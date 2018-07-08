Планета перегрелась: температурные рекорды прошлой недели

Рекорды бывают вдохновляющие (как прыжок этого робота), просто красивые (как самая долгая радуга), а бывают и тревожные — например, связанные с глобальным потеплением. Мы уже привыкли к тому, что каждый месяц средняя температура по планете бьет рекорд того же месяца предыдущего года, а в этом году, кажется, не убежать и от абсолютных температурных рекордов — куда бы вы ни поехали, обязательно окажетесь под каким-нибудь тепловым куполом.На прошлой неделе температурные рекорды были зарегистрированы во многих населенных пунктах Северного полушария, от Канады до Ближнего Востока. В Квебеке от жары погибло 33 человека, сообщают канадские СМИ; температура поднималась до 32 °C на севере Сибири, у побережья северных морей — это на 22 градуса выше обычной для середины лета в Заполярье.По отдельности ни один из этих температурных рекордов не объясняется глобальным потеплением, но вместе взятые они заставляют климатологов говорить о беспрецедентно теплом лете на всей планете.Жара воцарилась на востоке США и юго-востоке Канады; там не только жарче обычного, но и очень влажно.Гора Вашингтон, ночь на 2 июля: 15,5° – самая высокая температура в самое прохладное время сутокМонреаль, 2 июля: 36,6°C абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — а это 147 лет, метеорологи также отмечают сочетание высокой влажности и температуры ночью.Шотландия, 28 июня: 33,2°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений зарегистрирован в нескольких километрох от Глазго. Предыдущий рекорд пришелся на август 2003 года. В самом Глазго в этот день тоже установилась рекордная температура — 31.9°CИрландия, 28 июня: 32 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в стране был поставлен в городе Шэннон. В этот же день метеорологи зарегистрировали рекордно высокую температуру в Белфасте (29,5°C), на следующий день — в деревне Каследерг (30,1°C).Тбилиси, 4 июля: 40,5°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.Ереван, 2 июля: 42 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюденийОман, 28 июня: 42,6°C — рекорд самой низкой температуры в течение суток на Земле за всю историю наблюдений. Кое-где в пустыне температура в полдень поднимается и выше семидесяти градусов, но пустыни славятся холодными ночами. А вот несчастным жителям города Кирият в Омане пришлось мириться с воздухом горячее 42,6°C больше пятидесяти часов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com