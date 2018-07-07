Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2018

Киевские каратели в нарушение Минских соглашений разместили в поселке Золотое-4 танки и другую военную технику.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко.

«Непосредственно в населенный пункт Золотое-4 в ночное время прибыло два танка Т-72, три единицы БМП-2, а также бронемашины „Kozak-2“. Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, предварительно замаскировав ее», — заявил подполковник.

Он констатировал, что в указанном поселке ситуация с каждым днем ухудшается, недовольных действиями ВСУ местных жителей «арестовывают и увозят в неизвестном направлении».

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«Чтобы как-то заглушить угрызение совести „укровояк“ и мотивировать их на новые преступления, главный преступник (командующий „ООС“) Наев по поручению министра обороны Украины Полторака и начальника генерального штаба Муженко для снижения негативных последствий за „взятие“ своего же населенного пункта был вынужден прилюдно их наградить», — сообщил Марочко.

«Призываем представителей миссии ОБСЕ принудить киевских карателей соблюдать Минские договоренности, вывести вооружение и военную технику из населенного пункта, а не подвергать опасности мирных жителей и прекратить геноцид собственного народа», — заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Марочко сообщал, что командиры украинских подразделений, дислоцирующихся в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), опровергли заявление штаба «ООС» о занятии населенного пункта Золотое-4, подтвердив, что он и ранее был под контролем ВСУ.

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Пресс-центр штаба так называемой «операции объединенных сил» (ООС) 2 июля заявил о том, что ВСУ взяли под контроль поселок Золотое-4, который ранее якобы находился в «серой зоне». В ответ на это Марочко заявил, что киевские каратели «отвоевали» поселок, который и так находился под их контролем еще с 2014 года.

Ранее Марочко сообщал, что киевские каратели под предлогом «взятия» контролируемого ими с 2014 года поселка Золотое-4 нарастили силы и средства в этом районе.

Подполковник отмечал, что киевские каратели, прикрываясь ложью об «освобождении» Золотого-4, проводят зачистки и вынуждают жителей бросать свои дома и экстренно эвакуироваться из поселка.

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