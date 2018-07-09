На волоске от катастрофы: Украина чуть не стала вторым Чернобылем

Мультяшный персонаж Гомер Симпсон просто обязан жить на Украине. Его расхлябанность и безалаберность в мультсериале, где по сюжету он работает на атомной станции, вызывает смех зрителей по всему миру, однако на деле подобное отношение к своей работе может вызвать трагедию. Так и вышло с Южно-Украинской АЭС вблизи Николаева, когда должностные лица закупили контрафактное оборудование, в результате чего в использование чуть не пошел силовой кабель, не соответствующий нормам безопасности.

Впрочем, украинцам не привыкать, ведь это далеко не первый случай, когда люди, отвечающие за столько важную работу, плюют на все с большой колокольни, подвергая опасности всю Незалежную.

По словам экспертов, произошедший инцидент — следствие проблем ядерной отрасли, которые как снежный ком накапливались последние годы, ведь случаев мелких аварий на атомных станциях по тем или иным причинами на Украине в последнее время немало.

По словам эксперта по вопросам атомной энергетики Головко, у всех реакторов истекает 30-летний срок эксплуатации, но ни модернизировать, ни заменять их никто не собирается из-за отсутствия финансирования.

«Абсолютно безопасной не является ни одна атомная электростанция. Взрыв или авария с любым масштабом последствий может случиться на любом реакторе Украины. Никто не может предсказать, где будет следующая катастрофа», — предостерегает Головко.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович уверен, что проблема кроется в банальном экономии денежных средств:

«Где-то ставят некачественные запчасти, где-то экономят — в перспективе всё это создаст серьёзные проблемы. Придётся либо тратить очень большие деньги, чтобы заменить это оборудование, либо останавливать АЭС».

За примерами далеко ходить не надо. Третьего января на Хмельницкой АЭС вышли из строя два энергоблока.

Впрочем, разгильдяйство, отсутствие специалистов, массово уезжающих за границу, и финансов — не единственные причины проблем в ядерной энергетике Украины. Киевские власти заботятся прежде всего о том, чтобы полностью изолироваться от своего «врага», поэтому закупили вместо подходящих российских дешевых топливных элементов американское топливо Westinghouse в 2014 году, после чего через три года произошла разгерметизация двух топливных кассет.

Учитывая все вышесказанное, удивительно, каким образом Украина еще не стала вторым Чернобылем. Политическое «подлизывание» даже в сфере покупки важных элементов для атомной электростанции, тотальный пофигизм и отсутствие средств на новое оборудование могут привести Украину к настоящей техногенной катастрофе.

Источник: blogbaster.livejournal.com