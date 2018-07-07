Не впервые.

А именно. Как-то проходят незамеченными крики из серии «Россия вышла ВПЕРВЫЕ в 1/8, ВПЕРВЫЕ в 1/4 финала, ВПЕРВЫ Е в нашей истории, ВПЕРВЫЕ – ВПЕРВЫЕ …».

На фоне радостей от побед российской сборной на чемпионате мира (ЧМ), есть попытки протащить и заложить разного рода «мины». Какими-то «минами» уже прожужжали все уши, а на какие-то пока что закрывают глаза.

Россия – правопреемница СССР. Лучший результат сборной СССР на ЧМ – 4-е место в 1966-м году. Может это и не космическое достижение, но делать вид, что этого не было – глупо. Также как глупо начинать отмерять историю нашего государства с 90-хх.

Правопреемственность государства не предполагает только ношение медалек, в нашем случае – это прежде всего выполнение обязательств СССР. И есть реальные сомнения, что какая-нибудь Украина, Грузия или Эстония отдувалась бы за долги СССР. Забывать вклад прошлых поколений — вообще дело неблагодарное.

Другие страны как-то не открещивают от своих прошлых достижений. Чехия, к примеру, гордо несёт в копилке успехи Чехословакии.

Поэтому как бы кто не относится к прошлым периодам истории, а из песни слов не выкинешь.



Если наша команда хочет установить новый рекорд, который «ВПЕРВЫЕ ей покорился», то придётся входить в тройку лучших.



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