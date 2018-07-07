Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июля 2018

Вчера Сирийская Армия, согласно договору с зелёными, вышла к границе с Иорданией и стала занимать опорники и пограничные пункты в районе провинции Дераа.

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал на месте событий в этот исторический момент.

Началось все движение примерно с 8–9 утра. Колонна сирийцев начала движение по дороге вдоль границы. В паре сотен метров Иордания. Между нами только кусок пустыни и обваловка со стороны Иордании. Иорданские пограничники катаются на тачанках, наблюдают, но стволы в нашу сторону не направляют вообще. Похоже впервые за долгое время они вздохнули спокойно. Что ни говори, иметь под боком у себя все же лучше государство, чем толпу банд, не имеющих единого управления.

Сирийцы со стороны Иордании тоже не ждали подвоха. Стволы и внимание направлены вглубь своей территории, где ещё остаются деревни и городки, занятые различными группировками ССА и Ан-Нусры*. До обеда успеваем занять порядка 7 пунктов. Дальше начинаются «качели».

Приехали на переговоры представители ССА и предупредили, что впереди нусрята, которые собрались повоевать и скоро должны сюда нагрянуть. Забегая вперёд скажу, что так и не нагрянули. На этом вчера движение прекратилось, сирийцы стали занимать оборону.

С самого начала операции в Дераа, сирийцы и наши миротворцы стараются обходится без боевых действий, так как мало приятного получить в результате разбитые населённики и инфраструктуру.

В результате, переговоры дают очень приличный итог. В результате договорённостей, достигнутых с бойками, под контроль правительства перешло более 30 населённых пунктов. Перешли и несколько населенников без переговоров, но также и без войны. Местное население, понимая какие последствия для них будут в результате боевых действий, вынудило боевиков покинуть их населенные пункты.

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Ну и ещё одно событие произошло вчера — Сухел (генерал «Тигров», – прим. РВ) взял н. п.Сайда, расположенную в 25 км восточнее Дераа, а сегодня приблизился к самой Дераа на расстояние 3 км.

На западе провинции боевики Армии Халида Бен Валида присягнули ИГИЛ*. Решение для нынешней их ситуации более чем странное, но если они решили покинуть этот мир, тогда вполне понятное.

В общем все идёт к развязке, с хорошим темпом и довольно уверено. Бойки продолжают сдавать технику, вооружение, населенные пункты. А в результате взятия под контроль границы, соответственно и перекрытия каналов снабжения и путей отхода, те, кто ещё упирается, станут более сговорчивыми, хотя бы в силу инстинкта самосохранения, так как без снабжения и при отсутствии манёвра, много не навоюешь.

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Олег Блохин

*Запрещенная в РФ террористическая организация.