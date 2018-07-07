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Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

19:57. 7 июля 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный завод № 82 Наркомтяжпрома.

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители Як-7, Як-9, так и гражданская продукция — троллейбусы, трамваи, автобусы. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран».

В начале 90-х завод участвовал в проекте строительства Калмыцкой ВЭС, поставив три ветроустановки мощностью 1 МВт (единственные ветроустановки подобной мощности, произведённые в России).

Один из последних контрактов — поставка оборудования для строительства Адыгейской ГЭС в 2008—2009 годах.

На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка 3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на 2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено 706 работников. После организованной процедуры банкротства завода в 2013-2015 годах в штате осталось не более 150 человек.

В 2018 году имущество ТМЗ выставлено на продажу на < ![CDATA[]]>открытых торгах Avito< ![CDATA[]]>.

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 “О несостоятельности (банкротстве)”.

На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел “Имущество на продажу”. Список обширный…

< ![CDATA[]]>Информация об имуществе ОАО “ТМЗ”, предлагаемом к продаже на открытых торгах в соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным Собранием кредиторов ОАО “ТМЗ” 24.11.2015 г., протокол №14/КП< ![CDATA[]]>

Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств, особенно в оборонной промышленности?

Уж ТМЗ, выпускавший “Буран” — куда технологичней?

Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию. Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на Волоколамском шоссе?

Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны — ничего, подобного “Бурану”, из России больше не полетит…

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Городской пассажирский транспорт

Кроме того ОАО-«ТМЗ» по договору с Ликинским автобусным заводом производило доработку и оснащение машкомплектов автобусов ЛИАЗ.

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Доработка включала установку салонов, сидений, поручневой системы, оборудование крепления для инвалидных колясок, боковых сидений. Монтаж систем АСКП-«автоматизированной системы контроля прохода пассажиров», который включает в себя валидатор и турникет первой двери автобуса и дополнительный валидатор у второй двери.

На протяжении 15 лет Москва приобретала автобусы с салоном производства ОАО «ТМЗ».

За это время предприятием накоплен богатый опыт по созданию салонов, приближающимся к лучшим образцам европейского уровня.

Выпускалось и гидроэнергетическое оборудование.

Отличительной особенностью агрегатов, предлагаемых ОАО «ТМЗ», являлось применение технических решений позволяющих обеспечить переменную (в том числе, несинхронную) частоту вращения механических частей агрегата по отношению к частоте промышленной электрической сети. Применение машин, обладающих таким важным свойством, позволяет, по сравнению с традиционными конструкциями, достичь высоких показателей как по производительности, так и по себестоимости и экономической эффективности.

Конструкции агрегатов, изготавливаемых в ОАО «ТМЗ», выгодно отличалось от традиционных. Состав производимого оборудования — блоки турбина-генератор с регулируемой частотой вращения.

Конструкции агрегатов отвечают следующим условиям:
— возможность их изготовления на ОАО «ТМЗ» при минимальной кооперации со сторонними производствами, что отражается на себестоимости изделий, позволяет создать основу для гибкого и — эффективного управления издержками;
— максимально возможную серийность и снижение номенклатуры машин, что даст возможность снизить издержки на подготовку производства;
— более высокую надежность, при сохранении достигнутого уровня энергетических параметров существующих аналогов;
— современный уровень автоматизации при эксплуатации поставляемых изделий.

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Источник: www.kramola.info

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