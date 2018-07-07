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Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июля 2018

14:37. 7 июля 2018 Просмотров - 416 Нет комментариев Опубликовал:

Структура населения Сирии перед началом войны



Изменения в этническом составе населения Сирии с 2010 по 2018-й год.
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_Shift_2010-2018_lg.png – увеличить


Ниже, еще несколько карт подготовленных Колумбийским Университетом и посвященных религиозногому, лингвистическому, племенному и демографическому составу населения Сирии перед началом сирийской войны.



Конфессиональный состав Сирии перед началом войны
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Religion_Detailed_lg.png – увеличить



Племенной состав перед началом войны.
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Tribes_lg.png – увеличить


Население Сирии к началу 2012 года.
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Population_Demog_lg.png – увеличить


Лингвистический состав населения Сирии к началу войны
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Languages_Detailed_lg.png – увеличить

Больше карт тут http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Переговоры о капитуляции Дераа



Источники боевиков сообщают о ходе переговоров с представителями России о полной капитуляции боевиков в провинции Дераа.
Согласно опубликованной информации, в ходе идущих переговоров обсуждался следующий формат сдачи:

1. Провинция Дераа в полном объеме переходит под контроль сирийского правительства, но местные общины должны получить право голоса в вопросах местного самоуправления.
2. Боевики должны передать под контроль Дамаска ключевые автомагистрали, включая дорогу соединяющую восточную и западную часть провинции.
3. Тем боевикам, который не готовы прекратить сопротивление, должна быть предоставлена возможность выехать из провинции (скорее всего имеется ввиду Идлиб).
4. Россия должна развернуть в передаваемых сирийской армии городах Дераа силы своей военной полиции для обеспечения гарантий сдачи боевиков.
5. Стороны гарантируют, что обеспечат условия для возвращения беженцев и нормализации гуманитарной ситуации в Дераа.
6. Боевики постепенно сдают вооружение – сначала тяжелое и среднее, а затем и легкое. Передаются также карты минных полей, подземных укреплений, склады боеприпасов и т.д.
7. Урегулирование вопроса с фильтрацией и преследований активных участников "зеленых" группировок.
8. В ряде городов боевики просят ввести только военную полицию РФ, а сирийские флаги поднимать только для формального обозначения присутствия сирийского правительства.
9. В районе Голанских высот САА займет те же позиции, которые занимала до начала войны в 2011 году.
10. "Зеленые" должны передать САА территории вокруг анклава ИГИЛ на границе с Израилем. Вопрос с ИГИЛ тут будет решаться отдельно.


Фото с переговоров о передаче под контроль САА и России границы Сирии с Иорданией.

Это первоначальные условия, которые обсуждаются. Часть из них скорее всего принята не будет, так как боевики очевидно пытаются получить больше, нежели они могут получить в текущей ситуации (например, это касается требований о фиктивном присутствии сирийских военных в некоторых городах, что плохо стыкуется с тезисом о том, что вся провинция переходит под полный контроль Дамаска).. Их военное положение настолько неблагоприятно, что свои выгоды они пытаются изыскивать в соглашении о капитуляции. Разумеется, их не будут полностью загонять в угол, чтобы не толкнуть их на продолжение безнадежного сопротивления, которое затянет освобождение провинции, но российские переговорщики уже серьезно отточили скилл убеждения таких групп, так что некоторые хотелки боевиков так хотелками и останутся. В целом, сам факт наличия таких переговоров, идентичных тому что мы уже наблюдали недавно в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Сувейде, говорит о том, что и эпопея в Дераа близиться к своему завершению. Наступление САА при поддержке России достаточно быстро выявило неспособность боевиков к серьезной борьбе и их морально-психологической надлом в борьбе за декларируемые цели. Значительная часть боевиков уже внутренне смирилась с тем, что Асад побеждает в Сирийской войне.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО)

Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вчера Сирийская Армия, согласно договору с зелёными, вышла к границе с Иорданией и стала занимать опорники и пограничные пункты в районе провинции Дераа.

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал на месте событий в этот исторический момент.

Началось все движение примерно с 8–9 утра. Колонна сирийцев начала движение по дороге вдоль границы. В паре сотен метров Иордания. Между нами только кусок пустыни и обваловка со стороны Иордании. Иорданские пограничники катаются на тачанках, наблюдают, но стволы в нашу сторону не направляют вообще. Похоже впервые за долгое время они вздохнули спокойно. Что ни говори, иметь под боком у себя все же лучше государство, чем толпу банд, не имеющих единого управления.

Сирийцы со стороны Иордании тоже не ждали подвоха. Стволы и внимание направлены вглубь своей территории, где ещё остаются деревни и городки, занятые различными группировками ССА и Ан-Нусры*. До обеда успеваем занять порядка 7 пунктов. Дальше начинаются «качели».

Приехали на переговоры представители ССА и предупредили, что впереди нусрята, которые собрались повоевать и скоро должны сюда нагрянуть. Забегая вперёд скажу, что так и не нагрянули. На этом вчера движение прекратилось, сирийцы стали занимать оборону.

С самого начала операции в Дераа, сирийцы и наши миротворцы стараются обходится без боевых действий, так как мало приятного получить в результате разбитые населённики и инфраструктуру. 

В результате, переговоры дают очень приличный итог. В результате договорённостей, достигнутых с бойками, под контроль правительства перешло более 30 населённых пунктов. Перешли и несколько населенников без переговоров, но также и без войны. Местное население, понимая какие последствия для них будут в результате боевых действий, вынудило боевиков покинуть их населенные пункты. 

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Ну и ещё одно событие произошло вчера — Сухел (генерал «Тигров», – прим. РВ) взял н. п.Сайда, расположенную в 25 км восточнее Дераа, а сегодня приблизился к самой Дераа на расстояние 3 км. 

На западе провинции боевики Армии Халида Бен Валида присягнули ИГИЛ*. Решение для нынешней их ситуации более чем странное, но если они решили покинуть этот мир, тогда вполне понятное. 

В общем все идёт к развязке, с хорошим темпом и довольно уверено. Бойки продолжают сдавать технику, вооружение, населенные пункты. А в результате взятия под контроль границы, соответственно и перекрытия каналов снабжения и путей отхода, те, кто ещё упирается, станут более сговорчивыми, хотя бы в силу инстинкта самосохранения, так как без снабжения и при отсутствии манёвра, много не навоюешь.

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Олег Блохин

 

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крах боевиков США: Армии России и Сирии берут под контроль границу с Иорданией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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