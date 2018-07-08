Аномальные зоны России

. Все они в один голос утверждают, что Аркаим обладает особенной энергетикой, необычной по своей силе.

В челябинских степях на юге области находится древнее арийское городище. Аркаим. Оно построено в виде кольцевой структуры и чётко направлено по звёздам. Неизвестно почему покинул когда-то живший здесь народ эти места. Аркаим постоянно влечет множество паломников, уфологов, и прочих неординарных личностей. Аркаим для них духовный центр

, но мало кто знает, что таких аномальных зон полно и в России. Об этом и пойдёт речь.

Все мы прекрасно знаем, что на свете сотни аномальных мест таких, как, например,

Зимой 1959 года на горе «Холат Сяхыл», на севере Свердловской области, при загадочных обстоятельствах погибло девять опытных туристов. Следователь, проводивший расследование, дал заключение: причина гибели туристов – стихийная сила, которая оказалась сильнее группы опытных туристов.

Эта сила настолько оказалась внезапной, что заставила опытных туристов впасть в панику и раздетыми бежать по склону на встречу своей гибели от лютого холода?! Тайна их смерти до сих пор волнует умы исследователей. И сейчас нет ни одной догадки, которая полностью расставила бы все точки над «и» в этой загадочной и необычной истории.

Этот треугольник приобрел мировую известность в1989 году. Это первая в

аномальная зона, которая всколыхнула в те годы всю страну. В те годы тут часто сталкивались с самыми разнообразными аномальными явлениями.



От

до

. И сейчас в это загадочное место едут многие люди со всех стран мира. Хотя большинство и признает: в настоящее время аномальные явления довольно часто случаются здесь они не исчезли полностью.

Расположена эта башня горном поместье Демидовых в городе Невьянске. По аналогии всемирно известной Пизанской башне российская башня такая же наклонная. Но не это главное.



Ведь башня окружена множеством исторических тайн. Неизвестна точная дата постройки, и имя архитектора покрыто тайной. Не понятно и зачем нужна так называемая «звуковая комната». Вставший в одном углу комнаты может отчетливо слышать малейший шепот, произносимый другим человеком, стоящим в другом конце комнаты.



Точно известно, что под землёй по периметру башни скрыто множество тайных подземных лабиринтов.



Достоверно известно, что первые поколения Демидовых тайно переплавляли серебро (это доказано документально). В дальнейшем это подземелье якобы затопили, чтобы «замести следы» и уничтожить улики, дискредитирующие род Демидовский.

Эти места хорошо описывает в своих сказках советский писатель Павел Бажов. Находятся эти места в близи Полевского и Сысерти. Они пользуются немалой славой у искателей: прежде всего это необычные мистические места: Думная гора, Азов-гора, Марков-камень и др.



Есть легенда будто на Азов-горе скрыта пещера с несметными богатствами. Ночью на «Азов-горе» появляются необычные огни – «свечки».



По преданию вдоль горы ходит призрак девушки – Азовки. Тут легко можно заблудиться в хорошо запомнившихся местах, а вблизи Зюзелки даже сейчас бывают голубые туманы…

Таганай – национальный парк в Челябинской области, он расположен около города Златоуст. Не так давно здесь жили старообрядцы. Здесь они проводили свои обряды. Сейчас в этих местах видят энергетические шары, НЛО, шаровые молнии, и даже световые столбы неизвестного происхождения.

Должно быть, это самая молодая российская тайна из тех, которые мы можем припомнить. Проблему уральских дольменов начали активно изучать лишь в последние несколько лет.



Дольмены эти расположены в северной части Екатеринбурга, есть они и на Южном Урале. До наших дней достоверно не выяснено, в какие века их воздвигли древние люди и какую цель преследовали, возводя их.

В 1920 году Барченко А.В. , глава и заведующий Мурманского морского института краеведения, обнаружил аномальные зоны на Кольском полуострове – Ловозеро. Аномальные явления Ловозера – искривление во времени и пространстве, периодические изменения гравитационного поля, быстрое оздоровление организма, частые свидетельства встречи снежного человека.

Летом в 1997-1999г на Ловозеро побывало множество экспедиций, которые искали всё необычное. В 2000 году там же была группа «Космопоиска» с Вадимом Чернобровом, которая привезла из своей экспедиции множество свидетельств встреч старожилов данных мест с легендарным Йетти, или по нашему просто снежным человеком.

Вы еще не устали от гиблых мест России-матушки? Тогда еще одно – на Камчатке есть Долина смерти.



У западного склона вулкана Кихпиныч находятся горячие источники. Там сквозь землю пробиваются небольшие фонтанчики кисловатой очень тёплой воды, это не считая «выбросов» газа и пара. Территория у самого подножия вулкана заслужила в народе название Долина смерти.



Там терялись собаки-лайки охотников. Трупы собак находили выше по течению местной реки (река Гейзерная), фактически на западной оконечности горы Кихпиныч. Но и это ещё не всё. В тех же местах люди постоянно обнаруживают птичьи трупы, а также останки местного зверья.



Там были медведи, волки, зайцы. Вскоре те, кто побывал на этом месте издыхали, а люди: делались вялыми, быстро худели, начались непонятные головные боли.

После схода снега земля усыпана трупами мышей. Привлеченные на запах падали туда прибегают лисицы. И тоже умирают. Настала очередь помирать медведям. Медведи померли. Орланы, завидев такую дармовщинку, пулей летят на званый обед и навечно становятся верными друзьями мертвых лисиц, зайцев и медведей…

По первоначальным анализам все живое Долины смерти убивает присутствие в воздухе огромное количество углекислого газа и сероводорода. Не так давно установили, что в вулканические газы содержат так же высокотоксичные цианистые соединения.