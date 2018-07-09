19 чарующих работ престижного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year.

Несмотря на все старания Илона Маска и колоссальный успех в изучении космоса, мы очень мало знаем о Земле: мировой океан изучен лишь на 2−5 %. Подводные глубины манят и одновременно пугают человека.

Недавно жюри престижного конкурса подводной фотографии со штаб-квартирой в Великобритании — Underwater Photographer of the Year — подвели итоги за 2018 год. Все эти работы приоткрывают занавес и позволяют нам хоть краем глаза увидеть сокровища дна океана.

Фотографы из 63 стран мира представили 5 000 фотографий для участия в 11 категориях. Команда «ОФИГЕННО» предлагает взглянуть на 19 лучших, по-нашему мнению, работ.

Категория «Британские воды, компактный». «Ку-ку», автор: Мартин Эдсер, Великобритания.

Категория «Портрет». «Песчаная акула в окружении крошечной приманки», автор: Таня Хоуперманс, США.

Категория «Черно-белое фото». «Утренний полет», автор: Филиппо Борги, Италия.

Категория «Черно-белое фото». «Гипноз», автор: Венди Тиммерманс, Нидерланды.

Категория «Британский подводный фотограф года». «Птичья любовь», автор: Грант Томас, Великобрритания.

Категория «Макро». «Красотка», ТианХонг Ванг, Китай.

Категория «Широкий угол». «Акулье рандеву», Рене Капоззола, США.

Категория «Макро». «Кучка морских коньков», автор: Шейн Гросс, Канада.

Категория «Широкий угол». «Горбатый кит лазутчик», автор: Грег Лекоер, Франция.

Категория «Макро, второе место». «Друг или еда?!», автор: Цай Сонгда, Китай.

Категория «Широкий угол». «Приготовление сосиски», автор: Пекка Туури, Финляндия.

Категория «Широкий угол». «Вниз по течению», автор: Венди Тиммерманс, Нидерланды.

Категория «Поведение». «Рыбак», автор: Филиппо Борги, Италия.

Категория «Широкий угол». «Духозахватывающий», автор: Тобиас Фридрих, Германия.

Категория «Портрет, второе место». «Нос», автор: Майк Коростелев, Россия.

Категория «Подающий надежды». «Морская колибри», автор: Брайан Экстайн, США.

Категория «Подающий надежды, второе место». «Молот», автор: Якоб Деге, Польша.

Категория «Обломки». «Необычно припаркованный автомобиль», автор: Пекка Туури, Финляндия.

Категория «Британские воды, широкий угол». «Кормежка акулы», автор: Уилл Кларк, Великобритания.

Когда смотришь на эти шедевры современной фотографии, понимаешь, насколько все твои проблемы незначительны в масштабах Земли и Вселенной в целом. Подари друзьям минутку релакса и поделись с ними красотой океанской пучины.

Источник: nashaplaneta.su