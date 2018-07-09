Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. Лаврова

Источник: pvo-info.ru

Состоялось заседание Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы на уровне министров иностранных дел. Разумеется, заседание было посвящено ситуации, сложившейся вокруг договоренностей по ядерной программе Ирана после одностороннего выхода из них США в нарушение обязательств, которые Вашингтон взял на себя, причем не только в рамках программы СВПД, но и в рамках единогласно принятой резолюции СБ ООН.



Все согласились, что это является существенным нарушением условий, которые были согласованы и которые реально позволили значительно ослабить напряженность с точки зрения военно-политической обстановки в регионе и укрепления режима нераспространения, а также, конечно, в плане нормализации торгово-экономических связей с Ираном. Договоренность эффективно работала все три года. Иран досконально выполнял все свои обязательства. Это сертифицировалось и продолжает сертифицироваться по линии МАГАТЭ, поэтому все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать данный процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом, а также выдвигать новые условия Тегерану, которые не имеют никакого отношения к проблемам, существовавшим вокруг его ядерной программы. Сейчас Иран — наиболее проверяемая страна по линии МАГАТЭ, имеющей беспрецедентный доступ ко всем объектам, которые так или иначе могли быть связаны с военными аспектами ядерной программы. Ставить под угрозу такую важнейшую договоренность, позволяющую прочно и надежно обеспечивать режим нераспространения, весьма неосмотрительно и рискованно.

Мы договорились, хотя это было и непросто сделать, учитывая не всегда совпадающие интересы европейской «тройки», Китая, России и самого Ирана, что механизм Совместной комиссии на уровне экспертов будет в постоянном режиме рассматривать варианты, которые позволят независимо от решения США продолжать придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках СВПД и обеспечивать такие методы ведения торгово-экономических связей с Ираном, которые не будут зависеть от прихоти Вашингтона. Из США уже прозвучала угроза экстерриториального применения санкций, которые Вашингтон вводит в ближайший месяц в качестве первой волны. В ноябре последует вторая волна в виде тотального запрета на закупки иранской нефти. Все согласны с тем, что это абсолютно нелегитимная практика. Она не может быть принята как должное, но это линия, которую едва ли удастся изменить, и ожидается достаточно серьезная борьба в торгово-экономической, политической сферах. В рамках постоянно действующего механизма экспертов предстоит разрабатывать такие методы ведения торгово-экономических связей, которые не будут создавать проблемы для экономических операторов тех стран, которые сохранили свое участие в этой договоренности. Принципиально важно, чтобы эти методы торговли и организации других экономических проектов с участием Ирана были достаточно внушительны по объему, потому что Иран пошел на эту договоренность в ответ на полную либерализацию тех условий, в которых он оказался в период действия санкционного режима.

Вот, о чем мы договорились. Договоренности закреплены в итоговом заявлении, которое расписывает в том числе направления, по которым мы будем работать для обеспечения независимого от США торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

Вопрос: Обсуждались ли угрозы Ирана, например, закрыть пролив?

С.В.Лавров: Нет, не обсуждались. Мы этому не посвящали наше заседание. Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что привержен договоренностям, закрепленным в СВДП. Разумеется, это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ. Его все к этому призывали. Хотя Министр иностранных дел Ирана М.Д.Зариф отметил, что с односторонним шагом США по фактическому слому этой договоренности у Ирана также есть формально право и повод сказать (если этой договоренности уже не существует, если вышли США — главный её участник и главный партнер, от которого зависело постановление экономических связей Ирана в полном объеме), что у них тоже есть такое право, но они им не будут пользоваться. Все это приветствовали. Я думаю, что это ответственная позиция. Рассчитываю, что останемся на этих позициях. Главное, что на них остается Иран.

Вопрос: Почему не приехал Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон?

С.В.Лавров: Я перестал следить за нашими партнерами с Туманного Альбиона. Меня это совершенно не интересует.

Вопрос: Готова ли повестка дня переговоров Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа? Что будут обсуждать?

С.В.Лавров: Об этом все говорят, в том числе публично озвучивал Помощник президента США по национальной безопасности Дж.Болтон. Какой-то формальной бумаги не будет. Оба Президента достаточно опытные и влиятельные люди для того, чтобы самим определиться, что им обсуждать.

Вопрос: Будет обсуждаться южная зона деэскалации?

С.В.Лавров: Об этом уже неоднократно было сказано. И Сирия, и Украина будут обсуждаться. Они обсудят все, что захотят.

Вопрос: Если вернуться к сегодняшнему мероприятию, Министр иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дриан сказал, что они работают над собственными мерами в отношении США. Обсуждали ли вы это?

С.В.Лавров: Это безотносительно Ирана. Просто они отвечают на те новые решения о повышении тарифов, которые Президент США Д.Трамп ввел на европейские товары. Это самостоятельный процесс. В этой связи выдвинул свои контршаги Евросоюз в рамках норм, существующих в ВТО. Сегодня должно быть решение Правительства России. Также подводим под повышение тарифы на целый ряд товаров, которые мы покупали из США.

Вопрос: Судя по настроению европейских политиков, до какой степени они готовы заступаться за Иран?

С.В.Лавров: Я бы не сказал, что они хотят «заступаться за Иран». Они хотят обеспечить, в том числе в комплексе, свои экономические интересы и политические обязательства. Заставить компании каким-то образом нельзя, можно только создать условия, которые будут для них приемлемы. Из Ирана уже ушли «Тоталь», «Пежо», «Рено». Они взвесили и решили, что для них американский рынок важнее. Нам наши французские коллеги объяснили, что ничего здесь сделать не могут. То, что они могут сделать, это коллективно и индивидуально разработать такие формы торговли и расчетов с Ираном, которые не будут зависеть от доллара и будут вестись по линии компаний, видящих в торговле с Ираном бóльшую выгоду нежели в торговле с США. Наверняка, такие есть — мелкие, средние и прочие.

Источник: nstarikov.ru