Когда и почему СССР скопировал американскую систему образования

Концептуал СМИ Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей

Кинематографист, политолог Дмитрий Таран начинает цикл передач, посвященных развитию и воспитанию детей. Почему многие дети не хотят идти в школу. В чем отличие восприятия информации у мальчиков и девочек. Что такое “синдром 7 сентября” и как его избежать. В чем разница методик слогового и побуквенного чтения, почему правильное умение читать – залог успешного и интересного обучения в начальной школе. Система воспитания Владимира Жохова и её принципиальное отличие от государственных школ. Какую роль в образовании играет личность учителя и культурное поле. Эти и многие другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Таран и директор центра развития образования им. Песталоцци Игорь Кучма.

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