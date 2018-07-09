Человек произошёл от обезьяны? Анатолий Клёсов

Концептуал СМИ Верна ли теория Дарвина?

Доктор химических наук, профессор, основатель ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов отвечает на вопрос о происхождении человека, эволюции и теории Дарвина.

==========================================================================

Рекомендуем:

Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич



==========================================================================