Первая жертва “Новичка”





Как заявляют британские СМИ, в Британии скончалась одна из жертв повторного отравления "Новичком" рядом с комлексом химической и биологической войны в Портон Дауне.

44-летня Дон Стерджесс подцепила "Новичок" в Эймсбери и в этот раз та же самая больница, которая "чудесным образом" спасла семейство Скрипалей от неминуемой смерти (как они утверждают), ничего сделать не смогла, видимо в этот раз "Новичк" был более ядреным.

Надеюсь, причины смерти гражданки Стерджесс отличаются от причин смерти кота и хомячка Скрипалей, дабы продолжать надувать давно протухшую историю про "химическую атаку", которая если кому и нужна, так это британскому правительству, которое потом столь неумело пыталось замести следы.

По факту смерти Стерджесс британская полиция открыла дело об убийстве. Относительно причастности России к этому отравлению официальные лица говорят весьма расплывчато, но с намеком, что и тут "русским духом пахнет". Лаборатория в Портон Дауне продолжает отрицать свою причастность к отравлениям в Солсбери и Эймсбери, утверждая, что у них нет "Новичка" и роль военной лаборатории заключается лишь в помощи расследованию. Многих англичан это не убеждает и они задаются резонным вопросом, а почему все это происходит рядом с лабораторией Портон Даун и не пора ли провести там внешнюю проверку на предмет выяснения, что там реально происходит.

Но мейнстримовая пресса с звериной серьезностью отметает все неудобные вопросы.

Чего только не придумают, лишь бы на чемпионат мира не ехать и заявять о себе перед переговорами США и РФ в Хельсинки.





Источник: colonelcassad.livejournal.com