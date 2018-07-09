Управление Будущим. Интервью с Андреем Ивановым
Прямой эфир, г. Брест
Автор проекта “Антименеджмент”, член-корреспондент Международной Академии менеджмента, эксперт Национальной Школы Лидеров “Журавли” дал интервью Сергею Снисаренко в городе Бресте – Республика Беларусь – после посещения мемориала “Брестская крепость – Герой”. Приносим извинения за плохое качество видео, обусловленное тем, что интервью проводилось в прямом эфире.
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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai