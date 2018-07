Константин Никифоров. Пальма первенства

Четыре банка Китая возглавили рейтинг «1000 крупнейших банков мира»

“Четыре крупнейших банка Китая ICBC, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China впервые заняли первые четыре строчки мирового рейтинга “1000 крупнейших банков мира – 2018″, опубликованного британским журналом The Banker. ICBC стал лидером шестой год подряд. По словам составителей рейтинга, “китайские участники продемонстрировали устойчивый рост в отчетном периоде”. В основе критерия оценки рейтинга лежит показатель капитала I уровня. Согласно списку этого года, капитал I уровня ICBC оценивается в $324 млрд, показатели China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China составили $272, $224 и $218 млрд соответственно. Показатель американского банка JPMorgan Chase, занявшего пятую строчку в списке, достиг отметки в $209 млрд, Bank of America – $191 млрд, Wells Fargo – $178 млрд, Citigroup – $165 млрд, японского Mitsubishi UFJ – $153 млрд, а замыкающего десятку лидеров британского HSBC – $151 млрд” ( конец цитаты).



“Китаю также принадлежит пальма первенства по росту прибыли в банковской сфере ($29,3 млрд).

Первое место среди российских банков занял Сбербанк (31-я строчка рейтинга).

Первенство китайских банков в мировом рейтинге не исключает риск банковского кризиса в КНР. Риск определяется достаточно высоким государственным долгом Китая (95-е место среди всех стран за 2017 год, 49,3% к ВВП)” ( конец цитаты).



“Крупнейшие банки Китая распространили сообщение о максимальном росте за три года роста прибыли, благодаря повышению чистой процентной маржи. Суммарная прибыль в 2017 году банков Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) и China Construction Bank Corp (CCB) выросла на 4,1% до 724 млрд юаней (115,31 млрд долларов).



Тем не менее, по результатам исследования, представленным в докладе Банком международных расчетов (BIS) на днях, Китай подвержен риску банковского кризиса. Риск кризиса определяется задолженностью Китая, которая уже превышает показатель, который свидетельствует о начале системных проблем. Долг измерялся разрывом между уровнем кредитования и ВВП. При этом Китай имеет высокий уровень обслуживания долга, что показывает уязвимость банковской системы страны”( конец цитаты).