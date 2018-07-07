Беседа о человеке. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ В чём заключается наша глобальная космическая миссия?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассуждает о том, кто такой человек, как он появился на Земле и куда стремится. Становится ли в процессе жизни человек подобным Богу? Почему уникальные способности человека считаются антинаучным фактом? Как можно подключиться к божественному знанию? Зачем современному человеку изучать природу? Почему концептуальная власть сегодня атрибут Человечности? Как погибли прошлые человеческие цивилизации, оставившие нам непонятные и величественные артефакты? Почему от нас скрывают древнюю историю? Кому важно, чтобы человечество не меняло концепцию развитию? Грозит ли нашей планете уничтожение? Какова главная цель человека и смысл жизни?



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Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич

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