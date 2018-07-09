О серьезных и несерьезных уступках
12:30. 9 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Полный текст заявления КНДР по поводу переговоров с США. Отдельно стоит обратить внимание на пункт о уступках, которую КНДР (и стоящий за ней Китай) ждет от США. Как ранее и говорилось, серьезной уступкой от США должен стать вывод амеркианских войск из Южной Кореи.
После исторического первого саммита глав КНДР и США и переговоров ожидание и внимание международного сообщества обратились на переговоры КНДР и США на высоком уровне для выполнения положений Совместного заявления саммита глав КНДР и США.
Мы, ожидали, что США приедет с конструктивными предложениями, которые помогут установлению доверия в соответствии с духом саммита глав КНДР и США. Но позиция и подход США, проявленные 6 и 7 июля заслужили только нашего сожаления.
Наша сторона, исходя из неизменной воли верно исполнять дух и пункты соглашения саммита глав КНДР и США наметила конструктивный путь для пропорционального выполнения всех пунктов Совместного заявления. В частности, предложила обсудить вопрос по одновременному принятию каждой стороной соответствующих мер с целью улучшения корейско-американских отношений. КНДР считает, что первым делом необходимо опубликовать объявление об окончании войны по случаю 65-летия заключения Соглашения о перемирии. Также мы готовы закрыть испытательный полигон сверхмощного ракетного двигателя для убедительного доказательства прекращения производства МБР и начать совещания для возвращения останков американских воинов.
Перед переговорами глава делегации нашей стороны заместитель председателя ЦК партии Ким Ен Чхор почтительно передал главе американской делегации госсекретарю Помпео личное послание председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына в адрес президента США Трампа.
Председатель Госсовета выразил уверенность в том, что прекрасные дружеские отношения с президентом Трампом и чувство доверия к нему, которые уготовлены на Сингапурском саммите будут более укрепляться в ходе дальнейших переговоров, в том числе и в нынешних переговорах на высоком уровне. Однако американская сторона вопреки духу Сингапурского саммита выдвинула одностороннее и грабительское требование денуклеаризации,некое CVID (полный, необратимый и гарантированный отказ от ядерного оружия).
Не упоминая ни слова о мирном процессе на Корейском полуострове – главном вопросе для предотвращения ухудшения ситуации и войны. Сторона США выдвигала те или иные предлоги, чтобы вопрос объявления об окончании войны отодвинуть этот далеко на задний план.
Следует отметить, что вопросы, в которых до конца упорствовала сторона США на переговорах, были основной целью предшествующих администраций США, чем и свели на нет весь диалог с КНДР, поселяли недоверие и повысили опасность войны.
На переговорах сторона США рекламировала, что временная отмена совместных военных учений с Югом является крупной уступкой. Очевидно, что без вывода войск и вооружения — это легко обратимая мера, которая не может считаться серьёзной уступкой. Временное прекращение совместных учений невозможно сравнить даже с нашей необратимой мерой по взрыву и закрытию испытательного ядерного полигона.
Таким образом, результат переговоров является тревожным. Наши ожидания и надежда на то, что сторона США будет занимать благоразумную конструктивную позицию в соответствии с духом саммита глав КНДР и США были такие наивные, что можно считать даже глупыми.
Старым способом никак нельзя создать новое, и, если США упорно следуют старому методу, уже потерпевшему поражение, то переговоры потерпят лишь очередную неудачу.
В первом в истории отношений между КНДР и США Сингапурском саммите в сжатое время достигнуто драгоценное соглашение, так как сам президент Трамп предлагал новым способом решать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Если обе стороны отбросят согласованный на высшем уровне новый способ и вернутся к старой напряжённости, эпохальный Сингапурский саммит окажется бессмысленным. Через первые переговоры КНДР и США на высоком уровне доверие между КНДР и США не успело упрочиться, а теперь наоборот, дошло до опасной фазы разрыва и наша воля к денуклеаризации может поколебаться.
Мы в течение несколько месяцев первыми приняли возможные добрые меры и с терпением следили за США. Но кажется, что США ошиблись в понимании нашей доброй воли и терпения как слабости. Устранить закоренелое недоверие между КНДР и США и установить доверие — это самый прямой путь к осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова. Но если США, охватившись тревогой, пытаются навязать нам старый способ, с которым выступали предшествующие администрации, то это не окажет никакого положительного влияния на решение поставленных вопросов. Если независимо от нашей воли не создается объективная обстановка, соответствующая осуществлению денуклеаризации, то наоборот, благополучно начатое течение развития двусторонних отношений может впасть в кризис. Наверняка это принесет разочарование не только КНДР и США, но и международному сообществу, желающему глобального мира и безопасности, и в таком случае, скорее всего обе страны будут искать другие пути, тогда уже не будет никакой гарантии, что это не приведет к трагическому результату.
Пока мы храним в душе чувство доверия к президенту Трампу.
США должны крепко задуматься о допущенном шаге назад от воли двух лидеров и над ожиданиями народов всего мира.
https://vk.com/wall-156278021_2931 – цинк
Повторюсь, как представляется, форсирование программ разработки ядерного оружия и МБР в Северной Корее с большой долей вероятности произошло с помощью Китая, который пытается добиться необходимого размена на Корейском полуострове, который приведет к выводу американских систем ПРО и войсковых контингентов с территории Южной Кореи, что сместит стратегический баланс в регионе в пользу Китая. Именно Китай будет главным гешефтополучателем гипотетический сделки – заморозка ядерной программы КНДР в обмен на уход США из Южной Кореи. США это прекрасно понимают и пытаются юлить, предлагая малозначимые для КНДР и для Китая уступки. Вполне очевидно, что ядерное оружие и МБР у Пхеньяна появились не затем, чтобы остановить военные учения США и Южной Кореи. В данном заявлении, КНДР просто озвучивает очевидные вещи – от США ждут более серьезных уступок, если они хотят на что-то рассчитывать в этих переговорах. И ключевым вопросом является вывод войск.
Источник: colonelcassad.livejournal.com