Достигли дна и начали разговор

Падение рейтингов власти остановилось. За три недели с момента объявления пенсионной реформы 10 июня показатели рухнули примерно на 10–15%. ФОМ зафиксировал падение электорального рейтинга Владимира Путина с 62 до 48%. ВЦИОМ говорит о падении доверия к главе государства с 45,4 до 37,9%. Дмитрий Медведев возглавил рейтинг недоверия политикам, разделив первое место с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Обоим не доверяют по 27,9% респондентов. А «Единая Россия» и вовсе побила семилетний антирекорд, показав лояльность лишь 36% граждан. Ниже рейтинг партии власти был в конце протестного 2011 года.

Но, похоже, предел падения достигнут: цифры вышли на плато. Наблюдатели говорят об исчерпании первичного потенциала негативной реакции населения. Кроме того, разные политические институты начали диалог с людьми на различных уровнях (повисает лишь вопрос, почему для разговора необходимо было дожидаться столь негативной реакции). Это касается не только телевидения, где пока усиленно воспроизводят, как под копирку, схожие тезисы в поддержку реформы. Они очевидно не способны убедить зрителя, которого Антон Силуановпытается обаять дополнительными пятью тысячами рублей к пенсии в обмен на «лишние» годы работы. С разъяснениями добрались до своего избирателя депутаты Госдумы — у них прошла «региональная» неделя. Проснулись общественные и деловые организации, а также партии думской и внепарламентской оппозиции, которые не только усилили давление на авторов реформы, но и вывели людей на акции протеста по всей России. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев призвал региональные палаты не бояться обсуждать законопроект о повышении пенсионного возраста: «Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от обсуждения, но это невозможно: это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения. Наша задача — организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона. Нас просто граждане не поймут. А работаем мы на них, а не на главу региона. Мы должны ясно и четко дать сигнал бюрократии: мы будем обсуждать, мы будем предлагать, добиваться принятия тех решений, которые считаем правильными. Поэтому кто еще этого не сделал, не бойтесь и сделайте».

Таким образом, по сути, завершилось гнетущее молчание сверху, напрягавшее электорат, привыкший видеть вслед за безволием системы скоростное принятие закона сразу в трех чтениях за несколько дней. Интригу держит разве что Кремль, который последовательно подчеркивает, что вся экспертная проработка реформы ведется в «диагонали парламента и правительства», то есть оставляет за собой право последнего слова. Начатый общественный и экспертный разговор по проблемам пенсионной реформы можно оценить как крохотную победу на фоне потенциально негативного сценария дискуссионного паралича. 27 июня президиум генерального совета «Единой России» принял отставку секретаря Ярославского отделения партии (по совместительству — председателя Ярославской областной думы) Михаила Боровицкого после обращения депутатов к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой тщательно проработать вопрос с пенсионной реформой. Официальная причина — кадровое омоложение. Неофициально в народ ушла фраза секретаря партии Андрея Турчака «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей». В приватных разговорах с «Экспертом» региональные руководители разного уровня жаловались, что им запрещают обсуждать реформу и комментировать свою позицию журналистам. Хорошо, что в итоге дискуссия началась, а важные для страны решения не остались уделом соцсетей и СМИ, как это произошло с решением о повышении НДС.

Источник: expert.ru