Управление Будущим. Интервью с Андреем Ивановым

Концептуал СМИ Прямой эфир, г. Брест

Автор проекта “Антименеджмент”, член-корреспондент Международной Академии менеджмента, эксперт Национальной Школы Лидеров “Журавли” дал интервью Сергею Снисаренко в городе Бресте – Республика Беларусь – после посещения мемориала “Брестская крепость – Герой”. Приносим извинения за плохое качество видео, обусловленное тем, что интервью проводилось в прямом эфире.

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