КНДР – США: Излишняя эйфория может только навредить

В своих статьях авторы ИА REGNUM предупреждали от излишней эйфории по поводу встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, от определения итогов состоявшихся в Сингапуре бесед как сенсационных и исторических. Ибо противоречия и недоверие между двумя странами столь глубоки и долгосрочны, что их, конечно же, не разрешить одним махом.

Не прошло и месяца после восторженных комментариев и аналитических статей, как политическая жизнь подтвердила справедливость предупреждений специалистов-востоковедов. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, Пхеньян раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. В заявлении МИД КНДР сообщается, что Вашингтон оказывает давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние «грабительские» требования, и таким образом «предает дух сингапурского саммита» между лидером Северной Кореи и американским президентом. При этом отмечается, что результаты переговоров оказались «чрезвычайно тревожными».

«Мы ожидали, что представитель Вашингтона предложит конструктивную идею, мы думали, что также получим что-то взамен. Однако в результате переговоров на высоком уровне доверие между КНДР и США было поставлено под угрозу, и наша решимость в вопросе денуклеаризации, до этого твердая и стойкая, может дрогнуть», — говорится в заявлении.

Майк Помпео

Известно, что Пхеньян не может согласиться на немедленное и безоговорочное уничтожение своего защищающего страну от нападения ракетно-ядерного щита и заявляет о том, что процесс денуклеаризации должен иметь поэтапный характер и предусматривать взаимные шаги по устранению ядерного оружия на Корейском полуострове.

Госсекретарь США Майк Помпео 6 июля в третий раз прибыл в КНДР, чтобы продолжить обсуждение программы освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия, о котором лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня. В понятие «полная денуклеаризация» Вашингтон включает ликвидацию северокорейского ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

Майк Помпео в аэропорту Пхеньяна

Удивляет то, что при столь негативной оценке прошедших переговоров Пхеньяном госсекретарь США, как сообщает Reuters, «охарактеризовал переговоры как успешные». Американцем было заявлено, что он добился прогресса «почти по всем основным пунктам» переговоров, включая сроки и этапы денуклеаризации, а также договорился о новых переговорах по передаче останков американских граждан, погибших в Корейской войне в 1950—1953 годах. Такие переговоры запланированы на 12 июля.

Позицию северокорейского руководства можно понять, ибо одностороннее разоружение без серьезных компенсаций со стороны требующих денуклеаризации по сути не Корейского полуострова и региона, а только КНДР, выглядела бы как капитуляция Пхеньяна перед США и их союзниками. Ким Чен Ын же согласен вести диалог о разоружении только на паритетных основах при полном уважении интересов надежной безопасности своей страны.

Автор: Анатолий Кошкин