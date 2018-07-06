Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2018
- 20:37 Спецпроект “Я – не боюсь!”. Юлия Луганская. Выпуск 50.
- 20:27 В Докучаевске хлебное перемирие не наступило.
- 17:15 “Мы сидели дома и молились”: Дети Кировска вспоминают как прятались от украинских снарядов в 2014.
- 16:37 Басурин: Украинские силовики снабжают ДНР пулеметами и гранатометами.
- 16:27 ВСУ за неделю выпустили по территории ЛНР более 260 боеприпасов.
- 15:47 Народная милиция ЛНР подарила самокаты воспитанникам Алчевского центра реабилитации детей.
- 12:10 Дело был под Ровно.
- 11:39 В ВСУ похвастались «метким выстрелом снайпера с АК» (ВИДЕО).
Спецпроект “Я – не боюсь!”. Юлия Луганская. Выпуск 50
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В Докучаевске хлебное перемирие не наступило
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“Мы сидели дома и молились”: Дети Кировска вспоминают как прятались от украинских снарядов в 2014
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Басурин: Украинские силовики снабжают ДНР пулеметами и гранатометами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ за неделю выпустили по территории ЛНР более 260 боеприпасов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ЛНР подарила самокаты воспитанникам Алчевского центра реабилитации детей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дело был под Ровно
Под Ровно на военном полигоне ВСУ при проведении плановых учений случилось ЧП.
Взорвался один из минометов, который производил учебные стрельбы под эгидой 13-го армейского корпуса оперативного командования "Запад".
В результате по официальным данным 3 200х и 9 300х (из них частях в тяжелом состоянии, так что возможно 200х будет больше). Взрыв зацепил 2 или 3 расчета.
После взрыва. учения были остановлены, ведется расследование причин произошедшего.
Тип взорвавшегося миномета не уточняется, хотя уже в сети идут шуточки про легендарный миномет "Молот".
Возможные причины произошедшего – халтурное изготовление ствола из некачественного материала (чем отмечались все те же минометы "Молот") или же использование древних боеприпасов со складов длительного хранения (что также обычное дело для ВСУ).
PS. Таки да, в очередной раз взорвался миномет "Молот".
Два года назад было так.
https://colonelcassad.livejournal.com/2863800.html – цинк
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В ВСУ похвастались «метким выстрелом снайпера с АК» (ВИДЕО)
Украинские военные, не стесняясь действия всеобъемлющего «Хлебного перемирия», публикуют в Сети видеодоказательства своих преступлений на Донбассе.
Военнослужащий 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») выложил на своей странице в соцсети кадры «влучного постріла» (меткого выстрела, укр.).
На записи запечатлен момент выстрела «всушника» из АК и его удовлетворённый комментарий: «Есть».
Отметим, однако, что реальных свидетельств меткости украинского карателя видеозапись не предоставляет.
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