Новости смертной казни.В Японии наконец казнили главаря тоталитарной секты "Аум Сенрикё" Секу Асахару. Персонаж получил широкую известность у нас в стране в 90-е, когда его секта начала активную вербовку неофитов в России как на Дальнем Востоке, так и в Москве, а сам Асахара встречался с высокопоставленныими чиновниками и всячески пытался обеспечить содействие власти распространению его самопального культа. Падение Асахары связано прежде всего с терактом в Токийском метро, где его последователи использовали зарин.О теракте в Токийском метро.После чего и начался постепенный разгром организации. Сам он был посажен в тюрьму вместе с рядом ближайших сторонников, которых приговорили к отложенной смертной казни в 2004 году (помимо теракта, Асахаре и Ко вменялись убийства, похищения людей, удерживание людей против их воли, мошенничество и т.д. и т.п – стандартных суповой набор тоталитарных сект). После окончания 14-летней отсрочки, Асахару и ряд лиц из его окружения, были наконец повешены за преступления более чем двадцатилетней давности.С Лужковым.С Лобовым.С Руцким.С Егором Яковлевым.С Хасбулатовым.На приеме в правительстве РФ.Как утверждалось на процессе по делу Асахары, зарин для атаки в Токийском метро якобы был за взятку приобретен в России при помощи тогдашнего вице-премьера Олега Лобова. Сам Лобов все это отрицал. Доказать его причастность так и не смогли, хотя ряд членов секты утверждали, что документация на зарин была куплена за 79 тыс. долларов.Стоит отметить, что официально секта Асахары на территории России была запрещена только в 2016-м году решением Верховного Суда.В целом же – земля стекловатой утырку.

Источник: colonelcassad.livejournal.com