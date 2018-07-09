О зрелищах и хлебе

Название этого письма я мог выбрать иное. «Футбол как зеркало правящего режима». Должен возмутить общественность и поздравить российское общество с… проигрышем сборной по футболу в четвертьфинале. Понимаю, какое сейчас удивление и возмущение это вызовет, но чуть-чуть повремените. Чемпионат мира — яркое событие, своеобразная лотерея. Это вовсе не объективный физический прибор, который измеряет уровень организации национального спорта и физкультуры, затраты на спорт и здоровье народа, уровень здорового образа жизни, уровень развитости системы подготовки спортсменов высшего уровня. Вовсе нет. Как говорят многозначительно — это же футбол! Таинство и случайность! Везуха и пруха!

Ну действительно, ведущие футбольные сборные мира по причине столкновения друг с другом, либо по причинам значимых случайных факторов в конкретных футбольных матчах из соревнования выбыли, а такая, даже не третьестепенная, а двадцатипятистепенная команда, как сборная путинской России, дошла едва-ли не до полуфинала.

Почему я употребляю такое не очень величавое, на фоне существующих восторгов, определение для сборной? Потому, что существует многолетний рейтинг ФИФА, в котором в течение многих лет сборная по футболу путинской России, деградируя, скатилась на самое дно. Системность при этом, неслучайность заключается в том, что ровно так же катятся, деградируя, и другие спортивные сектора. Как катится и уровень российского образования по показателям школьных и вузовских международных олимпиад. Как катится и уровень науки, при том, что великая когда-то научная страна публикует научных результатов уже меньше, чем Израиль и Сингапур, не говоря уже о том, что в 50 раз меньше, чем США и в 25 раз меньше, чем Китай.

Деградация путинской модели страны — современной России — тотальна и повсеместна. Это создает для правящего режима серьезный вызов — вызов прозревающего народа. Он, как современные события в мире показывают, может представить угрозу Путину и его режиму, вплоть до уровня исторических перемен. Умные и профессиональные консультанты и политические технологи дают режиму правильные советы — если Вы, Путин и режим, не собираетесь менять конституцию, менять структуру собственности, менять макробаланс благ в стране, не собираетесь менять ничего, то вы столкнетесь с угрозой политической нестабильности . Поэтому принимайте меры. И вот тут вопрос о празднике спорта, о фестивальной обстановке (в Москве, в основном), о телекартинках, о медийной едва-ли не истерии мирового праздника, мирового лидерства в этом России, побед сборной — становится ключевой точкой. Издревле известно — хлеба и зрелищ.

Но из этой формулы вытекает ее разновидность: если хлеба дать не можешь, а наоборот, начинаешь отбирать, снижая доходы, снижая пенсии, повышая возраст выхода на пенсию, то дай хотя-бы зрелищ.

В этом контексте давно вожделенный чемпионат мира для Путина и его режима, в условиях тотального провала и банкротства (и политического, и экономического, и гуманитарного), когда народ с ускорением вымирает, дает определенные рецепты и выходы — это ЗРЕЛИЩА. Тут уж раскрутили на полную — вложено 14 миллиардов долларов.

Наш опрос в интернете по вопросу «куда было бы лучше затратить эти 14 млрд долл. — на чемпионат по футболу или на создание 7 млн рабочих мест в стране с зарплатой людям и отчислениями на пенсии?» дал следующие ответы.

«Пусть народ радуется» — ответили 3%. «Чемпионат мира — это успех России» — 2% отметили. 5% попросту воскликнули «Футбол! Путин! Россия!». Но 90% ответили, что рабочие места сегодня в стране, доходы для населения и, вообще, источник для жизни — тот самый хлеб — гораздо важнее. 90%!

Пропагандистское клише с утра до вечера говорит о том, что страна небывалым образом консолидировалась вокруг российской сборной. Но, во-первых, какая она российская это еще надо посмотреть. Поскольку туда завербованы фактически иностранные игроки, а после окончания чемпионата ее разберут по иностранным клубам. Во-вторых, что такое консолидация общества вокруг сборной? Это эмоциональная короткая эйфория вокруг совершенно неуместных, как выше сказано, для уровня черчесовской сборной побед, это медийная истерия, это возведение побед на поле в отборочной части и в четвертьфинале в ранг едва-ли не победы в Великой Отечественной войне. Зрелищ! Зрелищ! Режим ухватился за эту соломину и тянет ее на полную. А наш опрос, да и экспертный взгляд на вещи показывает, что общество действительно консолидировано, раскола уже практически нет, консолидировано тотальным образом, на уровне от 85% не голосовавших или голосовавших против Путина на последних президентских выборах до 90% одинаково отнесшихся к вопросу относительно расходов 14 млрд долларов на чемпионат мира вместо нужд народа и страны. 85–90% общества не приемлет и уже доходит до ненависти к существующему политическому режиму, к тому этноциду собственного народа, который он проводит.

Кончится чемпионат мира. Сборная опять начнет проигрывать напропалую все товарищеские встречи, но процесс деградации не остановился, он-то продолжится. И вот он, вызов — радоваться вместе с 3% по нашему опросу двухнедельному чемпионату, или думать о том, куда движется страна. Здесь развилка: живем ли мы эмоцией, или живем ответственностью — за себя, за свою семью, за свой народ, за свое государство.

Режим предлагает нам жить эмоцией. Довольствоваться зрелищем. Поэтому чемпионат, поэтому сочинская Олимпиада, поэтому бесконечная физиологическая и духовная порнография в кинофильмах и на телевидении. Поэтому тотальная ложь, от статистической до отчетной высокопоставленных политических руководителей, попытка убедить народ, что он, как никогда, свободен и счастлив. Убедить, что новая шестилетка путинизма это самое мудрое и спасительное решение для страны и народа. В этом напряженном узле каждый видит свои смыслы и ответственность, каждый делает свои выводы.

Меня коробит и возмущает бесстыдство режима (в описанном контексте), и намерение его продолжать деградацию страны и народа. Но, на минуточку, каждый день умирают те, кто мог бы жить, каждый день не рождаются те, кто мог бы родиться, каждый день реальная продолжительность жизни сокращается. Вообще-то в цивилизованном обществе это называется геноцид. И это не случайное явление, а результат осознанный, воспроизводимый, решительный и планируемый наперед в государственной политике правящего режима. Раз это так, то надо понимать, почему так гипертрофируют до истерии восторги по поводу успехов несостоятельной футбольной команды, как зеркала системы путинизма. Да, конечно, эмоции объективны. Да, конечно, спортсмены российской футбольной команды в отдельном матче, особенно, последнем, круто по-мужски бились за победу — это правда. И они достойны уважения за эти два часа. Но мое размышление о другом. О том, что эти два часа прошли. А народу и стране нужно жить.

А правящий режим этой жизни ни народу, ни стране не предлагает. А сознание народа уведено в сторону истеричного футбольного гипноза. Так почему я поздравляю с проигрышем сборной путинской России? Сознание народу начинает на несколько дней возвращаться раньше!

Очень хотел бы, чтобы народ в нашей стране искренне был бы наполнен праздничными, радостными победными эмоциями каждый день. И чтобы для этого были объективные, а не завиральные или подложные или технологически препарированные причины. Я не упрекаю никого в том, кто увлекался чемпионатом, просиживал время перед телевизором, кто покупал билеты за сотни тысяч рублей. Но при этом не могу не вспомнить, что реальные зарплаты в провинции 12–15 тысяч рублей, реальные мамы и папы побираются по миру, чтобы оплатить операции своим больным детям, что реальная продолжительность жизни сокращается, сокращается рождаемость и не сокращается смертность. Что расходы на образование, науку и здравоохранение постоянно снижаются. Это три самые важные, стратегические статьи бюджета любого государства. Без должных расходов на это, у страны, у её народа, нет и не может быть будущего.

Если Россия хочет выжить , страна должна стать другой. Страна, в которой главным будет человек труда, науки . Врачи и инженеры, комбайнёры и токари, а не банкиры и продавцы нашей земли и её ресурсов. Страна должна производить, строить, пахать.

Созидать. И вот тогда мы и получим так нужный народу хлеб.

Тогда все в России, сама Россия станет настоящей!