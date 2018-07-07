«Мстители: Война бесконечности». Фильм, призванный размягчить мозги перед тотальной депопуляцией?

Последняя серия старательно раскручиваемого блокбастера от Marvel «Мстители: Война бесконечности», очень похоже, раскрывает ближайшую повестку дня иллюминатов, готовящих планету к тотальной депопуляции. И фильм «Мстители: Война бесконечности» призван донести в массы патетические оправдания этого страшного замысла.

Пояснение ясно: «Мы должны спасти человечество, контролируя рост его населения. Чем больше людей, тем больше вреда для экологии и экосистемы. Людям нужно запретить разрушать окружающую среду».

На эти ангельские моральные оправдания сокращения населения во имя «спасения мира» как всегда подаются легковерные массы зомби, пялящиеся на экраны и в ящики:

Если человечество не может автоматически адаптироваться к собственному росту, значит ему нужно помочь с адаптацией. Убийство миллионов и даже миллиардов людей является морально оправданным во имя “высшей цели”.

Однако все обстоит немногого не так, как изъясняются скачущие киногерои. На самом деле проблема состоит в том, что чем меньше людей на планете, тем лучше их можно контролировать, занимаясь выращиванием унифицированных лояльных граждан прямо с пеленок. Поэтому реальной целью иллюминатов является не какая-то “экология”, а их СОБСТВЕННОЕ благополучие. Именно оно и есть основная повестка дня на XXI век.

Чтобы уменьшить население мира, иллюминаты начали с того, что нацелили свои силы на самые неконтролируемые регионы, которые не вписывались в существующую систему экономических и банковских правил: СССР, Югославия, далее Иран, Ирак, Ливия, Сирия и Северная Корея. Страны которые “перестроились” в том или ином виде сохранились. Остальные были разрушены и уничтожены.

Параллельно идет работа по контролю за населением Америки, Европы и Африки, где главное оружие – вакцины и продукция ГМО, приводящие к умственной отсталости, стерильности и мутациям.

Следующий реализуемый иллюминатами шаг – это интернет, который постепенно превращается из сети свободного обмена информацией в сеть пропаганды и тотального шпионажа. Сегодня за гражданами шпионят уже не просто навязываемые программы, поскольку теперь каждый новый процессор – это сплошной троянский конь, который дистанционно подчиняется неизвестно кому.

Сегодня мы живем в страшном мире, в страшное время, когда зло освободилось и на свои дальнейшие планы оно прямо намекает в кино и телевидении, чтобы народ был как бы предупрежден, привык к новой реальности и не возражал.

Хотя возражения уже не играют особой роли, поскольку в мире давно построена общественная система, в которой люди, даже люди не с промытыми пропагандой мозгами, абсолютно бессильны. Порабощенные диктатом властей они сейчас полностью сосредоточены на своем выживании, не думая ни о чем другом. В общем, система идеальна.

В фильме «Мстители: Война бесконечности» один из героев открыто заявляет, что он был отвергнут на своей родной перенаселенной планете за свои радикальные взгляды на сокращение численности населения. При этом фильм постоянно подводит зрителя к мысли, что для проблемы перенаселенности нет никакого другого решения кроме кроме радикального, без церемоний и рассуждений предлагая идею массового убийства.

Таким образом, то, что много десятилетий назад робко вещал с трибуны господин Геббельс, Голливуд сегодня вещает открытым текстом, при этом мысля шире и дальше, предлагая не просто избавляться от “неполноценных”, а общемировую планетарную депопуляцию.

Так то если кто-то думает что «Мстители: Война бесконечности» – это невинное развлечение, то он глубоко ошибается. На самом деле всё, что показано в фильме в общих чертах именно так и будет.

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