Новости Украины и Новороссии 09 июля 2018

Отбывающий в колонии на Ямале 20-летний срок украинский террорист Олег Сенцов написал письмо киевской актрисе Римме Зюбиной, в котором откровенно поведал о своем состоянии в связи с продолжающейся голодовкой.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — цитирует письмо Сенцова на своей странице в Facebook Зюбина.

В письме, датированном 3 июля 2018 года, заключенный также жалуется на то, что письма из колонии очень долго идут до адресата, поскольку их «читает цензор и другие заинтересованные лица», и что с Украины в ямальскую тюрьму проблематично дозвониться.

Со звонком та же ситуация — пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня», — рассказывает о своих лагерных страданиях «режиссер», собиравшийся вместо съемок фильмов взрывать крымчан.

Интересно, что якобы голодающий 51-й день человек в своем письме обращается не к самым актуальным проблемам тюремного быта, да еще и активно обсуждает с Зюбиной постановку пьесы «Номера».

Это при том, что украинские и российские либеральные СМИ и всевозможные политические проходимцы ещё недавно писали, что Сенцов находится при смерти, и требовали его немедленного освобождения.

«Режиссер Олег Сенцов умирает в российской тюрьме. Так работает сила слабых: человек, который верит в свою правоту, идет до конца. Свой ход теперь должны сделать в Кремле», — писала 5 июня либеральная «Новая газета».

А бывший сотрудник этого издания, недостреленный СБУшниками Аркадий Бабченко, и вовсе предложил обменять себя на Сенцова и других украинских преступников, находящихся в российских тюрьмах.

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«Олег готов умереть за свободу других, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой», — обратился Бабченко к «товарищам-чекистам».

Напомним, что ранее посетившая Сенцова в колонии уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что осужденный дважды в день получает капельницы с питательными веществами, нормально передвигается и чувствует себя удовлетворительно.

По ее словам, Сенцов интересуется происходящим, читает газеты, смотрит телевизор и пишет сценарий к фильму. Ранее омбудсмен также отмечала, что Сенцов даже поправился на пару килограммов. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе в свою очередь опроверг это заявление, заявив, что вес Сенцова за время голодовки снизился с 90 до 77 кг.

Кому из них верить, решайте сами. Но в памяти пример другой «героической страдалицы» — Надежды Савченко, фигуре которой голодовка в российской тюрьме пошла явно не на пользу. Фитнес-тренеры такую «голодовку» явно не одобрили бы.

А украинским радетелям за очередного «узника Кремля» следовало бы не скакать по Ямалу, требуя от охраны колонии встречи с украинским террористом, а поинтересоваться, как там в Лукьяновском СИЗО поживает «их Надя»… Та, которая «герой Украины». Была…



Надежда Савченко. Фото: globallookpress.com

Впрочем, а так ли на самом деле им нужен и Сенцов? Во всяком случае, на свободе. Ведь пока он отбывает срок где-то на Крайнем Севере, можно успешно делать пиар и получать политические дивиденды, спекулируя на его имени. А как только он выйдет на свободу или его обменяют, то мало ли что может случиться…

Пример той же Савченко, ставшей одним из принципиальных противников режима Порошенко и поплатившейся за это свободой уже на Украине, налицо.

Да и не станем забывать, что Сенцов, в отличие от всех сегодняшних «борцов» за его освобождение, по всей видимости, — человек идейный, то есть априори опасный для режима Порошенко.

К слову, на этот счет ясно высказалась экс-прокурор Республики Крым, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которую на днях украинские СМИ обвинили в том, что она выступала одним из государственных обвинителей по делу преступника, готовившего теракты против жителей Крыма.

По мнению политика, Сенцову следует призадуматься над тем, кто сейчас выступает в его поддержку. Экс-прокурор Крыма уверена, что такие люди очень хотели бы, чтобы Сенцов умер от голода в российской тюрьме.

Поклонская не сомневается, что украинские паны «вертанут Сенцова, как вертанули всю Украину».

«Есть те (и их большинство), кому глубоко наплевать на то, что будет с самим Сенцовым. Сейчас для них он — удобный инструмент для достижения своих целей, продолжения тюремного флешмоба под названием „Голодание“ за политических узников, отвлечения внимания от катастрофической экономической и социальной ситуации внутри страны на внешний раздражитель», — написала Поклонская на своей страничке «ВКонтакте».

Павленко Дмитрий

«Царьград»