Новости “бойкота” и “изоляции”





Новости бойкота и политической изоляции России.



1. На полуфиналы чемпионата мира в Россию приедут:



а) Президент Франции Макрон.

б) Президент Хорватии Грабар-Китарович

в) Король Бельшии Филип с супургой, а также премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

г) Англичане пока отмалчиваются, судорожно изображая очередную клоунаду с "Новичком". В прессе идет серьезная дискуссия на тему, что важнее – "принципы" или поддержка сборной.

д) НАТО официально порадовалось по поводу того, что в полуфиналах в России сыграют 4 команды из стран НАТО.



В общем, по мере турнира, принципиальности не проявили, одни только англичане упираются. На тему "изоляции" вот тут еще подборка за последнее время https://soullaway.livejournal.com/310321.html



2. Хорватский Футбольный Союз принес извинения за своих игроков, которые кричали "Слава Украине!". Вида и Вукоевич также принесли свои извинения за крики "Слава Украине". Сам хорватский футбольный союз уже получил предупреждение от ФИФА. Один из двух игроков (Вукоевич) был отстранен от дальнейшего участия в турнире.

С одной стороны, это правильно – за "Слава Украине" приличные люди должны извиняться. С другой стороны, Хорватия решила отделаться малой кровью – сохранив основного защитника Виду, она пожертвовала участников делегации и пострадавшей гордостью, так как у России куда как больше возможностей влиять на ФИФА, нежели у сербов, которые за "албанские выкрики" нормальной сатисфакции так и не дождались. Сам Вида съехал с базара рассказами о том, как ему нравится в России, что он не имел ввиду ничего дурного, что ему жаль и его просто неправильно поняли. Вот так всегда, как только за базар начинают привлекать, сразу начинаются рассказы про "меня неправильно поняли".

А на Украине уже было успели порадоваться по поводу "принципиальных" хорватов и поздравить Виду "за смелые заявления". В общем, мало сейчас принципиальных людей.



UPD: Горячий сторонник "бойкота" и "изоляции" Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Британии. Разногласия с Мэй по поводу Брексичка оказались неустранимыми. Теперь можно с чистой совестью на полуфинал.

Источник: colonelcassad.livejournal.com