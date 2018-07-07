Что ни делай, все хуже: Стариков объяснил, как инцидент в Эймсбери ударит по репутации Мэй

Источник: tsargrad.tv

По мнению писателя Николая Старикова, отравление в Эймсбери поставило правительство Терезы Мэй в очень непростую ситуацию. Чтобы оно ни сказало и ни сделало сейчас, все будет хуже.



Российский писатель, общественный деятель и журналист Николай Стариков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг отравления в британском городе Эймсбери. Выступая в эфире НТВ, он отметил интересную разницу в подходах между освещением этого инцидента в британской прессе и тем, что СМИ писали в марте текущего года, когда только стало известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Так, британское правительство явно не спешит делиться с газетами подробностями об инциденте в Эймсбери. Оно также медлит с тем, чтобы обвинить во всем случившемся Россию и российские спецслужбы.

Тем не менее после происшествия в Солсбери всевозможные детали дела и обвинения в случившемся России были вброшены в СМИ почти сразу же. Скорее всего, полагает Стариков, правительство Терезы Мэй прекрасно понимает, что сейчас ему никак не удастся приплести произошедшее в Эймсбери к России. Более того, учитывая схожесть данного случая с произошедшим в Солсбери, существует опасность того, как бы и дело Скрипалей окончательно не развалилось.

Потому, резюмирует Стариков, Тереза Мэй сейчас и бездействует. Ее правительство просто не знает, что делать и как избежать репутационного урона.

«Мне хотелось бы отметить, что англичане загнали себя в угол. На основе газетных публикаций они рассказали, что Россия причастна к инциденту в Солсбери. Сегодня они находятся в ситуации, где что ни делай, все хуже. Не рассказываешь о том, что произошло (в Эймсбери — ред.) - то почему ты молчишь сейчас, а тогда рассказывал с первых секунд? Если рассказываешь - то почему ты тогда Россию обвинял, а сейчас этого не делаешь? Откуда такая разница в подходах?» - привел свое мнение Стариков.

О новом отравлении в Англии говорили в прямом эфире на НТВ pic.twitter.com/9HoLgnwgP4 — Николай Стариков (@nstarikov) July 5, 2018

Источник: nstarikov.ru