Новости Украины и Новороссии 09 июля 2018
- 13:44 Николай Азаров: Россия «присвоила» себе название.
- 12:51 Apecт за мысли на фейсбук.
- 12:25 В ДНР и ЛНР пропала связь Vodafone.
- 11:36 Азовские рекорды.
- 10:18 Геращенко: Запад умолял Украину не вводить военное положение.
- 03:19 Антон Геращенко – пpaвила честной жизни.
- 02:00 Весьма жирная вода: голодающий террорист занят творчеством.
Николай Азаров: Россия «присвоила» себе название
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Apecт за мысли на фейсбук
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В ДНР и ЛНР пропала связь Vodafone
Работа мобильного оператора Vodafone на территории ДНР нарушена в связи с аварией в районе подконтрольного Киеву Лисичанска.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.
«На сети Vodafone снова авария. С 9:00 связи оператора нет ни в ДНР, ни в ЛНР. Повреждение предположительно в районе подконтрольного Украине Лисичанска», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что на данный момент уточняются подробности произошедшего.
Напомним, что сигнал сотового оператора Vodafone пропал на территории Донецкой Народной Республики днем 11 января этого года. Причиной стало повреждение кабеля, идущего в направлении прифронтовой Еленовки. С того момента в ДНР фактически действовал только один оператор мобильной связи — «Феникс». Связь украинского оператора была налажена 27 апреля.
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Азовские рекорды
В Азовском море прошла серия задержаний для досмотра судов следующих из Бердянска и Мариуполя и обратно.
Погранслужба ФСБ за сутки остановила и досмотрела 7 судов, что вызвало на Украине очередную истерику. на тему того, что Россия ставит рекорды в деле остановки украинских кораблей.4 июля было досмотрено 5 судов.
Как обычно, российские пограничники дежурят на выходе из объявленной Украиной зоны артиллерийских учений у побережья, которая должна была по замыслу ее инициаторов "защитить украинское судоходство".
Украине же продолжают демонстрировать, что она никак не может защитить свое судоходство в Азовском море.
Счет попавших в оборот украинских судов после захвата Украиной "Норда" идет на десятки https://colonelcassad.livejournal.com/4275158.html
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Геращенко: Запад умолял Украину не вводить военное положение
Нардеп ВРУ Антон Геращенко поведал СМИ об обращении Запада к украинским властям в 2014 году. Обращение западных лидеров касалось «желания» Киева ввести в стране военное положение. По словам г-на Геращенко, Запад буквально умолял Украину не вводить военное положение из-за событий, разворачивающихся на Донбассе.
Такое заявление нардеп Верховной рады сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Геращенко, курирующий скандально известный сайт «Миротворец» (заблокирован в РФ):
Геращенко отмечает, что введение военного положения привело бы к краху президентства Петра Порошенко. Тем самым Геращенко даёт понять, что для Запада в то время поддержка Порошенко многое значила.
На самом деле Геращенко и все те, кто приводит аналогичные заявления о «мольбах Запада», конечно же, лукавят. В самом Киеве в 2014 году прекрасно понимали, что военное положение просто похоронит всю майданную верхушку, включая не только Порошенко, но и Турчинова вместе с Геращенко, Аваковым и др. Дело в том, что введение военного положения автоматически перекрывало бы выдачу Киеву международных кредитов, без которых экономика лопнула бы в течение нескольких месяцев. Правда, теперь для киевских «элит» уже другая напасть – приходит время выплаты ранее полученных кредитов. Только в текущем году Киев обязан выплатить кредиторам свыше 12 млрд долларов США.
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Антон Геращенко – пpaвила честной жизни
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Весьма жирная вода: голодающий террорист занят творчеством
Отбывающий в колонии на Ямале 20-летний срок украинский террорист Олег Сенцов написал письмо киевской актрисе Римме Зюбиной, в котором откровенно поведал о своем состоянии в связи с продолжающейся голодовкой.
«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — цитирует письмо Сенцова на своей странице в Facebook Зюбина.
В письме, датированном 3 июля 2018 года, заключенный также жалуется на то, что письма из колонии очень долго идут до адресата, поскольку их «читает цензор и другие заинтересованные лица», и что с Украины в ямальскую тюрьму проблематично дозвониться.
Со звонком та же ситуация — пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня», — рассказывает о своих лагерных страданиях «режиссер», собиравшийся вместо съемок фильмов взрывать крымчан.
Интересно, что якобы голодающий 51-й день человек в своем письме обращается не к самым актуальным проблемам тюремного быта, да еще и активно обсуждает с Зюбиной постановку пьесы «Номера».
Это при том, что украинские и российские либеральные СМИ и всевозможные политические проходимцы ещё недавно писали, что Сенцов находится при смерти, и требовали его немедленного освобождения.
«Режиссер Олег Сенцов умирает в российской тюрьме. Так работает сила слабых: человек, который верит в свою правоту, идет до конца. Свой ход теперь должны сделать в Кремле», — писала 5 июня либеральная «Новая газета».
А бывший сотрудник этого издания, недостреленный СБУшниками Аркадий Бабченко, и вовсе предложил обменять себя на Сенцова и других украинских преступников, находящихся в российских тюрьмах.
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«Олег готов умереть за свободу других, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой», — обратился Бабченко к «товарищам-чекистам».
Напомним, что ранее посетившая Сенцова в колонии уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что осужденный дважды в день получает капельницы с питательными веществами, нормально передвигается и чувствует себя удовлетворительно.
По ее словам, Сенцов интересуется происходящим, читает газеты, смотрит телевизор и пишет сценарий к фильму. Ранее омбудсмен также отмечала, что Сенцов даже поправился на пару килограммов. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе в свою очередь опроверг это заявление, заявив, что вес Сенцова за время голодовки снизился с 90 до 77 кг.
Кому из них верить, решайте сами. Но в памяти пример другой «героической страдалицы» — Надежды Савченко, фигуре которой голодовка в российской тюрьме пошла явно не на пользу. Фитнес-тренеры такую «голодовку» явно не одобрили бы.
А украинским радетелям за очередного «узника Кремля» следовало бы не скакать по Ямалу, требуя от охраны колонии встречи с украинским террористом, а поинтересоваться, как там в Лукьяновском СИЗО поживает «их Надя»… Та, которая «герой Украины». Была…
Надежда Савченко. Фото: globallookpress.com
Впрочем, а так ли на самом деле им нужен и Сенцов? Во всяком случае, на свободе. Ведь пока он отбывает срок где-то на Крайнем Севере, можно успешно делать пиар и получать политические дивиденды, спекулируя на его имени. А как только он выйдет на свободу или его обменяют, то мало ли что может случиться…
Пример той же Савченко, ставшей одним из принципиальных противников режима Порошенко и поплатившейся за это свободой уже на Украине, налицо.
Да и не станем забывать, что Сенцов, в отличие от всех сегодняшних «борцов» за его освобождение, по всей видимости, — человек идейный, то есть априори опасный для режима Порошенко.
К слову, на этот счет ясно высказалась экс-прокурор Республики Крым, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которую на днях украинские СМИ обвинили в том, что она выступала одним из государственных обвинителей по делу преступника, готовившего теракты против жителей Крыма.
По мнению политика, Сенцову следует призадуматься над тем, кто сейчас выступает в его поддержку. Экс-прокурор Крыма уверена, что такие люди очень хотели бы, чтобы Сенцов умер от голода в российской тюрьме.
Поклонская не сомневается, что украинские паны «вертанут Сенцова, как вертанули всю Украину».
«Есть те (и их большинство), кому глубоко наплевать на то, что будет с самим Сенцовым. Сейчас для них он — удобный инструмент для достижения своих целей, продолжения тюремного флешмоба под названием „Голодание“ за политических узников, отвлечения внимания от катастрофической экономической и социальной ситуации внутри страны на внешний раздражитель», — написала Поклонская на своей страничке «ВКонтакте».
Павленко Дмитрий
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