Человек произошёл от обезьяны? Анатолий Клёсов
19:46. 9 июля 2018 Просмотров - 222 4 коммент. Опубликовал: brahman
Верна ли теория Дарвина?
Доктор химических наук, профессор, основатель ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов отвечает на вопрос о происхождении человека, эволюции и теории Дарвина.
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Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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М-да! Контроль Хозяев во всей красе. Ничё не сказал профессор)).
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Скорее автор этой идиотской теории эволюции произошёл от обезьяны.
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Ситуация, на самом деле, парадоксальная. Многие будут поражены, узнав, что Дарвин нигде и никогда не говорил и не писал, что человек произошел от обезьяны. Он повторял бесчисленное число раз одно и то же: у нас и человекообразных обезьян есть общий прародитель. Не более того. А это две большие принципиальные разницы. Но его не хотели и не хотят слушать. При чём генетика это как раз подтверждает. Но кого это интересует.
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Ничего нового, наука– продажная девка буржуазии– большевики были правы, к сожалению наука и ее работники такой же товар как и все остальное. Есть легенда что обезьяна произошла от человека, и эта легенда выглядит намного серьезнее чем пересказы Работ Дарвина, который всего лишь пытался найти переходное звено от человека к обезьяне, язык мой– враг мой…. большинство так называемых научных материалов всего лишь плод фантазии художников и результат сговора ученых и политиков, позиция церкви выглядит намного научнее— парадокс