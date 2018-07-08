Планета перегрелась: температурные рекорды прошлой недели
14:39. 8 июля 2018 Просмотров - 96 2 коммент. Опубликовал: brahman
Это лето — одно из самых жарких в истории; со всех концов света приходят сообщения об абсолютных температурных рекордах, от самых жарких температур лета до самых жарких ночей.
Рекорды бывают вдохновляющие (как прыжок этого робота), просто красивые (как самая долгая радуга), а бывают и тревожные — например, связанные с глобальным потеплением. Мы уже привыкли к тому, что каждый месяц средняя температура по планете бьет рекорд того же месяца предыдущего года, а в этом году, кажется, не убежать и от абсолютных температурных рекордов — куда бы вы ни поехали, обязательно окажетесь под каким-нибудь тепловым куполом.
На прошлой неделе температурные рекорды были зарегистрированы во многих населенных пунктах Северного полушария, от Канады до Ближнего Востока. В Квебеке от жары погибло 33 человека, сообщают канадские СМИ; температура поднималась до 32 °C на севере Сибири, у побережья северных морей — это на 22 градуса выше обычной для середины лета в Заполярье.
По отдельности ни один из этих температурных рекордов не объясняется глобальным потеплением, но вместе взятые они заставляют климатологов говорить о беспрецедентно теплом лете на всей планете.
Северная Америка: Жара воцарилась на востоке США и юго-востоке Канады; там не только жарче обычного, но и очень влажно. Денвер, 28 июня: 40,5°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений
Гора Вашингтон, ночь на 2 июля: 15,5° – самая высокая температура в самое прохладное время суток
Монреаль, 2 июля: 36,6°C абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — а это 147 лет, метеорологи также отмечают сочетание высокой влажности и температуры ночью.
Европа: Шотландия, 28 июня: 33,2°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений зарегистрирован в нескольких километрох от Глазго. Предыдущий рекорд пришелся на август 2003 года. В самом Глазго в этот день тоже установилась рекордная температура — 31.9°C
Ирландия, 28 июня: 32 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в стране был поставлен в городе Шэннон. В этот же день метеорологи зарегистрировали рекордно высокую температуру в Белфасте (29,5°C), на следующий день — в деревне Каследерг (30,1°C).
Евразия: Тбилиси, 4 июля: 40,5°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Ереван, 2 июля: 42 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений
Ближний Восток: Оман, 28 июня: 42,6°C — рекорд самой низкой температуры в течение суток на Земле за всю историю наблюдений. Кое-где в пустыне температура в полдень поднимается и выше семидесяти градусов, но пустыни славятся холодными ночами. А вот несчастным жителям города Кирият в Омане пришлось мириться с воздухом горячее 42,6°C больше пятидесяти часов.
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Рекорды бывают вдохновляющие (как прыжок этого робота), просто красивые (как самая долгая радуга), а бывают и тревожные — например, связанные с глобальным потеплением. Мы уже привыкли к тому, что каждый месяц средняя температура по планете бьет рекорд того же месяца предыдущего года, а в этом году, кажется, не убежать и от абсолютных температурных рекордов — куда бы вы ни поехали, обязательно окажетесь под каким-нибудь тепловым куполом.
На прошлой неделе температурные рекорды были зарегистрированы во многих населенных пунктах Северного полушария, от Канады до Ближнего Востока. В Квебеке от жары погибло 33 человека, сообщают канадские СМИ; температура поднималась до 32 °C на севере Сибири, у побережья северных морей — это на 22 градуса выше обычной для середины лета в Заполярье.
По отдельности ни один из этих температурных рекордов не объясняется глобальным потеплением, но вместе взятые они заставляют климатологов говорить о беспрецедентно теплом лете на всей планете.
Северная Америка: Жара воцарилась на востоке США и юго-востоке Канады; там не только жарче обычного, но и очень влажно. Денвер, 28 июня: 40,5°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений
Гора Вашингтон, ночь на 2 июля: 15,5° – самая высокая температура в самое прохладное время суток
Монреаль, 2 июля: 36,6°C абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — а это 147 лет, метеорологи также отмечают сочетание высокой влажности и температуры ночью.
Европа: Шотландия, 28 июня: 33,2°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений зарегистрирован в нескольких километрох от Глазго. Предыдущий рекорд пришелся на август 2003 года. В самом Глазго в этот день тоже установилась рекордная температура — 31.9°C
Ирландия, 28 июня: 32 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в стране был поставлен в городе Шэннон. В этот же день метеорологи зарегистрировали рекордно высокую температуру в Белфасте (29,5°C), на следующий день — в деревне Каследерг (30,1°C).
Евразия: Тбилиси, 4 июля: 40,5°C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Ереван, 2 июля: 42 °C — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений
Ближний Восток: Оман, 28 июня: 42,6°C — рекорд самой низкой температуры в течение суток на Земле за всю историю наблюдений. Кое-где в пустыне температура в полдень поднимается и выше семидесяти градусов, но пустыни славятся холодными ночами. А вот несчастным жителям города Кирият в Омане пришлось мириться с воздухом горячее 42,6°C больше пятидесяти часов.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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А в Санкт-Петербурге идут дожди и очень комфортно!
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Ну и где-же иксперды с думными , а так-же учёные , которые стаду объяснят, что происходит и к чему готовиться?