Макрон приедет еще раз

Франция довольно буднично выиграла у Бельгии и вышла в финал чемпионата мира.Приехавший на матч Макрон по всей видимости в воскресенье приедет еще раз, что еще раз подчеркнет всю глубину бойкота Европой чемпионата мира в России.Приедет ли кто-то от Англии по-прежнему интрига, особенно если сборная одолеет хорватов и выйдет в финал. Англичане ничего путного с 1966 года не выигрывали, поэтому вопрос о том, надо ли поддерживать сборную, которая в шаге от исторического достижения, всерьез волнует британскую общественность.Сама же игра Франции хоть и не впечатляет внешними эффектами, получилась очень эффективной – по большей части бельгийцам просто не дали развернутся.Дешам выиграл прямо в стиле сборной 1998 года, которая хорошо умела вязать соперников и использовать их ошибки. Сверхпрагматичная игра в зависимости от соперника определяет лицо нынешней сборной Франции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com