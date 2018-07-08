Верните мне мою частную жизнь!

Источник: www.stoletie.ru

Зачем нас массово понуждают к передаче личных данных в руки транснационального капитала.



1 июля в России вступил в силу закон №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, «для поддержания стабильности банковской системы». Под предлогом удобства для вкладчиков («можно работать со счётом, не выходя из дома») в России создаётся единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счёт в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал Ростелеком.

Биометрия – уникальная информация, дающая доступ к человеку. С обществом новшество не обсуждалось, возможность отказа для населения не предусматривалась.

В ответ на возмущённые письма и телеграммы граждан чиновники отвечают одинаково бодро: «Регистрация и использование системы является добровольной. (…) Предпосылок к возникновению угроз безопасности граждан РФ в связи с принятием закона № 482-ФЗ, не усматривается».

Может, и вправду зря народ волнуется?

Как гласит закон, при создании базы Центробанк имеет право получать информацию из МВД, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) – база будет межведомственной, и различные структуры станут активно собирать биометрию у всех граждан от рождения и до смерти.

Однако представителей банковского сектора, негосударственных пенсионных и страховых фондов, спецдепозитариев закон от предоставления биометрии освобождает, то есть общество «законным образом» поделится на касты.

Центробанк получил монопольное право продавать сведения граждан бизнесу и государству, Ростелеком объявил цену– 200 рублей за одно лицо для бизнес-структур, а стоимость для государства не разглашается.

При этом Центробанк будет ежемесячно проводить рейтинг банков, которым также разрешено торговать нашими данными; запрета на продажу данных заграницу или коллекторским агентствам в законе нет.

Но наши айтишники не сами додумались до столь «привлекательного» бизнес-проекта – это глобальная франшиза, дающая сверхприбыль.

Российская система ЕБС скопирована с аналогичной системы в Индии, куда представители России съездили за опытом. На примере этой страны можно оценить последствия новшества, которые ожидают и нас.

Угроза терроризма, якобы, заставляет любое общество принять опасное для себя решение. После событий 11 сентября 2001 г. в США под влиянием Совбеза ООН была принята Конвенция о безопасности в гражданской авиации, ставшая началом введения биометрических паспортов.

А после серии терактов в Мумбаи в 2008 г., в Индии приняли систему биометрической идентификации «Aadhaar» (в переводе с санскрита «основа») с бюджетом 2,8 млрд долларов.

Народу посулили избавление от трёх главных проблем: терроризма, коррупции и нечестных выборов, а также – обеспечить бедняков продуктами и топливом. Регистрацию в системе провозгласили добровольной, однако без неё доступ к госуслугам и субсидиям невозможен.

Для построения системы было создано правительственное агентство UIDAI с бюджетом более 1,5 млрд долларов, а программное обеспечение (ПО) передали частным компаниям.

Для регистрации в Aadhaar каждому жителю присвоили уникальный 12-значный номер с отпечатками пальцев, фотографией лица и радужки глаз. К нему привязан паспорт, банковские счета, сим-карты, облачный сервис для хранения документов, медицинские карты, кадастры, а также документы для проведения выборов. Сейчас в Aadhaar находятся данные 1,4 млрд жителей страны.

А как же с безопасностью данных?

В Индии нет законов и госструктур, защищающих информацию, а жителям и вовсе ничего не предложили. 210 правительственных сайтов в 2016 г. допустили утечку персональных данных миллионов индийцев, которые до сих пор выдаёт поисковик. В мае 2017 г. в общий доступ попали уникальные номера 135 млн граждан. В январе 2018 г. журналистка Рахна Кайра в течение 10 минут за 8 долларов получила у анонимного дилера ключи к Aadhaar с данными 1,2 млрд человек, за 5 долл. – ПО для изготовления биометрической ID-карты, а ещё за 95 долл. ей обещали доступ к аккаунтам администраторов UIDAI. Правительство Индии всё отрицает, но сразу перекрыло доступ к базе для 5000 сотрудников UIDAI и направило на Рахну заявление в полицию о краже закрытой информации.

Неспособность современных программ защищать данные хорошо видна на примере биометрических проектов Запада.

В США с 2014 г. создана база данных ФБР под названием NGI System («Система идентификации следующего поколения»), с исходной мощностью 50 млн человек и учитывающая ДНК. При увеличении базы компания Palantir не смогла обеспечить сохранение информации между различными пользователями, и данные о секретных сотрудниках стали доступны постовым службам. При попытке перенести информацию на ПО другой фирмы оказалось, что она это делать не намерена, а вся обрабатываемая ею информация (секретные базы данных) де-юре принадлежит ей.

В Швеции в бесконтрольном доступе оказались личные данные практически всех граждан, включая военных, сотрудников спецслужб и полиции, поскольку иностранцы-сотрудники оператора – корпорации IBM, базирующейся в республике Чехия, не проходили проверку в службах безопасности Швеции на предмет доступа к гостайне.

Если госмашина не в состоянии защитить собственные тайны, то сохранит ли она персональные сведения обычных граждан?

Российский закон №482-ФЗ решает вопрос охраны биометрии проще – перекладывает его на плечи гражданина. Передать свои данные банку он может «абсолютно бесплатно» (!), а для их защиты – самостоятельно скачать (за отдельную плату) криптографическую программу на сайте, адрес которого укажет банк.

Ответственность банка за пропажу биометрических данных законом не предусмотрена.

Добровольно принудительно

Стать объектом чужого бизнеса во всём мире граждан принуждают «добровольно». Любому ясно, что тогда создание единой базы теряет всякий смысл, и поэтому принуждение осуществляется жёстко: в Индии без номера Aadhaar не получить материальную, социальную и медицинскую помощь, зерно и газ со скидкой, пособие по материнству и бесплатные школьные завтраки; не зарегистрировать SIM-карту, не поступить в вуз, не оплатить налоги, не войти в социальную программу, не получить водительские права, не открыть счёт, не оформить страховку, не провести сделку с недвижимостью, не получить пенсию, стипендию или зарплату, не купить билет на транспорт и продукты в магазине, не заказать ритуальные услуги и даже не родиться – в некоторых штатах без этого номера новорожденных не отдают родителям. А от больных проказой требуют отпечатки их обезображенных пальцев и снимки их слепых глаз.

В большинстве сельских районов Индии нет и не будет интернета, а у крестьян из-за тяжелого ручного труда стираются рисунки линий на пальцах, и в 20 % случаев система их «не видит», соответственно, помощь получить они не могут и риск голодной смерти увеличивается.

В России также планируется включить биометрию в работу всех ведомств, с которыми человек встречается в своей жизни. В бланке добровольного согласия на обработку данных в п.7 говорится, что гражданин может отозвать своё согласие, а в п.8 – что оператор, если захочет, вправе продолжать использовать его данные.

Результат отказа красочно описал во время презентации ЕБС в РИА «Новости» заместитель министра связи на тот момент Алексей Козырев: «Пройдёт 10-20 лет, и в Уголовном Кодексе появится новая мера пресечения – лишение права на электронную идентификацию сроком, скажем на три года. Это будет самое страшное наказание. Сейчас мы думаем, можно ли гражданина удалить, а потом будем думать: «Господи, лишь бы меня не удалили из этой системы!». Вот так будет!».

Право на частную жизнь

Госслужащие в Индии обязаны по приходу на работу отметиться на биометрических терминалах, а на специальном сайте, используя определённый номер, можно посмотреть, находятся ли они на службе. Не так давно скандал вызвал твит с изображением того, как Aadhaar помогает легко и быстро установить личности случайных людей в толпе. Это поставило вопрос о риске использования биометрии для «массовой слежки, этнических чисток и другой тайной деятельности», а также «психопрофилирования с помощью больших данных».

Большинство населения Индии и парламентская оппозиция выступают против тотальной биометрии. Общественники нашли в Aadhaar нарушение девяти базовых конституционных гарантий государства. В 2013 г. Верховный суд Индии вынес постановление о недопустимости любой формы принуждения граждан к участию в программе Aadhaar. В 2016 г. он же постановил, что Aadhaar не является обязательным. В 2017 г. в Верховный суд Индии поданы 28 исков о том, что Aadhaar нарушает Конституцию и не исполняет прошлогоднее решение суда. Верховный суд единогласно отменил предыдущие решения от 1950 и 1960 года о нефундаментальности права на неприкосновенность частной жизни, и постановил, что персональная приватность является фундаментальным правом каждого человека и входит в ч.3 ст.21 Конституции Индии о праве на жизнь и личную свободу.

Из-за этого правительству пришлось вновь продлить срок обязательного охвата всех граждан системой Aadhaar – до марта 2019 г.

Богатые тоже плачут

Охват биометрией сытой и богатой Норвегии прошёл в 2015 г. по-европейски – власти деликатно изменили законодательство: сдавать «пальчики» необязательно, но при этом у тебя не будет идентификационной карточки, счёта в банке, водительских прав, регистрации, трудоустройства, выплат и пособий. А к сдаче снимков радужки глаза население подталкивает глобальная корпорация MasterCard, которая вводит технологию безналичных платежей Selfie ID, для чего нужны снимки лица, отпечаток пальца или фото глаз.

С 30 июня начала функционировать биометрическая база данных в Великобритании – английские айтишники тоже съездили в Индию за опытом. Первыми доступ к базе, в которую будут собираться данные об отпечатках пальцев, фотографии, голосовые образцы и ДНК (!) получат МВД, миграционные службы и паспортный контроль.

Также за опытом биометрии в Индию ездили представители Шри-Ланки и Филиппин – франшиза набирает обороты.

Отработали на самых бедных, опробовали на самых богатых – теперь очередь России.

Стартуем

С 1 июля в России началось создание биометрических баз: Центробанк РФ объявил о «старте проекта» ЕБС, разместив на своём сайте список из 483 банков, которым позволено собирать биометрию у граждан. На первом этапе будут использоваться два параметра – голосовой профиль и биометрическое фото; а позднее добавят дактилоскопию.

В Правительстве готовятся начать использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности и ввести девять идентификаторов, среди которых электронная подпись, авторизация в ЕСИА и ЕБС, биометрия с дактилоскопией, а также номер мобильного телефона.

Центробанк, Минкомсвязь и Минфин планируют ввести к 2019 г. единый идентификатор, к которому привяжут данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений.

Сбербанк намерен начать выдавать в декабре водительские права с чипом, который будет содержать биометрию владельца и электронную подпись, а затем преобразовывать их в так называемый УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналог паспорта.

Кстати, нелишним будет знать, что ещё пять лет назад в США был создан сканер AIRprint от компании IDair, распознающий отпечатки пальцев человека, находящегося в шести метрах от него.

Мы все бесправны?

Тенденция создания баз данных во всём мире одинакова: добровольно-принудительное согласие, тотальный охват, игнорирование прав граждан. Но ведь права всё-таки существуют и чётко обозначены на международном и национальном уровнях.

Так, ст.12 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) признаёт неприкосновенность частной жизни одним из основных прав человека и гарантирует защиту закона от произвольного вмешательства; а в 151 стране мира право на частную жизнь прописано в национальных конституциях.

В России право на частную жизнь гарантируется ст. 2, 3, 7, 15, 18, 23,24, 28, 29 Конституции РФ; пп.76, 78 «Стратегии национальной безопасности», а также федеральными законами: п.2 ст.13 №152-ФЗ; п.3ст.5 №210-ФЗ; ст. 19, 150 Гражданского Кодекса РФ.

Ростелеком известил, что биометрия в банковском секторе – лишь начало, и на очереди биометрия в образовании, здравоохранении, розничной торговле, электронной коммерции, государственных и муниципальных услугах, а для начала предложил ввести в качестве нового способа оплаты проезда в Московском метрополитене биометрическую идентификацию пассажиров с помощью сканера лиц – «как в Китае». Протестировали её в Эрмитаже, в виде «ЕБС для объектов культуры», объявив, что это позволит «сделать лицо человека входным билетом» при посещении музеев, театров, выставок, кинотеатров.

Закон № 482 не запрещает создание биометрических баз другими лицами или структурами, и желающих заработать на чужой частной жизни становится всё больше.

Так, в Госдуме обсудили возможность наделения нотариусов правом собирать биометрические данные клиентов. Банк ВТБ ещё в ноябре сообщил, что «уже собирал голосовые слепки и идентифицировал клиентов, которые звонят в кол-центр», то есть делал это тайком и незаконно. Крупнейшие сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Синема-5» начали внедрять системы считывания лиц зрителей в кинозалах. «Почта России» заявила что «каждый, кто переступит порог почты, попадёт в базу» – чтобы «быстро готовить письма и посылки к выдаче».

Многие страны, включая Великобританию, используют скрытые камеры для наблюдения за своим населением. В московском транспорте установлена система распознавания, фиксирующая 20 лиц в секунду, а на улицах Москвы установлено 700 тысяч таких камер. Член правления ВТБ Владимир Верхошинский на презентации ЕБС рассказал: «Скоро будет так, что идёт человек по улице, а все системы его опознают, и это уже – практичная и осязаемая технология».

В Китае правительство вводит основанную на биометрии систему социального кредита, когда на основании слежки за гражданином выстраивается его социальный рейтинг, среди слагаемых которого – социальная активность, «правильное поведение», лояльность властям. А для попавших в черный список закрывается любая возможность получения работы, кредита, переезда и даже общения с соседями.

Во всем мире биометрия даёт неограниченные возможности для контроля граждан и искушает созданием неограниченной власти над ними – кто и как станет распоряжаться в России всей полнотой информации о конкретном человеке?

Людмила Аркадьевна Рябиченко – руководитель Экспертно-аналитического центра «VERITAS»

Источник: nstarikov.ru