Алексей Дорофеев. Тайны Аненербе. Мегалиты Экстернштайне. Часть 1. Неизвестные технологии

Видео снято Андреем Дорофеевым специально для Ассоциации “Протоистория”

Экстернштайне. Согласно местным легендам, дьявол сотворил их всего за одну ночь. Существует множество гипотез истинного назначения святилища, но, несмотря на изыскания многих поколений исследователей, ни одна из них не нашла полного подтверждения.

Скалы Экстернштайне пронизаны большим количеством проходов, ступеней и пещер, и только некоторые из них не вызывают сомнений в том, что их использовали в качестве молелен.

Происхождение слова «экстерштайн» до конца не выяснено. Современное написание и произношение отмечается лишь с 19 столетия. То есть, «внешний камень» — это лишь кажущееся происхождение слова. На самом деле в более старых источниках встречается два варианта названия: Egge-stein и Elster-stein. То есть, или камень-мель, или сорочий камень.

Древний языческий храм Экстерштайн расположен в Тевтобургском лесу (гряда Везерских гор, расположенная на земле Северный Рейн-Вестфалия), недалеко от города Horn-Bad Meinburg.

Возвышаясь на 30 м над землей, эффектно вырисовываясь на фоне неба, перед ним предстают пять неровных песчаных колонн, испещренных укромными гротами и переходами. Живописные скалы, напоминающие картинку из детской книги сказок, лишь добавляют очарования здешним местам.

Расположенные на территории, изобилующей древними священными постройками, они окутаны мистикой и легендами: согласно народным преданиям, эти камни были воздвигнуты за одну ночь, а затем сожжены дьяволом. Но, по всей видимости, сожжены не полностью, ведь что-то да осталось ?

По преданию, здесь был распят древнегерманский бог Один (для обретения мудрости, как помнится). Рядом, на одной из скалистых вершин Экстернштайна в древности поддерживался культ огня и луны, и располагалась обсерватория, и находилось святилище племени херусков.

«В Экстерштайне до 8-го века саксы и другие потомки херусков поклонялись священному дереву Ирминсул, спиленному лишь франками при Карле Великом».

Эту версию очень сильно поддерживали и развивали в Анненербе (секретная мистическая служба нацистской Германии). Гимлер пытался доказать, что это святилище — это подтверждение наличия высокого разума (других доказательств, кроме как кучи камней, судя по всему, не было ? ) и, как следствие, преимущества над другими нациями, древнегерманских жрецов.

В 1935 году под контролем и руководством СС здесь в очередной раз проводят раскопки (до этого было три попытки, начиная с конца 19 века). Но и в тот раз нашли культурные слои только 10-12 веков. В 1939 году эта территорию закрыли для посещения общественности.

В 9-ом году нашей эры в этих местах погибло три римских легиона под предводительством Вара, продвинувшихся вглубь территорий германских племён. Победу над ними приписывают легендарному вождю того самого племени херусков Арминию, которому близ Экстернштайна воздвигнут монументальный памятник.

Интересный факт: стволы деревьев леса были после битвы увешаны черепами легионеров. Поражение (позднее ставшее известным как clades Variana, нем. Varusschlacht) стало очень ощутимым для римской армии; император Август, по утверждению историков, отпустил бороду в знак траура и бился головой о косяк, повторяя: «Вар, верни легионы» («Varus, legiones redde»).

Для справки: Херуски (лат. Cherusci, германские учёные производят этот этноним от слова hairu, которое на древнетевтонском языке означает меч) — германское племя, жившее к югу от ангиварий, по обоим берегам среднего течения Везера, его притокам и около Гарца; границы их поселений доходили до Эльбы.

Когда примерно в 722 году на смену язычеству в Германии пришло христианство, места культовых отправлений были унаследованы новой религией.

В средневековые времена Экстернштайне служил убежищем христианским отшельникам. Назначение пещер не вызывает сомнений — это были помещения служившие для отправления языческих ритуалов, позднее экспроприированные христианскими монахами для своих целей.

Самым известным и интересным местом в Экстерштайне является небольшая комната на вершине одной из скал. Сейчас она частично разрушена — нет крыши и южной стены. В восточной стене высечена ниша с колонной и почти круглым отверстием в стене. На других, ранних фотографиях на верхней балке слева, справа и в центре были языческие символы. Сейчас их, похоже, стерли.

В 19 веке ученые заметили, что круглое отверстие указывает на точку летнего восхода солнца и самую северную точку восхода луны — две астрономические координаты, которые присутствуют во многих других похожих доисторических сооруженях.

Попасть туда нелегко: добраться до нее можно лишь по выбитым в камне ступеням и шаткому пешеходному мостику.

По-видимому, молельня была построена так высоко над землей для того, чтобы удобно было наблюдать восход солнца и луны из-за особых ориентиров на горизонте позади лесного полога.

Более того, исследователи установили, что Экстернштайне лежит приблизительно на той же широте, что и Стонхендж, факт, который доказывает важность этого астрономического ориентира как для древних европейских астрономов, так и для жрецов.

Над молельней, считают учёные, некогда располагались и другие молельни и деревянные постройки, использовавшиеся для наблюдения за движением Солнца, Луны и звезд, то есть он предположил, что Экстернштайне являлся центром отправления древнего лунного культа.

Находки подтвердили эту гипотезу, в соответствии с которой отсутствие крыши и разрушения в молельне-обсерватории — результат намеренного вандализма цистерцианских монахов.

Доказано, что 50-тонная плита у подножия скалы-колонны была прежде боковой стеной молельни. Монахи разрушили святилище, чтобы «очистить» его от языческой предыстории и сделать пригодным для проведения христианских богослужений.