О серьезных и несерьезных уступках

Очевидно, что без вывода войск и вооружения — это легко обратимая мера, которая не может считаться серьёзной уступкой.

Полный текст заявления КНДР по поводу переговоров с США. Отдельно стоит обратить внимание на пункт о уступках, которую КНДР (и стоящий за ней Китай) ждет от США. Как ранее и говорилось, серьезной уступкой от США должен стать вывод амеркианских войск из Южной Кореи.Повторюсь, как представляется, форсирование программ разработки ядерного оружия и МБР в Северной Корее с большой долей вероятности произошло с помощью Китая, который пытается добиться необходимого размена на Корейском полуострове, который приведет к выводу американских систем ПРО и войсковых контингентов с территории Южной Кореи, что сместит стратегический баланс в регионе в пользу Китая. Именно Китай будет главным гешефтополучателем гипотетический сделки – заморозка ядерной программы КНДР в обмен на уход США из Южной Кореи. США это прекрасно понимают и пытаются юлить, предлагая малозначимые для КНДР и для Китая уступки. Вполне очевидно, что ядерное оружие и МБР у Пхеньяна появились не затем, чтобы остановить военные учения США и Южной Кореи. В данном заявлении, КНДР просто озвучивает очевидные вещи – от США ждут более серьезных уступок, если они хотят на что-то рассчитывать в этих переговорах. И ключевым вопросом является вывод войск.

Источник: colonelcassad.livejournal.com