этих странах, поскольку в США и в ЕС более высокое дожитие, чем у нас.

На Западе внедрение роботов — это, с одной стороны, ответ на более быстрые и гибкие бизнес-циклы, адаптированные к потребительскому спросу во всех производственных секторах. «Роботы предлагают высокий уровень скорости и точности выполнения работ, их внедрение играет ключевую роль в новых цифровых производственных средах, — подчеркивает Джо Джемма, президент Международной федерации робототехники. — Повышение доступности (роботов — авт.) открывает для производителей уникальные горизонты для автоматизации».

С другой стороны — широкое внедрение автоматизации поднимает тему о налогообложения техники, которая замещает рабочие места. «Налог на роботы — это способ перераспределить доход от тех, кто выигрывает от автоматизации, тем, кто проигрывает», — пишет издание Economics Help, отражая совершенно другую дискуссию в западных странах, которые смотрят вперед.

Таким образом, главным контраргументом в споре со сторонниками пенсионной реформы является очевидное ретроградство кабмина Медведева, которого, наверняка, бросает в холодный пот от необходимости разработки системных программ автоматизации. Да и тех, кто бы мог взяться за это дело, наверху не найти днем с огнем. Фактически настаивая на повышении пенсионного возраста, «юристы» подписываются под своей беспомощностью в технологических реформах. Между тем, внедрение в России каких-то 100−150 тысяч роботов в год сделало бы пенсионную реформу неактуальной

Кроме того, правительство Медведева, безусловно, не учитывает отложенные отрицательные эффекты от повышения пенсионного возраста.

Наивно полагать, что, замышляя реформу, наверху не подумали о новых рабочих местах для женщин и мужчин 55+ и 60+ соответственно, которых в народе стали называть «недопенсионерами». Ежегодно число людей, выходящих на пенсию, оценивается ориентировочно в 1 млн. человек, две трети из которых прекращают трудовую деятельность. Значит, нескольким сотням тысяч россиян нужно дать работу уже в 2019 году.

Единственно, где без особых усилий можно найти такое число вакансий, является, само собой, рынок труда работающих пенсионеров — примерно 15 млн. человек. Можно не сомневаться, что именно их в первую очередь попросят освободить рабочие места, компенсировав потерю заработка мизерной добавкой к пенсии. Поэтому в одной лодке с «недопенсионерами» оказались работающие пенсионеры, хотя многие из них считают, что пенсионная реформа их не касается.

Но учитывало ли правительство «юристов», что очень многие из 15 млн. работающих пенсионеров, как правило, ответственных людей, отдают небольшие зарплаты своим взрослым детям для оплаты, например, ипотеки? Невольно напрашивается вопрос, как повышение пенсионного возраста ударит по строительной индустрии страны, которая переживает далеко не лучшие времена? И вообще, кто из «слуг народа» считал, сколько молодых семей, оказавшись без родительской поддержки, разобьется об скалы бытия?

Очевидно, правительственный законопроект писали бесконечно далекие от простого народа чиновники с баснословно высокими зарплатами. Вместо системных преобразований экономики, в том числе и за счет масштабной автоматизации и роботизации, обществу предоставлены примитивные «хотелки» Медведева-Силуанова по бездефицитности ПФР за счет реального снижения доходов населения.