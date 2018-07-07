Последние годы правления Л.И. Брежнева в 1977-1982 гг
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассказывает о последнем периоде правления Брежнева и его знаменитой конституции. Каким был политический курс Брежнева? Что собой представляла концепция развитого социализма? Чем конституция Брежнева отличалась от сталинской? Появилось ли в СССР развитое социалистическое общество? Как изменилось руководство страны? Кому собирался передать власть Брежнев? Виноват ли Андропов в смерти Брежнева? Почему советское общество эпохи Брежнева – до сих пор загадка для историков?
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История России. Евгений Спицын
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai