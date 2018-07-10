Кто и как подготавливал Германию к войне с СССР

Источник: zavtra.ru

Прямые вложения американского капитала в германскую промышленность имели огромное значение для вооружения Германии и создания её военной машины.



В последние годы советского периода и постсоветский период нашему обществу активно навязывалось мнение о том, что разгромленная в ходе Первой мировой войны Германия без участия СССР не могла бы восстановить свой промышленный и военный потенциал и к 1941 году довести численность армии до 8,5 миллионов человек, что в 1,7 раза превышало численность армии СССР 1941 года.

Ю. Л. Дьяков и Т. С. Бушуева даже составили и опубликовали сборник документов сомнительного происхождения, освещающих отношения и сотрудничество России и Германии под названием «Фашистский меч ковался в СССР. Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество 1922—1933 гг.». Понятно, что в этом сборнике они внушают российскому обществу мысль, что СССР подготовил ВПК фашистской Германии, поставляя Германии всё необходимое для его развития.

США тоже всему миру внушают мнение, что СССР подготовил к войне фашистскую Германию, вместе с ней развязал Вторую мировую войну, а США разгромили эту самую гитлеровскую Германию и принесли миру демократию. Авторы сборника вполне заслужили американских наград.

Но они ни слова не пишут о том, что за период с 1924 по 1941 годы, то есть за 17 лет, в СССР было построено и сдано в эксплуатацию 12,5 тысяч крупных промышленных предприятий, в том числе 9 тысяч во время выполнения пятилетних планов развития народного хозяйства СССР, сталинских пятилеток. Благодаря этим заводам СССР выиграл Великую Отечественную войну 1941—1945 гг., сохранил государство и нацию. Понимают ли это авторы, которые обвиняют правительство СССР в сотрудничестве с Германией?!

Понимают ли все эти обвинители и критики правительства СССР, И. В. Сталина, сколько нужно оборудования для оснащения указанного количества заводов и фабрик?! Только металлорежущих станков нужны десятки тысяч. Понимают ли они, что без Германии и целого ряда других развитых стран мира СССР за десять лет не смог бы запустить в эксплуатацию 9 тысяч только крупных предприятий?! Наверное, понимают. Но, вероятно, им выгодно поддерживать мнение США.

Известно ли им, что в СССР ковался не фашистский, а русский, советский меч, которым и была повержена гитлеровская Германия. СССР за время Великой Отечественной войны выпустил вооружений в два раза больше, чем Германия вместе со всей работавшей на неё Европой. Именно для этого СССР сотрудничал с Германией в довоенный период.

Всего за время Великой Отечественной войны производство вооружения в СССР и фашистской Германии в тысячах штуках составило: танки и САУ – 102,8 против 46,3, боевые самолёты – 112,1 против 89,5, орудия всех видов и калибров – 482,2 против 319,9, миномёты – 351,8 против 78,8, пулемёты всех типов – 1515,9 против 1175,5, пистолеты-пулемёты – 6173,9 против 1256,8. А ведь на Германию работала вся Европа.

В действительности фашистский меч ковался в США. Именно США получили активы многих ведущих предприятий Германии, которая разгромленная в Первой мировой войне, ослабленная экономическим кризисом 1920-х годов и выплатой кабальных репараций, не могла им сопротивляться.

Получив активы, именно США инвестировали колоссальные денежные средства в промышленность и финансовую систему гитлеровской Германии, в нацистскую партию НСДАП и лично Адольфа Гитлера. Даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 года американские корпорации продолжали активно выполнять заказы и активно поддерживали деятельность своих филиалов в Германии. Без сомнения, эти корпорации пользовались полной поддержкой правительства США, которое стремилось к тому, чтобы русские и немцы имели максимально возможные потери. Президент США только регулировал, каким производителям Германии направлять наибольшие денежные потоки, и уже 13 декабря 1941 года издал Указ, допускающий ведение американцами бизнеса совместного с вражескими компаниями.

Американские капиталовложения были направлены в первую очередь в машиностроительную, автомобильную, электротехническую, авиационную, нефтяную, химическую и прочие отрасли промышленности военного значения. Американские корпорации поставляли Германии сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники и др. Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров американская монополия «Стандарт ойл», осуществлявшая добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов, даже в годы войны регулярно снабжала гитлеровскую Германию топливом и синтетическим каучуком. В то время как в самих США существовали проблемы с поставками синтетического каучука для американской промышленности, немецкая промышленность таких проблем не знала. Самолеты люфтваффе заправлялись бензином, произведенным американской корпорацией.

Отдельные исследователи пишут, что схема по поставке нефти в довоенные 1930-е годы, когда Германия в ускоренном режиме наращивала военную мощь и остро нуждалась в топливе, была следующая: корабли Standard Oil из США везли нефть на Канарские острова (экипажи этих судов были первоначально тоже немецкими), а там она уже перекачивалась в немецкие танкеры, которые отправлялись в Гамбург.

Немцам было очень важно, чтобы нефть перерабатывалась сразу в нескольких местах — на тех же самых островах и Гамбурге, правда, для разных целей. На Канарских островах заправлялись их подлодки, а в Гамбурге — военно-воздушный флот. Standard Oil помогает и тут — в 1936 году знакомым Уильяма Фэриша (президента компании) был построен нефтеперерабатывающий завод на Канарских островах, а Уолтер Тигл (председатель совета директоров) возвел точно такой же в Гамбурге.

На протяжении 1930-х годов председатель совета директоров концерна Тигл был частым гостем в Берлине, где защищал интересы своей компании, производившей среди прочего танки и бронемашины в нацистской Германии. Кроме того, Тигл стал одним из директоров химического гиганта American IG Chemical Corporation, являвшегося филиалом IG Farben в США.

Даже гигант «Форд» во время войны, во Франции выпускал продукцию для Германии. Немецкий автозавод «Опель» выпускал исключительно военную продукцию. Владельцем автозавода являлась американская компания «Дженерал моторс».

Главные производители автомобилей в США (включая «Крайслер») учредили многонациональные операции ещё в 1920-е и 1930-е гг., расположив заводы в Германии и Восточной Европе.

В общей сложности дочерние предприятия GM и «Форд» построили приблизительно 90% бронированных 3-тонных полугрузовиков и более 70% средних и больших грузовиков Рейха. Эти средства передвижения, в соответствии с донесениями американской разведки, служили «основой транспортной системы немецкой армии»”. Поэтому в количестве грузовиков Германия значительно превосходила СССР.

Большое количество грузовиков позволило вермахту сделать танки стратегическим средством борьбы. Организационные структуры, включающие танки, моторизованную пехоту, артиллерию, инженерные части и части связи делали танковые соединения вермахта в значительной степени автономными и самодостаточными. Доведя классический «кессельшлахт» (операция на окружение) до совершенства, немцы взламывали оборону войск и окружали войска противника. Без грузовиков, которые при танковом наступлении перевозили пехоту, инженерные части и части связи, классический «кессельшлахт» был бы невозможен.

Американцы создали для Гитлера банк. В 1930 году, для выплаты репараций Германией после Первой мировой войны, мировым банковским сообществом был организован Банк Международных Расчетов (БМР). Идейным вдохновителем этого предприятия стал Герман Шахт, в то время — президент немецкого «Рейсхбанка», обладавший огромными связями на Уолл-Стрит.

Всего через год, в 1931 году, функции банка кардинально меняются — вместо получения репараций от Германии, банк начал беспрепятственно получать американские и британские деньги. К началу Второй Мировой войны он уже находился под полным контролем Гитлера, и директора банка беспрекословно подчинялись гитлеровцам. Этого не могли не знать правительства США и Англии, но банк исправно снабжал Германию деньгами для будущей войны. Именно этим банком (БМР) чешское золото в 1939 году для заметания следов сначала было переправлено в Англию, затем последняя вернула его БМР, который тут же переправил золото в Германию.

БМР кредитовал и управлял денежными средствами нацистов, помогал присваивать валютные запасы захваченных стран, хранил немецкое золото, добытое в результате войны — и все равно банк оставался корреспондентом ФРБ США, а его директор беспрепятственно перемещался между США и Германией. США буквально накачивали банк деньгами, которые были очень нужны гитлеровцам для ведения войны с СССР.

В мае 1933 г. президент имперского банка Ялмар Шахт посетил Америку, где прошла его встреча с президентом Ф. Рузвельтом и крупнейшими американскими финансистами. Вскоре Берлин получил инвестиции в германскую промышленность и займы из США на общую сумму свыше миллиарда долларов. Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне Ялмар Шахт проводит также серию встреч и переговоры с главой британского банка Н. Монтегю.

В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная. Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 млн. долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал моторс» — 35 млн., инвестиции «ИТТ» составили 30 млн., а «Форд» 17,5 млн. долл.

Прямые вложения американского капитала в германскую промышленность имели огромное значение для вооружения Германии и создания её военной машины.

По официальным данным, прямые американские капиталовложения в германскую промышленность в 1930 г. составляли 216,5 млн. долларов. В Германии имелось до 60 филиалов американских концернов. Сенатор Килгор говорил в 1943 г.: «Огромные суммы американских денег шли за границу на строительство заводов, которые теперь являются несчастьем для нашего существования и постоянной помехой для наших военных усилий» . Килгор имел все основания сделать такое заявление, поскольку сенатская комиссия, возглавляемая им, определила сумму американских капиталовложений в Германии в 1 млрд. долларов. Комиссия Килгора установила также, что только часть американских компаний владела столь большой долей акционерных капиталов, которая позволяла контролировать 278 немецких акционерных обществ. Это показывает, насколько за годы гитлеровской диктатуры укрепились связи американских и германских монополистов и сколь велика была роль капитала США не только в воссоздании, но и в дальнейшем развитии военно-промышленного потенциала фашистской Германии.

При активной помощи американских фирм немецкие империалисты организовали в широких масштабах ввоз оружия из-за границы. После прихода к власти в Германии Гитлера американские фирмы резко увеличили поставки оружия Германии. Например, только за восемь месяцев 1934 г. американская авиационная фирма «Эйркрафт корпорейшн» увеличила экспорт своей продукции в Германию по сравнению с 1933 г. в 6,4 раза. Особое значение для Германии имело предоставление ей американскими фирмами патентов на новейшие изобретения в области авиации.

В феврале 1933 г. американский химический трест Дюпона заключил соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и боеприпасов, которые направлялись в Германию через Голландию.

Для успешной подготовки войны гитлеровцы считали крайне необходимым ослабить зависимость Германии от ввоза железной руды. В Германии имелось несколько железорудных месторождений с 20 — 25-процентным содержанием железа. Разработка таких бедных руд считалась нерентабельной. Тем не менее, на базе этих месторождений началось строительство трех заводов с годовым производством стали 6 млн. тонн, что составляло треть всей выплавки стали в Германии. Официально работы производились концерном Германа Геринга, но в действительности их выполняла специально созданная американская фирма «Р. Брассерт». «Эта компания, — пишет английский экономист Н. Мюлен, — до того почти неизвестная в Германии… оказалась тесно связанной с «автаркией» рейха в области снабжения его железной рудой — одним из главных элементов экономической независимости в производстве вооружений» . Фирма «Р. Брассерт» была только филиалом крупной чикагской фирмы Брассерта, сотрудничавшей с американским трестом Моргана.

Через «ИТТ» дом Моргана установил контроль над многими предприятиями, производившими телеграфную и телефонную аппаратуру, а также над радиопромышленностью Германии и протянул щупальца к самолетостроению. Через другую крупную американскую фирму — «Дженерал электрик» он имел тесные связи с электропромышленностью Германии.

За годы фашистской диктатуры «Дженерал электрик» добилась полного контроля над «Альгемайне электрицитетс гезельшафт» (АЭГ) — крупнейшим германским электротехническим концерном с капиталом 120 млн. марок. Через АЭГ фирма «Дженерал электрик» приобрела косвенный контроль над значительной частью электропромышленности Германии, в том числе и над известным электроконцерном Сименса, компанией электроламп «Осрам» и т. п.

С нацистской Германией в военной сфере и других областях, в основном связанных с военной и идеологической сферами, также сотрудничали компания GE, ИТТ, Hugo Boss, Kodak, IBM, Random House и многие другие.

Автор: Леонид Масловский

Источник: nstarikov.ru