Боязнь протестов против пенсионной реформы заставил регионы ее саботировать

Непопулярность пенсионной реформы вызвала первый за долгие годы молчаливый бунт региональных властей. Полную поддержку реформе выразили только 11 российских региональных парламентов — остальные или дистанцируются, или отмалчиваются. Принять законы о повышении пенсионного возраста это, конечно, не помешает, но для центральной власти, рейтинг которой упал на 15 пунктов, это тревожный сигнал.

О полной солидарности с пенсионной реформой объявили 11 регионов, осторожно поддержали — 17, «мягко дистанцировались» — 15. В двух регионах (Марийская республика и Хакасия) власть утратила инициативу, а еще два (Москва и Подмосковье) перенесли акцент на меры по компенсации последствий. 24 региона полностью уклонились от реакции на реформу, а о реакции еще 14 нет информации, говорится в обзоре фонда «Петербургская политика». «Региональные элиты оказались вынуждены импровизировать, чтобы не обострить отношения с Москвой и в то же время избежать взрывов недовольства», — говорится в докладе.

Большая часть губернаторов уклонилась от комментариев реформы, в лучшем случае отдавая эту обязанность заместителям, а некоторые региональные парламенты (в том числе Мосгордума и госсовет Татарстана) ушли на каникулы, не подготовив отзыва о правительственном законопроекте. Все это вызвало возмущение у спикера Госдумы Вячеслава Володина, хотя формально ни заксобрания не обязаны предоставлять отзывы, ни Госдума не обязана ими руководствоваться. «Хотелось бы, чтобы свою позицию высказали на этот вопрос, учитывая, что ее ждут наши граждане», — заявил Володин.

Реакция регионов, в 36 из которых в сентябре пройдут выборы, неудивительна — центральной власти пенсионная реформа уже стоила резкого падения рейтинга. С середины июня, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, рейтинг Владимира Путина, по данным лояльного ВЦИОМ, упал на 15 процентных пунктов — с 77% до 62%. В последнюю неделю падение замедлилось и составило всего 2 пункта, но после окончания чемпионата мира по футболу оно продолжится — если у властей нет других заготовок, говорят опрошенные «Ведомостями» политологи.

Позитивная повестка «медленно отступает», говорят политологи. Власти придется придумывать какие-то еще меры, которые смогут смягчить протестные настроения — пока все выглядит так, что осенью можно ждать уступок в условиях реформы.