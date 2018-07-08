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ДОБРО И ЗЕЛО. Побеждай, любя! Татьяна Беленко и Елена Сидорович

14:37. 8 июля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Зачем нужно добро и зло.

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Тема навеяна частыми вопросами почему в мире не становится меньше зла, несмотря на постоянную с ним борьбу. С чем, с кем и за что только мы не боремся.
Чтобы разобраться почему так происходит, мы рассмотрим отношения добра и зла.
Вопросов много. Почему возникает борьба со злом и кто такие борцы со злом.
Где находится причина и откуда исходит зло? Как человек борется со злом?А может быть поле битвы сердца людей?
Как зло поселяется в людях. Какая она, энергия зла, и что с ней делать. Вести борьбу добра со злом? Или принять, познать и победить, любя.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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