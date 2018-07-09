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Всеобъемлющий хаос: на Украине чуть ли не взорвалась АЭС

19:24. 9 июля 2018 Просмотров - 348 Один комментарий Опубликовал:

Последствия, которые настигли Украину после Майдана, все больше и больше дают о себе знать. В то время пока власти Киева пытаются выслужиться перед западными кураторами, в стране происходят чудовищные вещи. Можно долго говорить о том, как бедно живут люди, как на глазах рушится экономика и как страна фактически загибается.

Но, поверьте, это всего лишь цветочки по сравнению с тем, какая угроза нависла над Незалежной сейчас. Накануне стало известно, что на Южно-Украинской АЭС неподалеку от Николаева чуть ли не произошла техногенная катастрофа. По данным службы безопасности Украины, причиной аварии послужило использование контрафактного оборудования, закупленное  должностными лицами. В частности, речь идет о силовом кабеле электропитания, который не соответствует требованиям ядерной и радиационной безопасности.

 Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда киевские власти безалаберно подходят к вопросу безопасности на атомных электростанциях.

 

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Как отмечают эксперты, инцидент в минувшее воскресенье стал следствием накопившихся проблем в ядерной отрасли, поскольку только за последние годы на АЭС  участились случаи мелких аварий ввиду устаревшего и неисправного оборудования.

«Где-то ставят некачественные запчасти, где-то экономят — в перспективе всё это создаст серьёзные проблемы. Придётся либо тратить очень большие деньги, чтобы заменить это оборудование, либо останавливать АЭС»,- заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Например, третьего января на Хмельницкой АЭС вышли из строя сразу два энергоблока: первый был отключен автоматически из-за сбоя в системе, а второй отключили уже специально, дабы устранить неполадки.

Прогнозы, которые составляют аналитики, совсем не радужные. По словам эксперта по вопросам атомной энергетики Ирины Головко, стране может грозить в скором времени ядерная катастрофа, поскольку срок эксплуатации уже почти всех энергоблоков АЭС на Украине истек, но при этом оборудование продолжают использовать. Более того, из-за кабальных условий труда, которые предлагают власти, перспективные специалисты в данной отрасли вынуждены уезжать работать за границу.

 И это еще не все. После того как в 2014 году было закуплено американское топливо Westinghouse, которое совершенно не подходит для местных АЭС, Украина, по сути, активировала бомбу замедленного действия. Так, в марте 2017 года была обнаружена разгерметизация 2-х топливных кассет.

Словом, украинское правительство наплевало на безопасность своих граждан и действовало исключительно по политическим соображением. Альтернатива американскому топливу, конечно же, была – российские топливные элементы, которые не только идеально подходят для местных АЭС, но и стоят на 20% дешевле.

Киевские власти довели ситуацию до полного хаоса, ведь в стране то и дело, что происходят аварии на АЭС, а виной всему – полная безалаберность, отсутствие средств на высококачественное оборудование и стремление угодить западным партнерам. Несложно догадаться, что ждет Украину в скором времени, если не будут предприняты необходимые меры. Еще один Чернобыль, и никак иначе…

Метки: Украина, украинские аэс
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Один комментарий»

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    dloca 9 июля 2018 в 19:56 Ссылка Пометить
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    заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – Какое отношение эксперт-финансист имеет к АЭС Украины? Он бывал хоть на одной ? А кабель – местные разборки вылезли внаружу.

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