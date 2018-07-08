ДОБРО И ЗЕЛО. Побеждай, любя! Татьяна Беленко и Елена Сидорович

Давайте поговорим… Зачем нужно добро и зло.



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Тема навеяна частыми вопросами почему в мире не становится меньше зла, несмотря на постоянную с ним борьбу. С чем, с кем и за что только мы не боремся.

Чтобы разобраться почему так происходит, мы рассмотрим отношения добра и зла.

Вопросов много. Почему возникает борьба со злом и кто такие борцы со злом.

Где находится причина и откуда исходит зло? Как человек борется со злом?А может быть поле битвы сердца людей?

Как зло поселяется в людях. Какая она, энергия зла, и что с ней делать. Вести борьбу добра со злом? Или принять, познать и победить, любя.



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Источник: www.youtube.com