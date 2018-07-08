ДОБРО И ЗЕЛО. Побеждай, любя! Татьяна Беленко и Елена Сидорович
Давайте поговорим… Зачем нужно добро и зло.
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Тема навеяна частыми вопросами почему в мире не становится меньше зла, несмотря на постоянную с ним борьбу. С чем, с кем и за что только мы не боремся.
Чтобы разобраться почему так происходит, мы рассмотрим отношения добра и зла.
Вопросов много. Почему возникает борьба со злом и кто такие борцы со злом.
Где находится причина и откуда исходит зло? Как человек борется со злом?А может быть поле битвы сердца людей?
Как зло поселяется в людях. Какая она, энергия зла, и что с ней делать. Вести борьбу добра со злом? Или принять, познать и победить, любя.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com