Страх и ненависть вокруг повышения пенсионного возраста

Мало какие действия властей с момента воссоединения Крыма с Россией вызывали такой всплеск общественного внимания, как попытка поднять возраст выхода на пенсию. Общественность бушует, оппозиционные политики стараются поднять рейтинги, а остальные – не уронить. Давайте окинем взглядом этот океан страха и ненависти.

Футбол не помог. Несмотря на то, что момент для объявления непопулярной инициативы выбрали, как могли посчитать авторы, удачно – лето, отпуска, Чемпионат – не взлетело.

По данным «Левада-центра», 89% опрошенных россиян негативно относятся к увеличению пенсионного возраста для мужчин. Что касается аналогичных действий по отношению к женщинам, то против 90%. Полное равноправие, да. При этом своё отношение как «резко отрицательное» охарактеризовали, соответственно, 70% и 73% опрошенных.

Интересный момент: непопулярные меры ударили не только по рейтингу премьер-министра, а также президента, который пока вообще хранит молчание и исчез из публичного поля. По данным того же «Левада-центра» за весь период после возвращения Крыма на Родину рейтинги Сергея Шойгу и Сергея Лаврова достигли минимальных значений. У главы Минобороны рейтинг упал до 19%, у главы МИДа – до 14%. Казалось бы – где Лавров, а где пенсии, но рикошет народного недовольства оказался очень сильным.

«Единороссы с удовольствием бы прикрылись, как обычно, президентом, но президент демонстративно находится в стороне от дискуссии», — язвит в «Фейсбуке» депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступление которого по поводу пенсионной реформы набрало на YouTube уже почти 3 миллиона просмотров.

На фоне всего этого начали во весь рост появляться самые разнообразные слухи. Например, пишут, что Владимир Путин исчез из публичного пространства потому, что собрался посетить Валаам. А ещё – что никакой пенсионной реформы сейчас не будет, её отложат как минимум до 2020 года.

В общем, совершенно не факт, что авторы повышения пенсионного возраста смогут продавить эти непопулярные меры. Так что вполне возможно, что те, кто поначалу решил поддержать реформу от уверенности, что «пипл съест», теперь покинут ряды реформаторов. Более того, как ехидно пишут оппозиционные СМИ, в регионах сторонники повышения пенсионного возраста уже начали нести первые потери в живой силе.

В Кирове на 53-м году ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Агрофирма Осокино» Александр Владимиров. Некролог размещен на сайте Заксобрания. «В Законодательном Собрании Александр Иванович отстаивал интересы сельхозтоваропроизводителей, будучи активным членом комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле. И во главе угла для него, конечно же, были вопросы государственной поддержки предприятий малых форм хозяйствования, — говорится в сообщении. — Помимо этого, Александр Иванович работал в комитете по социальным вопросам. И этот приоритет для него был неслучайным — он всегда стремился дать землякам исчерпывающую информацию по проблемам, которые их волнуют, оказать им качественную, квалифицированную помощь и поддержку». Местные журналисты отмечают, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за это нововведение. Владимиров уверял, что большинство мужчин в России смогут дожить до 65 лет.

Такая вот фигня, ребята. Каждый реформатор думает, что он ещё молод и силён, и денег для безбедного существования в старости отложил про запас достаточно. А потом – вжух – и ушёл из жизни на 53-м году с её начала.

Если вам интересно моё мнение, то я против реформы. По крайней мере сейчас. Ещё не все инструменты пополнения Пенсионного фонда испробованы на уровне государства, чтобы залезать в карман к населению. У нас Счётная палата, которую возглавил нелюбимый народом Кудрин, выявила нарушений на сумму большую, чем даст экономия на пенсиях. Отыскали почти 1,9 триллиона рублей за прошлый год, если кто не знает.

Так что надо обратить свою кипучую энергию на создание реально эффективных механизмом отъёма украденных средств у коррупционеров, а не выжимать досуха наших стариков.

Перефразируя известную присказку: если вы захотите выжать общество, оно, может, и выдержит, но вот если оно захочет выжать вас – тут кости хрустнут, без вариантов.

Источник: postroi.li