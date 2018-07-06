Зачем нужен список запрещённой литературы? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Зачем нужен список запрещённой литературы? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Чтобы в обществен не появились вопросы о несостоятельности управления, надо запретить темы, по которым возникают эти вопросы.

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Источник: www.youtube.com