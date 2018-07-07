Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2018
- 15:05 Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в стягивании техники в Золотое-4.
- 15:05 ЛНР: ВСУ размещают танки в частном секторе.
- 13:55 ВСУ готовят кровавые провокации под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР.
- 12:06 ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 7 июля 2018.
- 10:21 Итальянские наемники в рядах ВСУ, хлебное перемирие и именины в «Пятнашке».
- Вчера 22:54 Бойцы спецподразделения “Пятнашка”, готовят обед на передовой.
- Вчера 22:13 Боец “Пятнашки” о хлебном перемирии на Авдеевской промзоне.
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в стягивании техники в Золотое-4
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ЛНР: ВСУ размещают танки в частном секторе
Киевские каратели в нарушение Минских соглашений разместили в поселке Золотое-4 танки и другую военную технику.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко.
«Непосредственно в населенный пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БМП-2, а также бронемашины „Kozak-2“. Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, предварительно замаскировав ее», — заявил подполковник.
Он констатировал, что в указанном поселке ситуация с каждым днем ухудшается, недовольных действиями ВСУ местных жителей «арестовывают и увозят в неизвестном направлении».
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«Чтобы как-то заглушить угрызение совести „укровояк“ и мотивировать их на новые преступления, главный преступник (командующий „ООС“) Наев по поручению министра обороны Украины Полторака и начальника генерального штаба Муженко для снижения негативных последствий за „взятие“ своего же населенного пункта был вынужден прилюдно их наградить», — сообщил Марочко.
«Призываем представителей миссии ОБСЕ принудить киевских карателей соблюдать Минские договоренности, вывести вооружение и военную технику из населенного пункта, а не подвергать опасности мирных жителей и прекратить геноцид собственного народа», — заявил представитель оборонного ведомства Республики.
Ранее Марочко сообщал, что командиры украинских подразделений, дислоцирующихся в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), опровергли заявление штаба «ООС» о занятии населенного пункта Золотое-4, подтвердив, что он и ранее был под контролем ВСУ.
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Пресс-центр штаба так называемой «операции объединенных сил» (ООС) 2 июля заявил о том, что ВСУ взяли под контроль поселок Золотое-4, который ранее якобы находился в «серой зоне». В ответ на это Марочко заявил, что киевские каратели «отвоевали» поселок, который и так находился под их контролем еще с 2014 года.
Ранее Марочко сообщал, что киевские каратели под предлогом «взятия» контролируемого ими с 2014 года поселка Золотое-4 нарастили силы и средства в этом районе.
Подполковник отмечал, что киевские каратели, прикрываясь ложью об «освобождении» Золотого-4, проводят зачистки и вынуждают жителей бросать свои дома и экстренно эвакуироваться из поселка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ готовят кровавые провокации под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
Обстановка вблизи линии соприкосновения остается контролируемой нашими войсками.
На Горловском направлении обстрелу украинских боевиков с позиций 24-й бригады по приказу военного преступника В.Гудзя подвергся посёлок Шахта Гагарина, по которому было выпущено 29 гранат. При этом противник также применял стрелковое оружие.
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На Донецком направлении украинские террористы с позиций 93-й бригады по приказу военного преступника В.Клочкова обстреливали населённый пункт Докучаевск, по которому противник выпустил две мины калибром 120 мм, также применялись гранатомёт и стрелковое оружие. В результате обстрела повреждения получило одно домостроение по ул. Ватутина, д.11. По счастливой случайности, жертв удалось избежать.
На Мариупольском направлении оккупанты из 36-й бригады по приказу военного преступника А.Гнатова обстреляли населённый пункт Саханка, выпустив по нему пять мин калибра 82 мм, и Тельманово. В ходе обстрелов населённых пунктов преступники применяли гранатомёты и стрелковое оружие.
Всего за сутки зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных сил.
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По информации наших источников, в районе н.п. Дзержинск среди личного состава 24-й омбр и мирного населения активно распространяется информация о возможном обострении обстановки в зоне ответственности соединения.
Распространенные слухи свидетельствуют о том, что на Горловском направлении противник планирует активизировать огневые провокации, несмотря на подписанные договорённости о соблюдении «хлебного» перемирия.
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Продолжаем получать информацию о слабом морально-психологическом состоянии личного состава 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военнослужащие бригады выражают недовольство, в связи с низким материальным обеспечением и качеством условий службы.
По количеству самовольно оставивших воинскую часть и самоубийств 36-я бригада ВСУ занимает почётное первое место.
Так, только за текущий квартал зафиксировано более 30 попыток совершения суицида, 19 из них достигли желаемого результата. В связи со сложившейся критической обстановкой, практически еженедельно в бригаду прибывают инспекционные комиссии штаба ОТГ «Восток», что окончательно парализует повседневную деятельность подразделения.
Несмотря на снятие с должностей так называемых офицеров из командования бригады и объявленное неполное служебное соответствие главарю банды А.Гнатову, обстановка в 36-й бригаде по-прежнему остается удручающей. Постоянные проверки негативно сказываются на выполнении боевых задач подразделениями, недовольные командиры подразделений самоустраняются от выполнения своих обязанностей.
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ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 7 июля 2018
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Итальянские наемники в рядах ВСУ, хлебное перемирие и именины в «Пятнашке»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бойцы спецподразделения “Пятнашка”, готовят обед на передовой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец “Пятнашки” о хлебном перемирии на Авдеевской промзоне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com