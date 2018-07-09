Китай и индоевропейцы

Даже с таким небогатым набором видов растений и животных культура яншао распространяется и на север, в Маньчжурию, и на юго-запад, в Синьцзян. На востоке они в XIII–XII веках до P.X. сливаются с примерно такими же племенами культуры чэнчзыяй. А вот на западе… На западе они входят в контакт с населением восточной Ферганы. То есть с арийскими народами.

Изначально культура яншао знает двух домашних животных — собаку и свинью. Вскоре к ним присоединяется еще мускусная утка. Кроме множества овощей, пракитайцы разводят еще просо. Высокое такое просо, местный вид — гаолян. Еще чумиза — неприхотливейший сорт проса.

Культура получила название по месту первых находок — возле деревни Яншао, на берегу реки Хуанхэ. Неолит типа яншао распространен по всему Северному Китаю, в возрасте от 2700 до 1700 года до P.X.

Кроме того, ранняя история Китая — это история племен новокаменного века, «неолита типа яншао», или культура расписной керамики. Керамика и правда очень характерная, красно-черная роспись по вазам.

Среди множества мифов есть и такой — о невероятной древности китайской цивилизации. Интересно, что сами китайцы таких легенд не распространяют. Их легенды о самих себе говорят о мифологических героях самое большее четырех-пяти тысячелетней давности. На Переднем Востоке земледелие восходит по крайней мере к ХIХ-ХIII тысячелетиям до P.X., а в Египте — даже к XIII-ХII тысячелетиям.

Что вообще создано за пять тысяч лет китайской истории, кроме кошмарных земледельческих орудий, еле позволяющих кормить растущее население?

Археологи и историки твердо усвоили, что все народы равны, и нехорошо говорить о чьем-то преимуществе. Они высказываются очень политкорректно. Например, так: «Своими навыками в сфере зернового земледелия… культура Яншао обязана более ранним западным вариантам единой серии культур расписной керамики Евразии». Одним словом, и яншао без арийского влияния не состоялось бы.

Около 1800 года или чуть раньше у племен культуры яншао появляются овца и корова… Наверное, это очень политически некорректный, очень расистский взгляд… Но что поделать! У людей культуры яншао не появляется буйвол, одомашненный в Индии.



Не появляется так называемый балийский скот — бантенг, одомашненный в Юго-Восточной Азии. Не появляется даже зебу — горбатый скот Северной Индии и юга Переднего Востока. Наконец, овца и корова никак не могли быть одомашнены в самом Китае — здесь не водятся дикие коровы и овцы.

Древние арии передают пракитайцам навыки животноводства. Может быть, этот вывод политически некорректный. Зато он научный и верный.

Еще они учат будущих китайцев разводить не только замечательный туземный гаолян и бесподобную чумизу, но еще ихнюю арийскую пшеницу и ячмень.

К тому же именно в XIV-ХII веках до P.X. в Китае появляется бронза. Нет никакого периода использования самородной меди, нет долгих опытов с использованием медных орудий и различных сплавов цветных металлов, как на Переднем Востоке, на Кавказе или в Южной Сибири. Бронза попала в Китай как некий готовый результат, который остается только использовать. И начался взрыв!!!

Начался период самой древней цивилизации Китая, период Шан-Инь. Название дано «в честь» двух самых мощных то ли вождеств, то ли государств: Шан и Инь. В этот период уже есть иероглифическая письменность, число иероглифов достигает трех тысяч. Есть землепашество, разведение скота, появляются города.

«Темпы его (бронзового века. — А. Б.) появления и расцвета, высокий уровень бронзолитейного дела в сочетании с рядом иных важных нововведений, как, например, письменность, практика строительства пышных дворцов и сооружения гробниц, искусство резьбы по камню, высококачественная отделка утвари, украшений и орудия и многие другие аксессуары развитой цивилизации, позволяют предполагать, что цивилизация бронзового века в Китае (эпоха Шан-Инь) очень многим обязана культурным влияниям извне».

Что же это за неопределенные «влияния»?! Политически корректный, политически грамотный автор высказывается чуть более четко: «Индоевропейские племена могли сыграть определенную роль в процессе генезиса китайской цивилизации».

Позволю себе только один вопрос: а что, какие-то другие племена, кроме арийцев, могли сыграть эту роль? Какие же?

Шан-Инь и Чжоу

А параллельно с культурой Шан-Инь, на севере Китая и в степном поясе Ордоса «на основе сев. культур крашеной керамики развилась самостоятельная северокитайская культура высокоразвитой бронзы… Племена, оставившие ее памятники, принадлежали к некитайскому населению».

Что за «некитайское население»?! Арийское, дорогой читатель, арийское. Это племена земледельцев и скотоводов, поклонявшихся солнцу, огню и корове. Мы не знаем о них даже того, что знаем о саках, бактрийцах и согдах.



Китайцы и в более поздние времена слишком презирали «варваров», чтобы описывать их общество или их внутреннюю историю. А в XII-ХI веках до P.X. сами очень мало отличались от этих варваров.

Арии Северного Китая массами переселялись в Южную Сибирь, в Забайкалье и Монголию. Там с XIV-ХIII веков до P.X. появляется новая археологическая культура — кара-сукская.

А в самом Китае как раз в XI веке происходят два важных события: под ударами племен коалиции Чжоу пали столицы Шан-Иня. Столица Чжоу в современной провинции Шэньси растет и делается могучей и богатой, а прежние города запустевают и разрушаются.

Второе событие — в Китае появляется колесница. Сами китайские ученые полагают, что появляется она «внезапно и неподготовленно». Вполне очевидно, что заимствовали ее никак не с Ближнего Востока. Вообще-то и на Ближний Восток колесницу принесли арии… Но, во-первых, никаких контактов у Китая с Ближним Востоком тогда не было. Ни с арийским, ни с неарийским.

Во-вторых, на Переднем Востоке лошадей запрягали попарно. В отличие от Ближнего Востока в Китае часто встречаются квадриги и тройные упряжки. На Переднем Востоке колесницы изображались в профиль. В арийских наскальных изображениях колесницы изображались в плане «вид сверху».

Точно так же изображают колесницу на иероглифах времен позднего Инь и раннего Чжоу — времени, когда китайцы заимствовали у ариев коня и боевую колесницу.

Мелочь? Как сказать… Такая же революция в военном деле, какая произошла на Переднем Востоке несколько раньше.

Вскоре колесница появляется и в Корее. Описывая Тангуна — легендарного основателя Корейского государства, официальные корейские историки упоминают колесницы, и даже «запчасти от колесниц».

Чуть позже…

Китайские хроники I тысячелетия до P.X. знают на севере целый ряд народов европеоидного облика. Это и серы, и усуни, известные грекам под именем асинов или асиев, юэчжи (ятии греков, яду индусов). Усуней китайские источники описывают как людей «с голубыми (зелеными) глазами и рыжими бородами, похожих на обезьян» (видимо с непривычно для китайцев волосатым телом).

К северу от юэчжей жили хунну. Их облик был если не чисто европеоидный, то европейского было в нем немало.

В VII–VI веках до н. э. в бассейне Хуанхэ китайцы вели борьбу с европеоидными племенами ди. Китайцы смешивались с ними. Отсюда у древних китайцев иногда бывали выступающие носы и пышные бороды, а у некоторых легендарных героев упомянуты и голубые глаза.

Какой из народов Севера Китая вторгался в VII–VI веках под именем ди в сердцевину Китая, непонятно. Был ли это один из них или какой-то иной европеоидный народ? Неизвестно.

Китайские источники считали, что ди проиграли войну с китайцами и ушли из Китая в Южную Сибирь. Так ли это, трудно сказать… Но, во всяком случае, в Северном Китае сделаны находки типично скифских вещей: огромных бронзовых котлов с ручками, трехгранных стрел, предметов искусства «звериного стиля». Таких изделий очень много на Енисее, встречаются они в Прибайкалье и в Забайкалье.

Означают ли находки в Северном Китае, что скифы дошли до Ордоса из Сибири? Или в Китае сформировался один из скифских этносов? Или скифские древности заимствовали индоевропейцы из Китая, которые сами не были иранцами по языку?

Предположить можно все что угодно, мы слишком мало знаем для любого уверенного утверждения.

Точно так же уходили из Китая юэчжи, а позже и хунну. Держава хунну была и могущественной, и достаточно цивилизованной, она долго сопротивлялась китайскому натиску. Только в 350 году хунну проиграли окончательно и вынуждены были уйти из Северного Китая.

Чаще всего считается, что хунну говорили на тюркских языках. Но откуда это известно, — вопрос без ответов. А вот о культе солнца и культе коров хунну известно доподлинно. «Дети коров» — называли себя хунну. В последний путь хунну сопровождала корова. Жертвенное животное клали вместе с покойником, навьючивая на нее все необходимое умершему в ином мире. Корова вела хунну к предкам.

Культ солнца и коровы… Что-то очень знакомое… Если хунну и говорили на тюркских языках, ниточка преемственности культуры тянется от древних ариев, заселявших Северный Китай.

Индоевропейский след в китайской культуре

Историки культуры установили, что коневодство, колесницы, мифы и ритуалы, связанные с конем, заимствованы китайцами в бронзовом веке с запада, в частности представление о колеснице Солнца, везомой конями, о созвездии Большой Медведицы как Повозке и т. д.

Лингвисты установили ранний вклад индоевропейцев в формирование китайской культурной лексики, преимущественно терминов скотоводства, причем Конради подтвердил заимствование анализом ситуаций с реалиями. В этом индоевропейском вкладе выделяются названия лошади (та, так, ср. монгол, mori), гуся (ngan, ср. япон. gan), кисломолочного продукта или масла (lac < *klac).

Эти названия происходят из речи западных окраин индоевропейского ареала. Этот пласт заимствований распространен и в родственных китайскому языках, то есть, возможно, заимствован еще до разделения разных языков сино-тибетской группы и отделения от них древнекитайского.

Другой пласт заимствований содержит названия собаки (hbn < * kTen) и меда (*miet). Он исходит из тохарского языка (ku, kwem; mit)! Эти заимствования отмечены только в китайском языке. Значит, это более поздние заимствования.

И еще одно… Древние китайцы были уверены, что в реках обитают драконы: огромные, красивые, яркие создания, хранители вод. Драконы способны перевоплощаться в разных существ, в том числе и в людей. Они могут дружить с достойными, а на красивых женщинах вполне могут жениться, причем от них рождаются дети.



Время от времени китайцы, жившие на берегах Хуанхэ, выбирали «невесту дракона»: самую красивую девушку по их понятиям. Невесту одевали в красивое платье, давали ей наказы — что просить у дракона… И торжественно справляли свадьбу: топили «невесту» в Хуанхэ.

Может быть, поверья китайцев определялись характером «бешеной реки» Хуанхэ? Страшная река время от времени прогрызает сложенные лессом берега, и начинается страшное наводнение, гибнут буквально сотни тысяч людей, уничтожаются плоды многолетнего труда на каналах, заливных полях и дамбах. Невеста дракона — это попытка умилостивить стихию человеческой жертвой?

Но, во-первых, таких «бешеных рек» немало. А представления о драконах, воплощениях этих рек, возникли сперва на Хуанхэ, а уже потом были перенесены на другие реки Китая и Юго-Восточной Азии. Скажем, о драконе Красной Реки говорили вьетнамцы.

Во-вторых, в эпоху неолита яншао человеческих жертв не приносили. В драконов не верили. А в эпоху Шан-Инь — вдруг поверили. Как раз тогда, когда в Китае появилось мощное централизованное государство, Хуанхэ окружили плотины, бешеная река сделалась менее бешеной и опасной…

В-третьих, кроме водяных драконов, были еще и драконы воздуха. Летучие такие, иногда очень опасные. Но жили они не в воде, а в горах, лесах, малонаселенных местах. Как и водяные драконы, они охотно общались с людьми, награждали достойных, вступали в романы с красивыми девушками…

А в-четвертых, и водяные, и воздушные драконы вовсе не были злыми и жестокими. Скорее они мудрые и справедливые, добрые и разумные.

Одна из легенд повествует о том, как некий дракон Хуанхэ влюбился в жену, данную ему людьми, и как отпустил ее на короткий срок повидаться с родными… Женщина потеряла счет времени, и это чуть не обернулось страшным наводнением: дракон в отчаянии бросился на землю, искал жену, чтобы вернуть ее домой. По духу эта легенда очень напоминает «Аленький цветочек».

Дракон — это классический персонаж арийской мифологии. О драконах рассказывают и в Европе, и в Персии, и на Руси (Змей Горыныч — типичный дракон). Есть драконы и на Кавказе… Вернее, в Закавказье. Причем грузины не имеют о драконах совершенно никакого представления, а вот армяне…



Уже урарты знали, что водяные драконы — это очень полезные и могущественные существа. Таких — драконов — вишапов надо уважать, задабривать жертвами, поклоняться им. Если урарты строили новый канал, они обязательно высекали каменное изображение вишапа — воплощение водного потока.

Современные армяне тоже знают о таких драконах и называют их таким же слово «вишап». Есть легенда о том, как слово «вишап» вошло в русскую археологическую литературу. Еще в 1920-е годы русские археологи говорили о «водяных драконах» или об «армянских драконах». Но вот через плечо Бориса Борисовича Пиотровского склоняется его юная армянская жена:

— Ой! Ты вишапа рисуешь?!

Туг ученый и понял, как называется «армянский дракон», и ввел его название в литературу.

Что же до китайцев — они творчески осмыслили, расширили, переиначили по-своему арийские представления о драконах… Но похоже, сохранили древнее языческое представление о них как положительных существах. В Европе-то драконы скорее малоприятные создания.



И нрав у них подлый, и сокровища они неизвестно зачем копят у себя в пещерах, и целые города жгут-разоряют — то для того, чтобы добыть еще сокровищ, то вообще из чистой подлости. И девиц крадут, хотя уже не очень понятно — зачем. Китайские драконы с женщинами жили, как с женами, и имели от них детей. Христиане не хотели обсуждать сексуальные вопросы — у них дракон реки Луары делает украденную женщину своей служанкой.



А драконы Шотландии так прямо питаются девицами. Если правдивы хотя бы 10 % рассказов о таких драконах-людоедах, непонятно, как вообще люди в Шотландии остались.

Так что дракон в Европе особого сочувствия не вызывает и убить дракона для рыцаря — самый что ни на есть светлый подвиг. Что ж! Нет ничего нового в том, что при смене вер прежние боги становятся бесами — страшными, но в то же время и противными. Отвратительные драконы Европы, Змеи Горынычи христианской Руси — подтверждение того, что предки драконам поклонялись. Вот как сменилась вера — все стало совершенно иначе.

Китайцы же представления о «хороших» драконах сохранили. Очень, очень достойные существа…

Возможно, это вывод политически некорректный, и даже где-то глубоко неприличный. Но эти древние арии вообще те еще штучки! И здесь отметились… В общем, даже древнекитайская цивилизация без них не обошлась.



И даже как-то не очень без них возможна… Не будь ариев, еще неизвестно, как бы пошло развитие культуры в этом уголке населенного мира.





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Из книги А.М. Буровского „Арийская Русь. Ложь и правда о «высшей расе»”.