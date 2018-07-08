Относительно забавного комментария Каспарова, то конечно он как гражданин Хорватии (если кто не в курсе, Каспаров в 2014 году получил хорватское гражданство) может спокойно болеть за Хорватию.Относительно смешения политики и спорта, Каспаров сам не раз заявлял, что теза "Спорт вне политики" это миф и илюзия (и в этом с ним даже можно согласиться – большой спорт это часть большой политики).Интереснее другое – на фоне провала политического бойкота ЧМ-2018 в России ( куда поехала президент Хорватии и собирается поехать президент Франции) и на фоне провала попыток отобрать ЧМ-2018 у России, Каспарову остается лишь порадоваться чисто спортивному проигрышу российской сборной по пенальти.Ничем иным он себя порадовать в этой ситуации не нашел, чем очевидно вызвал новые "лучи добра" в адрес своей персоны со стороны обычных граждан. Что поделать, если на сегодня Каспаров бесконечно далек от России и ему остается бессильно изливать желчь за границей, радуясь проигрышу российских футболистов, который никак не может отменить политической успешности проведенного чемпионата. Славословия в адрес ЧМ-2018 из Европы, которые озвучивают спортсмены, пресса и некоторые политики, куда как нагляднее отражают "устойчивость свободного мира" в вопросах информационно-психологической войны.Что примечательно, у нас даже отечественные либералы хотя бы для вида порадовались успехам сборной, так как резонно опасаются той же общественной реакции, что и на отрицание принадлежности Крыма к России. Поэтому как и в случае с Крымом, они вынуждены юлить, делая вид, что спорт действительно вне политики, хотя если бы действительно могли, они бы открыто выступали в духе Каспарова, которому уже в российской политике давно ничего не светит и можно резать "правду-матку" про "ненашКрым" и "устойчивый свободный мир". И для Каспарова это логично – его политическая бездарность оказалась столь же гениальной как и его несомненные шахматные таланты – и он, претендуя на роль политика. раз за разом доказывает, что гениальность в своей узкопрофильной области отнюдь не означает наличие большого ума в политической и общественной деятельности. И вот так, раз за разом, он самолично доказывает, что давно стал отрезанным ломтем, который уже даже не борется за свои политические цели в России, а просто радуется из-за границы, когда в России что-то идет не так, расписываясь в том, что он не знает и не понимает российское общество со всеми его достоинствами и недостатками. Естественно, что при таких подходах связанных с пассивным созерцанием и банальным злорадством, "устойчивость свободного мира" под угрозой, ибо политические выгоды России на этом ЧМ оказались куда как выше, несомненного успеха футболистов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com