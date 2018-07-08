В шаге от полуфинала

Жалко конечно, но вылетели.Сборную за игру вряд ли можно упрекнуть – играли до конца против более мастеровитых оппонентов, отыгрались на морально-волевых и дотянули до пенальти, где на этот раз не повезло.По факту – в футбол с хорватами, которые числились одними из фаворитов турнира сыграли 2-2. А сколько было разговоров, что уж если не испанские пешеходы, то уж хорваты точно покажут почем фунт лиха. Но нет.В целом, выступление на турнире было запоминающимся и фиг его знает, когда в следующий раз сборная заберется на такую стадию и будет вырывать свое в матчах с испанцами и хорватами. Эта сборная за счет хорошей физики и игры от соперника, была конкурентноспособной, чего от наших футболистов прямо скажем перед турниром не ждали. Но как оказалось, при определенных условиях могут пытаться решать весьма серьезные задачи.Главный творец этой сборной конечно Черчесов – опять же, никто от него ничего путного не ждал, а он сделал и в нужный момент дал результат, хотя в процессе уже хотелось большего, чем просто выход туда, куда уже несколько десятилетий не выходили.Хорваты конечно не выглядели непобедимыми, но было видно, что это очень сильная и тактически грамотная команда на уровне той легендарной сборной, которая ураганила в 1998 году во Франции. Вполне могут и англичан грохнуть.Ну а в целом, сборной спасибо, играли как могли и умели и посрамили сторонников теории, что футбол в России бездонное дно.Отличный чемпионат, отличная сборная, отличная игра.

Источник: colonelcassad.livejournal.com