Хорваты и Сталин

В преддверии матча сборной России и Хорватии считаю нужным ещё раз опубликовать свою статью, дающую представление о том, кто такие «усташи», откуда взялось хорватское государство и как правильно поступать мудрым и дальновидным политикам.

Источник: nstarikov.ru

Одной из черт отличающих великий народ является милосердие к поверженным врагам. Русский народ именно такой. Замерзающих солдат армии Наполеона, ещё вчерашних врагов, могли накормить и обогреть. Даже пожалеть. Разгромленный Третий рейх не был превращен в пустыню и у СССР никогда не было планов затопления городов Германии, аналогично планам Гитлера в отношении Ленинграда. Памятник советскому воину в Трептов парке в Берлине весьма символичен – наш солдат спасает немецкую девочку, уничтожая фашизм. И таких случаев было много – русский солдат мог пожертвовать жизнью, спасая ребенка «своего врага».

Именно поэтому народ России великий. Для нашего величия есть много причин, есть в том числе и причина величия нашего духа. Наше милосердие.

Так вот великий политик точно также умеет прощать поверженных врагов. Многократно в нашей истории было так, что вчерашние противники становились частью великой русской силы.

Как же поступал в подобных случаях Сталин?

Вот лишь один пример.

Его описал в своей книге «Беседы со Сталиным» югослав Милован Джилас. Сразу замечу, что книга призвана Сталина и СССР очернять и потому, активно издавалась в советское время ЗА рубежом нашей страны, а после Перестройки ВНУТРИ наших границ. Но даже негативно настроенный в адрес Сталина, безусловно ангажированный автор, дает нам интересные примеры того, как Сталин поступал со вчерашними врагами.

«За несколько месяцев до нашего прибытия Москва объявила, что в Советском Союзе сформирована Югославская бригада. Несколько ранее были сформированы Польское и тогда Чешское подразделения. Мы в Югославии не могли представить себе, откуда в Советском Союзе могло взяться такое большое число югославов, когда даже те немногочисленные политические эмигранты, которые там оказались, в основном исчезли в результате чисток.

Теперь, в Москве, мне все стало ясно. Основная часть личного состава Югославской бригады состояла из военнослужащих полка, который хорватский предатель Павелич в знак солидарности послал к немцам на советский фронт. Но армия Павелича не имела там успеха; полк был вдребезги разбит, взят в плен под Сталинградом и после обычной чистки преобразован в Югославскую антифашистскую бригаду во главе с командующим Мезичем. Нескольких югославских политических эмигрантов собрали и назначили на политические посты в бригаде, а советские офицеры – как военные специалисты, так и из органов безопасности – руководили снаряжением и проверкой людей… Никаких существенных проблем, касающихся бригады, больше не было, если не считать нашей неудовлетворенности тем, что на посту командующего был сохранен тот же самый человек. Но русские защищали его выбор, говоря, что он отказался от прошлых убеждений и имеет большое влияние на своих людей…

Надзор за иностранными подразделениями осуществлял генерал НКВД Жуков. Стройный и бледный блондин, все ещё молодой и очень находчивый, Жуков не был лишен чувства юмора и изысканного цинизма – качеств не редких для сотрудников секретных служб. Говоря о Югославской бригаде, он сказал мне: «Неплохо, учитывая материал, с которым нам пришлось работать».

Итак, что же имело место?

Захватив Югославию в 1941 году, Гитлер создал независимое хорватское государство во главе с Анте Павеличем. 22 июня 1941 г. Хорватия объявила войну СССР вслед за своими «европейскими партнерами». Чтобы понять, что это была за «страна», просто скажу, что сербам хорватские –фашисты –усташи перерезали горла над чашей, куда стекала кровь. И так убивали целые селения. Были жуткие концлагеря. Ответом на зверства и стала партизанская война коммунистов, которую потом возглавил Тито, наряду с монархическими партизанами–четниками. Хорватские подразделения творили такие зверства в Югославии, что немцы и итальянцы, воевавшие вместе с ними приходили в ужас. И даже передавали оружие сербским партизанам. В самой Хорватии наряду с истреблением сербов началось истребление евреев. Из 40 тыс. Евреев, которые жили на территории нового государства, уцелело 8-9 тыс. Анте Павелич направил на помощь гитлеровцам своих летчиков уже летом 1941 года. Это был жест с его стороны. Как говорится, «все прогрессивно-фашистское человечество» борется в едином строю с «кровавым сталинским режимом». На советско-германский фронт были отправлены две эскадрильи — истребителей и бомбардировщиков. В Различные части немецкой и итальянской армии были укомплектованы выходцами из той части Югославии, которая теперь называлась Хорватия. 369-й полк хорватской армии был прикреплен к 100-й егерской дивизии, а 13 октября 1941 года он принял участие в своем первом сражении на территории современной Украины. В апреле 1942 года легионеры усиленного 369-го пехотного полка направили в адрес Гитлера телеграмму, в которой поздравили вождя Рейха с днем рождения. В своей ответной телеграмме Гитлер поблагодарил их за поздравление и выразил уверенность, что легионеры «и в дальнейшем будут честно и до конца выполнять свой долг в моих войсках…». В конце сентября 1942 года 369-й полк прибыл к предместьям Сталинграда. Он был единственной негерманской боевой единицей, которая участвовала непосредственно в боях в городе Сталинграде. Закончилось все весьма печально. Понеся большие потери в боях за завод «Красный октябрь», хорваты были окружены в городе в ходе советского контрнаступления. Как и немцы, хорватские солдаты в плен начали сдаваться только в условиях полного разгрома, сопротивляясь до конца. Испытывая острый недостаток в боеприпасах, продовольствии и зимней одежде. И вот из этих солдат, которые бились до последнего, поздравляли фюрера с днем рождения и была сформирована 1-я Королевская югославская Бригада в Советском Союзе. Позже её переименовали, убрав слово «королевская» и она как и польские и чешские части должны были вместе с русскими бороться против немцев. При этом командир подразделения – Марко Месич НЕ БЫЛ ЗАМЕНЕН.

Вот как поступают Великие политики, стоящие во главе Великого народа.

В этой связи любопытно, что Марко Месич попал под подозрение … в 1948 году. Он спокойно жил в Загребе, когда во время начала антисталинской политики Тито, хорватского командира начали подозревать и таскать на допросы … в связи с его службой … Нет не Гитлеру, а из-за прохождения службы в просоветских частях.

По-моему, весьма наглядно. И весьма поучительно.

Источник: nstarikov.ru