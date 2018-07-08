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Как из людей сделали вещество. Андрей Фурсов

18:02. 8 июля 2018 Просмотров - 261 Нет комментариев Опубликовал:

Мировой заговор или проект?

Историк Андрей Фурсов рассказывает о базовых понятиях, которые существуют в мире. Что такое вещество, энергия и информация? Как в XVIII веке разрушалось общественное коллективное сознание и появилась «одинокая толпа»? Зачем нужна коллективная группа, община, клан, разделяющие общие ценности? Какие ценности навязывает элита, когда нет своих? Кому удобно, если общество атомизировано? Почему манипулировать можно только «массой» и «одинокой толпой»? Какое мощное оружие появилось в XVIII веке в руках правящего класса? Как с помощью него можно направлять исторический процесс? Превращение людей в вещество – это мировой заговор или проект?

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Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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