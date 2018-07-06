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Зачем нужен список запрещённой литературы? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

12:25. 6 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Зачем нужен список запрещённой литературы? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
Чтобы в обществен не появились вопросы о несостоятельности управления, надо запретить темы, по которым возникают эти вопросы.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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