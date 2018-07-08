«Военная приемка». ПВО особого назначения.

Новый выпуск «Военной приемки» посвящен Первой армии особого назначения противовоздушной и противоракетной обороны, которая закрывает Москву от любого удара с воздуха. Журналисты побывают на всех рубежах обороны города и командных пунктах боевых РЛС, расскажут, как устроен этот сложнейший защитный зонт и как тренируются ПВО во время Чемпионата мира по футболу. Зрители увидят эксклюзивные кадры, как из шахтно-пусковой установки извлекают, укладывают и перемещают противоракету – главного защитника Москвы от баллистических межконтинентальных ракет. И наконец, лично от командующего армии ПВО узнают, кто и когда отдает приказ на уничтожение самолета и вертолета.





Источник: www.youtube.com