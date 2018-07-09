Теперь и в Австрии узаконен 12-часовой рабочий день
„Любое предприятие внутренним распоряжением вправе обязать сотрудников работать по 12 часов ежедневно…”.
И вот процесс в Европе, как говорится, пошёл…
В Австрии узаконен 12-часовой рабочий день
По сути теперь в Австрии работодатели могут заставлять работников трудиться по 12 часов в день, сообщает ТАСС. Причем это касается «пятидневки».
Согласно тексту документа, работодатель обязан будет сначала получить согласие от членов трудового коллектива. Впрочем, каждого работника опрашивать не будут, за них выскажется профсоюз.
Подобное нововведение не слишком понравилось австрийцам. Ожидается, что в стране пройдут массовые протесты против нового трудового законодательства.
Стоит отметить, что россияне стали одними из самых трудолюбивых людей в мире. В этом рейтинге Россия расположилась на пятой строчке, уступив только Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.
Причем в числе лидеров не оказалось Германии и Японии. Если верить стереотипам, именно так проживают самые трудолюбивые люди на свете.
Примечательно, что в России крайне низкий уровень безработицы. Вообще в стране наблюдается, скорее, нехватка рабочей силы, чем ее избыток.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Капитализм наступает по всему миру семимильными шагами. А кто им помешает? Ну, и где протестующий революционный народ Австрии, который, по мнению некоторых комментаторов, обязательно должен скинуть иго эксплуататоров?
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Они должны были молиться на СССР. Сталин сделал все за них. Сейчас стоит вопрос о снижении среднего возраста, чтобы до пенсии не доживали.
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не комментаторов ,а Маркс с его теорией .А рабочего класса там уже по всей гейропе нет и средний тоже низвели-роботы и эмигранты-мечта капитала.Эту мечту осуществляют в России тоже-негласно столько же работают ,пенсионная реформа так же ,из этого набора рекомендаций ,все эксперименты жидовские закончились(корея осталась только),теперь открыто пошли войной на народ и силы противостоящей этому нет пока,когда еще охлос оголадает,тем более ему специальную еду начали производить.Все печальней ,чем вы себе вообразили,речь не только о русских и России ,речь о человеке идет вообще-то.Может ты напряжешь мозги и впомнишь кто всем управляет,уу кого все активы и деньги мира.Фамилии вспомнишь?а то насмешил евреем сантехником,они не все вундеркинды ,да и они в мировой системе механизмы.Что делать не знаю,знаю только ,чтоСистему разрушить почти невозможно,если только Бог не поможет,но он не в РПЦ.
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А всё по тому, что в мире нет альтернативы капитализму. Да когда то был СССР, и на него все равнялись, западным капиталистам хочешь не хочешь, но пришлось вводить 8-часовой рабочий день, давать право на пенсии и т.п. Сейчас этого нет и в России собираются повысить пенсионный возраст и это только цветочки, а затем появится 12- часовой рабочий день и т.п. Это безобразие пора остановить, если мы у себя не допустим повышения пенсионного возраста, то и мир глядя на нас будет бороться за свои права.
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И как остановить,под чьи лозунги предлагаешь стать народу.Их полно и все справедливые-КПРФ.Суть Времени (посмотри лагерь в Александровском он разбивает опять ,сотни человек пройдет за лето,взяли отпуска ,искренне так строят вместе ,поют ,читают ,кино смотрят,боевые искусства осваивают ,доверие ,радость,только кто оплачивает праздник??ничего не напоминает-годы такой же веселой жизни в Карпатах и тысячи атошников в результате.А так,на простом уровне красиво,как у массонов внизу, до определееного уровня),НоД(эти США обвиняют)КПРФ и ПРОФСОЮЗЫ полностью продажны,я с тобой согасна.Обложили нас со всех сторон и выхода нет,вот Мундиаль и стадионы огромные будут строить еще -где то же должен человек выплескиваться,а так тоска.Не ищи нигде за рубежом спасителя,сами гибнут ,но стараются за наши счет еще пожить-реформа ,то по настоянию МВФ и нам в РБ они сегодня пожаловали.Вот так,за своих любимых внучков в Англиях,наша власть будет стрелять,да и народ не поднимется ,нет ,пока сыт ,да и труслив стал.