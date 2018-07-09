Хотят говорить по-русски

Источник: www.stoletie.ru

Народное собрание Гагаузии обратилось в ООН, ситуация в Молдавии обостряется.



На заседании Народного собрания Гагаузии была принята декларация, которая «решительно осуждает» решение Конституционного суда Молдавии о признании «устаревшим» Закона о функционировании языков в республике, наделявший русский язык особым статусом. Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Республики Молдова, где официальными являются три языка: гагаузский, русский и молдавский, но подавляющее большинство населения говорит по-русски и настроено в пользу укрепления связей с Россией.

Как сообщает портал gagauzinfo.md, представители Народного собрания Гагаузии (НСГ) констатировали, что на территории автономии русский язык в безусловном порядке и дальше будет официально выступать в роли языка межнационального общения.

«Решение Конституционного суда, принятое без учета мнения народа в угоду кучки русофобов и их покровителей, нарушает исторически сложившееся этническое, культурное и языковое многообразие народа Республики Молдова», — говорится в декларации НСГ.

Народное собрание Гагаузии призвало центральные власти Молдовы «в сотрудничестве с гражданским обществом объединить усилия по юридическому закреплению утраченного статуса русского языка, как статуса официального языка межнационального общения». Как сообщается, документ направлен в дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове, и в миссию ООН.

В интервью телеканалу NTV Moldova председатель гагаузской общины Молдовы Николай Терзи отметил, что решение КС в первую очередь ударит по единству молдавского государства, которое на протяжении многих лет основывалось на многонациональном характере общества. «Это решение Конституционного суда угрожает не только гагаузам, болгарам или другим национальностям, живущим в Молдове. Оно угрожает существованию всего государства Республика Молдова», – заявил Терзи.

Власти Гагаузской автономии не допустят изменения статуса русского языка на территории региона, заявила башкан (высшее должностное лицо) Гагаузии Ирина Влах газете «Известия». «В Гагаузии, – отметила она, – функционировали и будут функционировать школы, детские сады и другие образовательные учреждения на русском языке. Ведь 98% детсадов, школ, колледжей и институтов региона предоставляют образование на русском языке. Мы не допустим изменения статуса русского в автономии».

«Русский язык – та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове. Правящие силы делают все для того, чтобы русский перестал быть языком межнационального общения на территории страны», – подчеркнула глава Гагаузии. Влах отметила, что жители Молдавии и, в частности, Гагаузии, возмущены решением КС. «Тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы население Молдовы могло смотреть телевидение на русском, читать книги на этом языке, а также необходимо развивать сотрудничество с Россией», – убеждена башкан.

Драматическое противостояние

Проблема русского языка, который пытаются «отменить», – один из элементов драматического противостояния в Молдове между настроенным в пользу сотрудничества с Россией всенародно избранным президентом Игорем Додоном, с одной стороны, и ориентирующимися исключительно на Европу правительством и парламентом – с другой. Мандат нынешнего состава парламента Молдовы истекает осенью нынешнего года. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие выборы в Молдове могут быть организованы в период с 30 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года. Окончательное решение по поводу даты их проведения ещё не принято, однако эксперты полагают, что голосование состоится до новогодних праздников.

По мнению обозревателей, эти выборы могут стать для страны судьбоносными, определив, кто одержит верх: сторонники президента Додона или его противники в правительстве и парламенте. Однако уже сейчас ясно, что «европейский выбор» оказался для Молдовы провальным.

Уже 4 года прошло с момента подписания «исторического», как тогда называли этот документ его сторонники, Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. Молдаванам сулили молочные реки и кисельные берега: ВВП должен был увеличиться на 3,2%, экспорт – почти на 15%, импорт – более чем на 6%, зарплата – более чем на 3%, а потребительские цены – уменьшиться на 1%. Однако ничего подобного не произошло, заявил в эфире телеканала «Акчент ТВ» депутат от фракции МСРМ Владимир Головатюк.

«У нас, – отметил он, – сократились темпы роста экономики, причем сократились существенно… Иностранные инвестиции сократились катастрофически. Когда не было соглашения об Ассоциации, когда не было свободной торговли со странами ЕС, ежегодно экспорт в ЕС прибавлял по 22%. После подписания соглашения – 9%. Европейский рынок по традиционным экспортным нашим товарам никогда не станет альтернативой российскому рынку. В лучшие годы мы экспортировали алкогольной продукции в РФ на 250 миллионов долларов в год. Сегодня в ЕС мы её экспортируем всего на 49 миллионов долларов».

На этом фоне у президента Игоря Додона, который призывает к расширению связей с Россией,– высокий уровень народной поддержки.

Даже опрос, проведенный американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов (IMAS), подтвердил крайне нежелательную для западных «друзей Молдовы» тенденцию: число сторонников вступления молдавского государства в ЕАЭС растёт.

За интеграцию страны в Евразийский экономический союз выступают 52% опрошенных, а в Европейский союз хотят 48% респондентов. Против вступления в ЕАЭС проголосовали бы 30% граждан, против интеграции в ЕС – 36%.

Опасный проект

Положение в стране осложняется тем, что парламент и правительство взяли курс на объединение Молдовы с соседней Румынией, и в Кишиневе не перестают говорить о проекте Unirea-2018 («Объединение-2018»). В начале года организации, выступающие за объединение Молдавии с Румынией, инициировали принятие деклараций местных советов населенных пунктов, поддерживающих эту идею. До настоящего времени такие заявления приняли более 50 сел Молдавии.

В противовес этому президент Игорь Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны также со стороны местных органов власти. Такие декларации приняли уже около 300 населенных пунктов. Додон назвал унионизм одной из главных угроз для Республики Молдова. В ходе передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova президент заявил, что унионистское движение должно быть остановлено в соответствии с законодательством, как в других странах. По словам главы государства, власти (правительство и парламентское большинство) «отмалчиваются по этому вопросу либо потому, что боятся навредить хорошим отношениям с Румынией, либо потому, что они временами заигрывают с этими унионистами с целью создания конфликтной ситуации».

В Гагаузии же с тревогой вспоминают 1918 год, когда Сфатул Цэрий (парламент) проголосовал за объединение с Румынией, и на территорию Бессарабии вошли румынские войска. Может ли такая драматическая ситуация повториться и сегодня? В 2011 году Молдавия подписала соглашение с Румынией о том, что румынские части жандармерии могут участвовать в подавлении любых общественных беспорядков на берегах Днестра. Это было сделано для того, чтобы молдавское правительство имело возможность попросить Румынию, страну НАТО, о внешнем вмешательстве.

Башкан Гагаузии Ирина Влах в этой связи уже не раз напоминала о результатах референдума в автономии в 2014 году. Тогда было принято решение об «отложенном статусе» Гагаузии, что предполагает самоопределение территориального автономного образования в случае потери статуса самой Молдавией. «В стране, – отметила она, – вновь начинают набирать силу унионистские движения, принимаются декларации об объединении с Румынией. Мы же заинтересованы в укреплении государственности Молдовы. Я убеждена, что сильная Гагаузия возможна только в сильной Молдове».

«Реализация этого проекта, – указывал Игорь Додон ещё до того, как был избран президентом, – может превратить Молдавию в «кровавый котел»».

«Поднимутся Приднестровье, Гагаузия, болгары и север Молдовы, где много русских. Сюда войдут румынские войска, а с другой стороны – украинские. В Приднестровье 200 тысяч российских граждан и российская армия. Для Европы это страшный сон. Война будет идти не просто на Украине, а прямо в Евросоюзе», – предупреждает политик.

Поясняя свою позицию в интервью «Дойче Велле», Игорь Додон заявил: «Я считаю, что Молдова не станет членом ЕС. К этому не готовы ни Брюссель, ни сама Молдова. Молдова как страна может выжить только за счёт дружбы и с теми, и с другими. В Молдове треть населения составляют русскоязычные».

Президент Молдовы отметил, что выступает также против членства его страны в Североатлантическом альянсе. «Я против любого блока. Я думаю, что Молдова не должна быть ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, потому что Молдова не выживет, если её попытаются использовать в каких-то военных целях, будь то Запад или Восток», – заключил он.

Впрочем, идеологи проекта «Униреи» уже потерпели крупное поражение, когда на заявленный ими недавно митинг в его поддержку в Кишиневе пришло всего несколько тысяч человек.

Вмешательство США

Однако противники президента И. Додона в правительстве и парламенте опираются на мощную поддержку из-за рубежа. Усиленно нагнетают ситуацию в регионе США. Так, недавно в Конгрессе Соединенных Штатов потребовали от России вывести войска из Приднестровья и предоставить республике особый статус в составе Молдавии.Об этом говорится в документе Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмены указали, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать проведение «демократических реформ» на территории республики, взаимодействуя с гражданским обществом и правительством, которое находится в оппозиции действующему президенту Игорю Додону.

Намерены в США и осуществить вмешательство в предстоящие в Молдове судьбоносные выборы в парламент: в Конгрессе пообещали «содействовать проведению честных и прозрачных выборов». А что это означает на практике, уже хорошо известно по примерам организованных Вашингтоном множества «цветных революций».

Предпринимаются и другие шаги для обострения ситуации. Так, 22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции под названием «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова», где речь идёт о выводе российских военнослужащих с территории Приднестровья.

Как считают обозреватели, такие антироссийские шаги предпринимаются Кишиневом не самостоятельно, а по указке Запада и США в угоду сопредельной Румынии. Поэтому вывод российских миротворцев из Приднестровья поддержали страны ЕС, США, Великобритания, а также их сателлиты – балтийские государства. В то же время 15 стран голосовали против, а почти половина стран-членов ООН –воздержалась.

В российском МИДе данную инициативу назвали «рекламно-пропагандистским ходом» определённой части политических сил в Кишинёве, «стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов».

«С трагических событий 1992 года прошло не так и много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, причем не только в Кишиневе, успели подзабыть тот непреложный факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», – заявили в МИД РФ.

Между тем последние действия против русского языка в Молдове невольно заставляют вспомнить драматические события на Украине. Ведь война в Донбассе началась после того, как его жителям пытались запретить пользоваться русским языком.

Очевидно, Западом взят курс на переход Молдавии под полный контроль НАТО и США. Это означает на деле завершение стратегического плана окончательного окружения России враждебной дугой, начиная со стран Прибалтики на севере и заканчивая Грузией и Молдавией на юге.

Автор: Владимир Малышев

Источник: nstarikov.ru