Николай Стариков о повешении преступников в Японии и смертной казни в России

Источник: riafan.ru

Смертный приговор Секо Асахаре, лидеру секты «Аум Синрике» (данная секта признана террористической организацией и запрещена в России. — Прим. ФАН), а также его сообщникам, приведенный сегодня в исполнение, является, по мнению экспертов, закономерным финалом для любой тоталитарной секты.



Данный прецедент стал поводом для обсуждения актуальности возвращения смертной казни в тех странах, где в данный момент действует мораторий на нее. Федеральное агентство новостей пообщалось на эту тему с общественным и политическим деятелем Николаем Стариковым.

«В этой истории для России главным являются два момента, — отметил он. — Первый — очень долгая судебная процедура, затянувшаяся на 20 лет судебных слушаний, апелляций и т. д. Это значит, что правосудие буксует. По большому счету все было понятно сразу и никаких больших секретов или открытий в ходе следствия сделано не было. Это свидетельствует об определенных дырах в правосудии».

Второй момент заключается в том, что существует целая процедура возможного исправления ошибки в случае, если смертный приговор был вынесен незаслуженно. Это очень важно для России, потому что возможность судебной ошибки — аргумент тех, кто нашей стране выступает против смертной казни.

Ошибка, кстати, возможна в любом случае. Можно всю жизнь сидеть на пожизненном заключении, не совершив преступления, и это тоже малоприятно, отметил собеседник ФАН. Должна быть многоплановая, многоярусная процедура на случай, если есть хоть какие-то сомнения в заслуженности приговора.

Главный вывод из произошедшего в Японии — необходимость возобновления применения смертной казни в России. Собеседник ФАН отметил, что хочет, чтобы у нас «все было «как в цивилизованном мире», как говорят либералы».

«И давайте их на этот раз поддержим! — призвал Стариков. — Этот тот редкий случай, когда хочется, чтобы у нас все было как в цивилизованных Японии и США. Есть перечень преступлений, за которые достойным наказанием является только смертная казнь. А чтобы избежать ошибки, давайте десятилетиями выяснять все детали, относящиеся к данному преступлению».

Ошибочное, по мнению собеседника ФАН, решение о прекращении приведения смертной казни в России в исполнение было принято Ельциным в связи с вступлением нашей страны в Совет Европы. Как мы видим, нахождение в данной организации ничего, кроме оскорблений в адрес РФ, не приносит, отмечает эксперт. При этом США, Япония, другие государства не связаны такими обязательствами, и если они считают преступника преступником и в их правовом кодексе за его действия полагается смертная казнь, его в итоге казнят.

«Так что нужна политическая воля, нужен некий политический стартовый пистолет для того, чтобы в России снова начали исполняться российские же законы», — констатировал эксперт.

Что же касается готовности общества к возвращению в судебную практику смертной казни, то, по мнению Старикова, «на любом историческом этапе сторонников применения смертной казни в нашей стране всегда было больше».

«Эта ситуация ни разу не менялась за весь период действия моратория, — уверен собеседник ФАН. — При этом значительной части общества в принципе все равно. Им главное чтобы преступность была низкая, цены в магазинах невысокими и в целом жизнь была спокойная».

«Поэтому я думаю, что никаких протестов, за исключением нескольких особо нежных демократических душ, мы с вами не увидим», — уверен он.

Напомним, что юридический статус запрета на приведение в исполнение смертной казни в РФ достаточно спорен. В данный момент смертная казнь присутствует как основном законе — Конституции РФ, так и в Уголовном кодексе РФ.

«Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», — указано в пункте 2 статьи 20 во второй главе Конституции РФ.

УК РФ также предусматривает вынесение высшей меры наказания — смертной казни. В частности, согласно статье 105 «Убийство»: «…наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

С 1996 года исполнение приговора было приостановлено указом Ельцина №724 от 16 мая 1996 года «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы»: «Правительству Российской Федерации в месячный срок подготовить для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к протоколу №6 от 22 ноября 1984 года к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года».

Впоследствии «Протокол номер 6», предусматривающий полную отмену смертной казни в России, ратифицирован не был, несмотря на то, что был подписан и подпись эта не отозвана по сей день. Однако без ратификации юридической силы она не имеет.

В 1999 году Конституционный суд РФ постановлением №3-П закрепил, что в отсутствие суда присяжных смертная казнь не может выноситься в качестве приговора. Кроме того, Конституционный суд РФ ссылается на Венскую конвенцию, которой Россия обязана придерживаться.

В 2009 году Конституционный суд заявил в своем определении, что «тот факт, что протокол №6 до сих пор не ратифицирован, в контексте сложившихся правовых реалий не препятствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь».

То есть документа, который бы назывался «мораторием на смертную казнь», в российском правовом поле не существует. Есть указ Ельцина, а также два документа — постановление и определение, выпущенные Конституционным судом РФ.

В разных странах мира до сих очень сильно отличается отношение к данной мере наказания — от побивания камнями в ряде мусульманских государств до полного запрета в странах Евросоюза. В США такие приговоры выносятся и приводятся в исполнение только в некоторых штатах, при этом используется несколько способов казни преступников. Также обращает на себя внимание тот факт, что в США до сих пор возможно применение смертной казни в отношении несовершеннолетних.

Автор: Наталья Макеева

Источник: nstarikov.ru