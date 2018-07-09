Главная » История, Мировоззрение, Наука

Человек произошёл от обезьяны? Анатолий Клёсов

19:46. 9 июля 2018 Просмотров - 222 4 коммент. Опубликовал:

Верна ли теория Дарвина?

Доктор химических наук, профессор, основатель ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов отвечает на вопрос о происхождении человека, эволюции и теории Дарвина.

==========================================================================

Рекомендуем:

Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

==========================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

4 коммент.»

  • 805 635
    жора шапов 9 июля 2018 в 20:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    М-да! Контроль Хозяев во всей красе. Ничё не сказал профессор)).

    Ответить
  • 1168 890
    KOCMOHABT 9 июля 2018 в 20:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Скорее автор этой идиотской теории эволюции произошёл от обезьяны.

    Ответить
  • 8079 6701
    Ирбис 9 июля 2018 в 20:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ситуация, на самом деле, парадоксальная. Многие будут поражены, узнав, что Дарвин нигде и никогда не говорил и не писал, что человек произошел от обезьяны. Он повторял бесчисленное число раз одно и то же: у нас и человекообразных обезьян есть общий прародитель. Не более того. А это две большие принципиальные разницы. Но его не хотели и не хотят слушать. При чём генетика это как раз подтверждает. Но кого это интересует.

    Ответить
  • 58 46
    dmitry 9 июля 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ничего нового, наука– продажная девка буржуазии– большевики были правы, к сожалению наука и ее работники такой же товар как и все остальное. Есть легенда что обезьяна произошла от человека, и эта легенда выглядит намного серьезнее чем пересказы Работ Дарвина, который всего лишь пытался найти переходное звено от человека к обезьяне, язык мой– враг мой…. большинство так называемых научных материалов всего лишь плод фантазии художников и результат сговора ученых и политиков, позиция церкви выглядит намного научнее— парадокс

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>