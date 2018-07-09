Теперь и в Австрии узаконен 12-часовой рабочий день

внутренним распоряжением

В Австрии узаконен 12-часовой рабочий день

Два с половиной года назад мы поместили короткий репортаж „Украина – це Еуропа, говорите?” об изменении трудового законодательства Франции в пользу капиталиста. Речь шлаработников трудиться до 60 часов в неделю БЕЗ увеличения зарплаты.И вот процесс в Европе, как говорится, пошёл…

По сути теперь в Австрии работодатели могут заставлять работников трудиться по 12 часов в день, сообщает ТАСС. Причем это касается «пятидневки».



Согласно тексту документа, работодатель обязан будет сначала получить согласие от членов трудового коллектива. Впрочем, каждого работника опрашивать не будут, за них выскажется профсоюз.

Подобное нововведение не слишком понравилось австрийцам. Ожидается, что в стране пройдут массовые протесты против нового трудового законодательства.

Стоит отметить, что россияне стали одними из самых трудолюбивых людей в мире. В этом рейтинге Россия расположилась на пятой строчке, уступив только Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Причем в числе лидеров не оказалось Германии и Японии. Если верить стереотипам, именно так проживают самые трудолюбивые люди на свете.

Примечательно, что в России крайне низкий уровень безработицы. Вообще в стране наблюдается, скорее, нехватка рабочей силы, чем ее избыток.



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Источник: ss69100.livejournal.com