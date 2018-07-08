Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июля 2018

“Никто не может помочь вам, если вы отдает врагу оружия на миллионы долларов”

В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/4302421.html Боевики продолжили передачу Сирийской Армии огромного количества техники, оружия и боеприпасов в рамках идущего процесса капитуляции.Как плачут по этому поводу источники поддерживающие боевиков - "Никто не может помочь вам, если вы отдаете врагу оружия на миллионы долларов".Нарезка за 6-7 июля.Касательно ситуации на фронте, то САА продолжает занимать сдаваемую боевиками территорию и обустраивать границу с Иорданией.Продолжаются переговоры с упирающимися боевиками к западу от Дераа.Ряд источников указывают, что российские самолеты преследующие боевиков якобы бомбили их даже на территории Иордании.

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Турецкие репрессии

В турецких СМИ опубликованы финальные цифры по репрессиям последовавшим после неудачной попытки военного переворота и убийства Эрдогана.18 632 человека уволены с государственной службы (часть из уволенных либо уже осуждена, либо находится под следствием, основную массу выгнали с волчьим билетом).По категориям уволенных:8998 полицейских3077 военослужащих сухопутных войск1949 военослужащих ВВС1126 военослужащих ВМФ199 академиков1052 государственных чиновниковЗакрыты 3 газеты, 1 телеканал и 12 общественных организаций.Реабилитированы и восстановлены на государственной службе 148 человек.В целом, спустя 2 года после переворота, можно констатировать, что Эрдоган грамотно использовал ситуацию и серьезно ослабил оппозицию в государственных структурах, укрепив лояльность армии и нанеся ряд ударов по политическим оппонентам (не только по открытым врагам вроде гюленистов), в результате чего они до сих пор сполна не оправились.Разумеется, на Эрдогана сыпались и сыпяться обвинения в диктаторских замашках, узурпации власти, жестокой внутренней политике, но на данный момент его позиции куда как сильнее, недели 2 года назад, когда лишь ряд "неслучайных случайностей" помогли остаться ему в живых.

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Сирия: дети пытаются остановить боевиков (ФОТО)

Сирийские дети, проживающие в северной части провинции Хама, которая граничит с зоной деэскалации № 1 «Идлиб», вышли на улицы, чтобы сказать войне и боевикам: «Хватит смерти и разрушений!». Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ Читайте также: ВАЖНО: В Сирии отражён налёт на российскую авиабазу Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)

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Трофейные залежи Дераа

Трофеи сирийской армии в провинции Дераа.Стоит отметить, что часть из трофеев были поставлены из Восточной Европы по описываемым ранее в этом блоге каналам.В ближайшие дни ожидается сдача оставшейся бронетехники. Сегодня было заключен предварительное перемирие под контролем российских военных. Боевики передают все тяжелое и среднее вооружение, а Дамаск восстанавливает контроль над провинцией. Ближайшие дни пройдут в утрясании условий и реализации достигнутых договоренностей. Если боевики не отыграют назад, то битва за провинцию Дераа можно сказать вступила в фазу завершения. Впереди Кунейтра.

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