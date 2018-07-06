Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2018

Украинские военные, не стесняясь действия всеобъемлющего «Хлебного перемирия», публикуют в Сети видеодоказательства своих преступлений на Донбассе.

Военнослужащий 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») выложил на своей странице в соцсети кадры «влучного постріла» (меткого выстрела, укр.).

На записи запечатлен момент выстрела «всушника» из АК и его удовлетворённый комментарий: «Есть».

Отметим, однако, что реальных свидетельств меткости украинского карателя видеозапись не предоставляет.

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