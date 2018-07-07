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Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2018

14:38. 7 июля 2018 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:

Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в стягивании техники в Золотое-4

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ЛНР: ВСУ размещают танки в частном секторе

ЛНР: ВСУ размещают танки в частном секторе | Русская весна

Киевские каратели в нарушение Минских соглашений разместили в поселке Золотое-4 танки и другую военную технику.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко.

«Непосредственно в населенный пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БМП-2, а также бронемашины „Kozak-2“. Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, предварительно замаскировав ее», — заявил подполковник.

Он констатировал, что в указанном поселке ситуация с каждым днем ухудшается, недовольных действиями ВСУ местных жителей «арестовывают и увозят в неизвестном направлении».

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«Чтобы как-то заглушить угрызение совести „укровояк“ и мотивировать их на новые преступления, главный преступник (командующий „ООС“) Наев по поручению министра обороны Украины Полторака и начальника генерального штаба Муженко для снижения негативных последствий за „взятие“ своего же населенного пункта был вынужден прилюдно их наградить», — сообщил Марочко.

«Призываем представителей миссии ОБСЕ принудить киевских карателей соблюдать Минские договоренности, вывести вооружение и военную технику из населенного пункта, а не подвергать опасности мирных жителей и прекратить геноцид собственного народа», — заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Марочко сообщал, что командиры украинских подразделений, дислоцирующихся в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), опровергли заявление штаба «ООС» о занятии населенного пункта Золотое-4, подтвердив, что он и ранее был под контролем ВСУ.

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Пресс-центр штаба так называемой «операции объединенных сил» (ООС) 2 июля заявил о том, что ВСУ взяли под контроль поселок Золотое-4, который ранее якобы находился в «серой зоне». В ответ на это Марочко заявил, что киевские каратели «отвоевали» поселок, который и так находился под их контролем еще с 2014 года.

Ранее Марочко сообщал, что киевские каратели под предлогом «взятия» контролируемого ими с 2014 года поселка Золотое-4 нарастили силы и средства в этом районе.

Подполковник отмечал, что киевские каратели, прикрываясь ложью об «освобождении» Золотого-4, проводят зачистки и вынуждают жителей бросать свои дома и экстренно эвакуироваться из поселка.

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ВСУ готовят кровавые провокации под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР

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ВСУ готовят кровавые провокации под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

Обстановка вблизи линии соприкосновения остается контролируемой нашими войсками.

На Горловском направлении обстрелу украинских боевиков с позиций 24-й бригады по приказу военного преступника В.Гудзя подвергся посёлок Шахта Гагарина, по которому было выпущено 29 гранат. При этом противник также применял стрелковое оружие.

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На Донецком направлении украинские террористы с позиций 93-й бригады по приказу военного преступника В.Клочкова обстреливали населённый пункт Докучаевск, по которому противник выпустил две мины калибром 120 мм, также применялись гранатомёт и стрелковое оружие. В результате обстрела повреждения получило одно домостроение по ул. Ватутина, д.11. По счастливой случайности, жертв удалось избежать.

На Мариупольском направлении оккупанты из 36-й бригады по приказу военного преступника А.Гнатова обстреляли населённый пункт Саханка, выпустив по нему пять мин калибра 82 мм, и Тельманово. В ходе обстрелов населённых пунктов преступники применяли гранатомёты и стрелковое оружие.

Всего за сутки зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных сил.

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По информации наших источников, в районе н.п. Дзержинск среди личного состава 24-й омбр и мирного населения активно распространяется информация о возможном обострении обстановки в зоне ответственности соединения.

Распространенные слухи свидетельствуют о том, что на Горловском направлении противник планирует активизировать огневые провокации, несмотря на подписанные договорённости о соблюдении «хлебного» перемирия.

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Продолжаем получать информацию о слабом морально-психологическом состоянии личного состава 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военнослужащие бригады выражают недовольство, в связи с низким материальным обеспечением и качеством условий службы.

По количеству самовольно оставивших воинскую часть и самоубийств 36-я бригада ВСУ занимает почётное первое место.

Так, только за текущий квартал зафиксировано более 30 попыток совершения суицида, 19 из них достигли желаемого результата. В связи со сложившейся критической обстановкой, практически еженедельно в бригаду прибывают инспекционные комиссии штаба ОТГ «Восток», что окончательно парализует повседневную деятельность подразделения.

Несмотря на снятие с должностей так называемых офицеров из командования бригады и объявленное неполное служебное соответствие главарю банды А.Гнатову, обстановка в 36-й бригаде по-прежнему остается удручающей. Постоянные проверки негативно сказываются на выполнении боевых задач подразделениями, недовольные командиры подразделений самоустраняются от выполнения своих обязанностей.

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ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 7 июля 2018

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Итальянские наемники в рядах ВСУ, хлебное перемирие и именины в «Пятнашке»

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Бойцы спецподразделения “Пятнашка”, готовят обед на передовой

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Боец “Пятнашки” о хлебном перемирии на Авдеевской промзоне

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