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Когда и почему СССР скопировал американскую систему образования

13:49. 10 июля 2018 Просмотров - 122 2 коммент. Опубликовал:

Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей

Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей. Почему многие дети не хотят идти в школу. В чем отличие восприятия информации у мальчиков и девочек. Что такое “синдром 7 сентября” и как его избежать. В чем разница методик слогового и побуквенного чтения, почему правильное умение читать – залог успешного и интересного обучения в начальной школе. Система воспитания Владимира Жохова и её принципиальное отличие от государственных школ. Какую роль в образовании играет личность учителя и культурное поле. Эти и многие другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Таран и директор центра развития образования им. Песталоцци Игорь Кучма.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

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    Ирбис 10 июля 2018 в 14:32 Ссылка Пометить
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    ” Эти и многие другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Таран и директор центра развития образования им. Песталоцци Игорь Кучма.” это я извиняюсь россия или Украина будет?

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    Валерий 10 июля 2018 в 15:05 Ссылка Пометить
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    Не стал смотреть, терпеть не могу видеоизложния тем. Однако точно знаю, что ориентир на американскую систему образования был сделан еще при тов. Брежневе Л.И. – тогда стали отменять Сталинскую систему образования, в частности, систему преподавания арифметики/математики. В 1978 году были новшества – отменили перьевые ручки и косолинееные тетради, затем в 1983 году было реформирование, затронувшее всю систему преподавания: что то сократили в часах преподавания, что то добавили в предметах (обществоведение, по-моему)

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