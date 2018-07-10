Когда и почему СССР скопировал американскую систему образования
Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей
Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей. Почему многие дети не хотят идти в школу. В чем отличие восприятия информации у мальчиков и девочек. Что такое “синдром 7 сентября” и как его избежать. В чем разница методик слогового и побуквенного чтения, почему правильное умение читать – залог успешного и интересного обучения в начальной школе. Система воспитания Владимира Жохова и её принципиальное отличие от государственных школ. Какую роль в образовании играет личность учителя и культурное поле. Эти и многие другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Таран и директор центра развития образования им. Песталоцци Игорь Кучма.
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” Эти и многие другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Таран и директор центра развития образования им. Песталоцци Игорь Кучма.” это я извиняюсь россия или Украина будет?
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Не стал смотреть, терпеть не могу видеоизложния тем. Однако точно знаю, что ориентир на американскую систему образования был сделан еще при тов. Брежневе Л.И. – тогда стали отменять Сталинскую систему образования, в частности, систему преподавания арифметики/математики. В 1978 году были новшества – отменили перьевые ручки и косолинееные тетради, затем в 1983 году было реформирование, затронувшее всю систему преподавания: что то сократили в часах преподавания, что то добавили в предметах (обществоведение, по-моему)