Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный завод № 82 Наркомтяжпрома.

В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители Як-7, Як-9, так и гражданская продукция — троллейбусы, трамваи, автобусы. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран».

В начале 90-х завод участвовал в проекте строительства Калмыцкой ВЭС, поставив три ветроустановки мощностью 1 МВт (единственные ветроустановки подобной мощности, произведённые в России).

Один из последних контрактов — поставка оборудования для строительства Адыгейской ГЭС в 2008—2009 годах.

На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка 3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на 2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено 706 работников. После организованной процедуры банкротства завода в 2013-2015 годах в штате осталось не более 150 человек.

В 2018 году имущество ТМЗ выставлено на продажу на < ![CDATA[ ]]> открытых торгах Avito< ![CDATA[]]>.

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 “О несостоятельности (банкротстве)”.

На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел “Имущество на продажу”. Список обширный…

< ![CDATA[ ]]> Информация об имуществе ОАО “ТМЗ”, предлагаемом к продаже на открытых торгах в соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным Собранием кредиторов ОАО “ТМЗ” 24.11.2015 г., протокол №14/КП< ![CDATA[]]>

Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств, особенно в оборонной промышленности?

Уж ТМЗ, выпускавший “Буран” — куда технологичней?

Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию. Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на Волоколамском шоссе?

Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны — ничего, подобного “Бурану”, из России больше не полетит…

Городской пассажирский транспорт

Кроме того ОАО-«ТМЗ» по договору с Ликинским автобусным заводом производило доработку и оснащение машкомплектов автобусов ЛИАЗ.

Доработка включала установку салонов, сидений, поручневой системы, оборудование крепления для инвалидных колясок, боковых сидений. Монтаж систем АСКП-«автоматизированной системы контроля прохода пассажиров», который включает в себя валидатор и турникет первой двери автобуса и дополнительный валидатор у второй двери.

На протяжении 15 лет Москва приобретала автобусы с салоном производства ОАО «ТМЗ».

За это время предприятием накоплен богатый опыт по созданию салонов, приближающимся к лучшим образцам европейского уровня.

Выпускалось и гидроэнергетическое оборудование.

Отличительной особенностью агрегатов, предлагаемых ОАО «ТМЗ», являлось применение технических решений позволяющих обеспечить переменную (в том числе, несинхронную) частоту вращения механических частей агрегата по отношению к частоте промышленной электрической сети. Применение машин, обладающих таким важным свойством, позволяет, по сравнению с традиционными конструкциями, достичь высоких показателей как по производительности, так и по себестоимости и экономической эффективности.

Конструкции агрегатов, изготавливаемых в ОАО «ТМЗ», выгодно отличалось от традиционных. Состав производимого оборудования — блоки турбина-генератор с регулируемой частотой вращения.

Конструкции агрегатов отвечают следующим условиям:

— возможность их изготовления на ОАО «ТМЗ» при минимальной кооперации со сторонними производствами, что отражается на себестоимости изделий, позволяет создать основу для гибкого и — эффективного управления издержками;

— максимально возможную серийность и снижение номенклатуры машин, что даст возможность снизить издержки на подготовку производства;

— более высокую надежность, при сохранении достигнутого уровня энергетических параметров существующих аналогов;

— современный уровень автоматизации при эксплуатации поставляемых изделий.